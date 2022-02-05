小三登堂入室怎麼辦？七仙羽：花時間管男人倒不如改變心性挽婚姻

在上一個章節，我教了大家如何防狐妖上身，目的都是希望大家夫妻和睦，一家人開心幸福。不過有時命運弄人，如果不幸地遇上老公有外遇，「大婆 」能做的並不是只能怨天怨地怨男人，我在這裏就教你一些自救術，把屬於你的東西拉回來。

文：七仙羽（知名風水師、香港七星派風水學會會長）



改變男人不如改變你的心性

我一早說過，身邊的男人你控制不了，自己的性格又改變不到，來找師傅，我會勸你不如把精力放在你能掌握的事上，就是你的心性。

整個愛情的篇章，我都在跟大家說愛是上世積下來的緣份，因果一時三刻說不清，別過於執着，不如為自己，令自己進步。

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控制慾把老公愈推愈遠

「脾性喎，話改就改到咩？」當然是有一套方法，我分享一個如何改變心性的例子。早前有一位 A 小姐來找我幫忙，事緣她老公的同事都很愛蒲，經常花天酒地，還要每人外面都有小三。A 小姐非常擔心，於是經常都查他老公的電話，一見到是女性找他就大發脾氣，呷醋起上來連老公的女上司也不准聯絡，經常疑神疑鬼。她的老公本身也沒有外遇，最後因為受不了，真的找了個善解人意的二奶。

事後，我耐着性子跟 A 小姐分析，因為她不斷懷疑老公有二奶，結果是由她一手造成的，她因為自己的多疑把原本忠誠的丈夫愈推愈遠。我的做法是先幫她斬斷小三的情，法事過後，我教她改變心性。正所謂本性難移，要一個人改掉性格非常之難，我唯一能幫她的，是改變心性。

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念經淨化心境男人浪子回頭

我給了 A 小姐一本經書，請她每天念誦，目的是希望為她帶來平和心境，學會豁達，明白因果，相信一切自有緣份。我亦給她一個金剛柱放在家中指定方位以化小三，再在佛堂用小三的相片及老公的時辰八字作斬小三的法事，斬掉這段孽緣。一段時間過後，A 小姐開始平靜下來，不再管老公的事，沒有再給壓力大家。之後，她的老公回頭了。我一向認為，你控制不了人生很多事情，不如集中在能做好的事情上。

結婚宜大排筵席

另外，如果希望促進夫妻關係，我非常建議大家要行一個比較隆重的儀式，例如擺喜酒以大排筵席。現代人可能會選擇旅行結婚，簡簡單單，但風水學的角度上，這樣不利婚姻，容易分開。如果結婚結得隨便，可能會沒那麼珍惜，如果經過多的人見證，就比較堅持不會輕言放棄了。

七師傅贈你幾句：

我在節目中有一句金句：「記着他不會對你忠誠。」我奉勸大家一句，無論已是別人的老婆，又或是目前正在找好姻緣，永遠要記住吸引力法則第一點，你遇上的，都是你吸引的，所以不想遇到渣男，就不要當個渣女！

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《七師傅愛你——師傅乜都知》書本封面

書名：七師傅愛你——師傅乜都知

作者簡介：七仙羽為城中名氣風水師，年幼時因體弱多病而拜師學習風水命理，後專心鑽研風水，現為香港七星派風水學會會長，同時擁有國外商業管理碩士的超強學歷。七仙羽近年出演風水命理及玄學的電視及電台節目，在2021年拍攝ViuTV節目《七救星》後人氣火速急升，Instagram 有逾10萬粉絲，更有「廣告女王」之稱號，熱門話題不斷，合作藝人粒粒紅星，包括：Mirror、Error、張敬軒、許廷鏗等，個人更推出兩首熱門歌曲，形象親民貼地又不失專業。

【本文獲「非凡出版」授權轉載。】