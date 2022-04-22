花式趕絕12星座男的聊天方式　hea覆獅子即入冷宮　雙子忌用emoji

閒時和人說說話聊聊天應該是一件讓人放鬆感覺愉悦的事。當代的聊天有的是面對面，有的是網聊或者視頻聊天，其實無論哪種聊天本質都是差不多的。



聊天的雙方也都希望能和對方聊的來也聊的愉快，懂得聊天的人也總能讓他人感覺愉快，可現實中還是有那麼些沒法愉快的聊天方式。一起來看看十二星座男反感的聊天方式吧。

那麼從12星座男的角度來進行分析，到底他們超反感的聊天方式是怎樣？（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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白羊男

性格一直都有著熱情高漲的白羊男不管他們在什麼地方和人聊天或者網絡上，他們也一直是那種滿懷激情的心態，相對的，他們也希望得到對方同樣強烈或充滿的回應，如果他們得到的回應像是「隨便」二字這種的，白羊男就有被潑到冷水的感覺，這樣的遭遇會他們覺得好像只有他們一個人懷著激情在唱獨角戲。他們會想著如果只是簡單的回應就用不著找你聊天了。

金牛男

精明的金牛男是非常講究付出與回報的，他們懂得做事腳踏實地，也不介意一點一點花時間和精力，對於他們來說，即使聊天這種簡單的放鬆方式也需要要有個結果。不一定是要對方很明確的回答內容，但他們想要的至少也要一種對方認真對待聊天的態度。他們要的不是那種自己發一大堆文字過去，而接收到回應的只是「。。。」這樣的，金牛男的瞬間就不想聊天了。

雙子男

個性具有兩面性的雙子男給人的感覺有那麼一些忽冷忽熱的味道，即使他們更多的時候是性格使然無意這樣的。雙子男是很少向他人傾訴心事的，但是當他們聊天的時候願意打開心扉跟對方傾訴一番，但是對方的回應只是回應一個簡單表情作為回覆，雙子男就會認為對方有諷刺他們的意思，雙子男立刻就很不淡定甚至對方就此從雙子男的朋友名單裏出局了。

巨蟹男

可以說，只有足夠被他人重視才能真正溫暖到巨蟹男他們最不踏實的心，他們才能不去胡思亂想。聊天的時候，他們非常希望對方能對他們的觀點發表更多真實的看法或者能說的更多想法，就算對方不想表達什麼的話也可以跟巨蟹男直說，但不要對巨蟹男簡單回覆一個「哦」字這樣敷衍的，巨蟹男們的心情會瞬間跌落到谷底自己黯然傷神。

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獅子男

天生王者氣質獅子男生來需要需要無限榮耀和眾星捧月一樣的尊重。無論他們說什麼或者做什麼都是有他們依據的，也都是有他們自己目的性的。雖然聊天並不是他們經常用來打發時間的方式，但是一旦跟他們聊天，千萬不要認為簡單的只回應一個「嗯」字給他們就可以了，畢竟這樣的回應在他們看來就是貶低他們的表現。

處女男

凡事追求完美到了吹毛求疵的處女男喜歡有始有終的處事態度。其實他們在網聊和面對面聊天給人的感覺是一樣的，他們有什麼就說什麼也希望對方對自己的言辭都要有一個明確的回答。如果對方一個代表著無語含義的表情發過去給他們，在處女男他們看來就是藐視自己，這種內心受到的傷無法用任何詞彙描述的，他們立刻就會覺得跟對方聊不下去了。

天秤男

一直都在尋找著生活中各個方面平衡的天秤男喜歡分享快樂，一點在聊天的時候更喜歡將大家的興致都激發出來。天秤男如果不被一等一的重視和對待，內心就會覺得被冷落了而受傷，所以他們在聊天的時候最怕的事情就是，當自己興致高昂的發了一大串文字過去給對方，而他們收到的回覆是像「有意思嗎？」這類的話，過後天秤男一定就不想再跟對方聊了。

天蠍男

他們給人的感覺是冷淡多過熱情，他們只對著熟悉的、喜歡的人才會散發出熱情的氣息。與天蠍熟悉的人來和他們面對面或打電話聊天就能很明顯的感受到他們的熱情，而一到網聊就是另外一番景象，天蠍男渴望的回應是和他們一樣的嘮叨，可是他們發過去很多字的時候，一旦隱藏在文字背後激動的心情被對方忽略，對方就一句「我幹嘛幹嘛去了」，這種熱情被急剎車的感覺，就讓天蠍大大受傷了。

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人馬男

表面瀟灑自在的人馬男，其實他們是一個很需要被解讀、被理解的人，人馬男內心深處渴望一份寧靜的美好，他們著實希望有人能聽懂他們幽默之外的寂寞，跟別人網聊的時候，人馬男製造歡樂也喜歡用開玩笑的方式講述一些事，所以他們期望回應至少也是歡樂的表情，但如果對方回覆的是一個的冷場表情而已，這時候氣氛就真的尷尬起來了。

山羊男

他們一般很少發表言論，有說出來的話一定是他們深思熟慮過的，就算別人有質疑或反對的意見也可以直接說出來，因為別人那委婉的態度更會讓山羊男受傷。即使網聊的時候，山羊男收到對方的一個「額」字這樣的回應，殺傷力就像他們被扇一巴掌一樣，會令山羊男感覺遭受諷刺和冷落，所以他們一看到回覆「額」字就不會繼續聊天了。

水瓶男

他們特別喜歡聊天和朋友傾訴自己心中的不滿和委屈，水瓶男也常用這種方式來發泄自己的壓力。他們在網聊的時候遇到不被對方理睬了，會認為對方可能現在正忙著，他們也不怕對方提出不一樣的想法來證明對方有認真在思考自己的話，他們最怕的就是簡單「呵呵」兩個字的回應，因為這種明顯敷衍的回應立刻令他們心情瞬間不爽到了極點，他們會心裏會想——話不投機半句多，不會聊就別笑聊。

雙魚男

遊在夢境與現實邊緣的雙魚男的情緒是最容易受到影響的，只是他們情緒的波動大多時候都隱藏在心裏很少表現出來。他們在聊天時候，雙魚男不管自己的想法天真還是成熟還是怎樣，都希望得到對方用心的回應。但是如果對方的回應就是一個表示嘲笑態度，溫柔的雙魚男瞬間就炸毛。最後他們憋到自己內傷連一個氣泡都不想冒給對方了。

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