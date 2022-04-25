12星座男｜一旦遷就即三分顏色上大紅　雙子講各種歪理逼你妥協

遷就，指降低要求，曲意將就。也指屈從於他人的願望，而忽視自身的利益。



當在乎一個人的時候就會選擇包容對方，但是對方不一定懂得珍惜別人的讓步，反倒飄飄然起來。所有好的關係，都應該是讓雙方感到溫暖，而不是一方負重前行，而另一方卻無謂的享受。下面讓我們一起來看看哪些星座男越遷就越放縱。

哪4大星座男絕不能遷就，愈遷就愈放縱？（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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NO.1 獅子座 你們都要聽我的

霸道脾氣獅子座是十二星座中數一數二的。當你對獅子座好的時候，他會像個國王一樣享受，覺得理所應當。當別人一旦遷就，後面就要步步遷就了，他會覺得，是我的人，你就要聽我的，不能違抗國王的命令。別人的遷就他也不會放在眼裏，當過度自信變成自大，就更會高高在上更加放縱。

NO.2 人馬座 沒心沒肺

人馬座作為比較樂觀且只顧著遠方的星座，性格也是外熱內冷的。人馬座外表看起來是那種比較開朗樂觀的態度，內心卻是比較冷漠的，比較自我為中心。當你一遷就他們，他們內心小傲嬌就會越滾越大，越覺得別人都比不上自己，然後就變成一個非要人順著捧著的小王子，受不了一點不順心。

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NO.3 天蠍座 佔有慾強烈

天蠍座敏感又多疑，愛我就都是要聽我的。一看到別人沒有遷就他們，敏感的他們就會多疑起來，對方是不是不愛我，不在乎我，在乎我又怎麼忍心不讓著我……玻璃心立馬爆開。一旦別人遷就了，就認為別人就是應該遷就他的，遷就我才是愛我，越遷就越得寸進尺。

NO.4 雙子座 飄忽不定

雙子座飄忽不定，反覆無常，心不在焉。善變的他們無拘無束，並且口才一流又反應靈敏，只要一和別人狡辯，就可以說到你無言以對。只要你沒有遷就他，他就各種反駁，胡編瞎湊著各種藉口。別人一遷就了，整個人就又飄忽不定了，又開始說你不是不讓著我嗎？非常反覆無常，別人遷就了也不懂得別人的好。

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