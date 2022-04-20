FB創辦人太太Priscilla追求樸素生活訂愛情條約　維繫熱戀靠1招？

【Facebook創辦人／Mark Zuckerberg／Priscilla Chan】有錢人世界就沒有真愛？作為首富就注定沒有幸福美滿的家庭？全球頭5名首富有4個都是離婚收場，就唯獨是Facebook創辦人Mark Zuckerberg！Mark Zuckerberg於2012年跟相愛多年的女友Priscilla Chan結婚，婚後多年仍然相當恩愛！當大家都以為作為首富妻子必定是過著奢華生活時，Priscilla偏偏就不愛打扮、不買名牌，可能就是因為這份樸素而深深吸引了Mark！



Facebook創辦人Mark Zuckerberg於2012年跟相愛多年的女友Priscilla Chan結婚，婚後多年仍然相當恩愛！（zuck＠IG）

Facebook創辦人太太Priscilla Chan出身於平凡家庭 考入世界頂級學府

Priscilla Chan是中越混血兒，出身於越戰後的難民家庭，後來一家人到了美國開展新生活！因為出身於平凡家庭，Priscilla 父母深信知識可以改變命運，所以為了給Priscilla有更好的教育，他們不惜打幾份工為孩子供書教學，Priscilla並沒有辜負父母的期望，憑著她的智慧，成功獲取全額獎學金考入哈佛大學。

Facebook創辦人太太Priscilla沒有辜負父母的期望，憑著她的智慧，成功獲取全額獎學金進入哈佛大學。（zuck＠IG）

雖然成功進入了頂級學府哈佛大學，本來前途一片光明，不過Priscilla在入學初期感覺自己跟其他人的成長背景完全不同，覺得自己格格不入，曾經想放棄學業，甚至已填了轉學申請，但在一次義工活動中遇到了一個女孩，令她打消了退學念頭，更立志要成為兒科醫生。而Priscilla沒有退學的選擇，也令她與Mark邂逅！

Facebook創辦人太太Priscilla曾經想放棄學業，甚至已填了轉學申請，但在一次義工活動中遇到了一個女孩，令她打消了退學念頭，更立志要成為兒科醫生。（zuck＠IG）

維繫愛情熱度靠1招 訂下愛情條約每星期約會1晚

Priscilla 與 Mark 的相遇其實並不浪漫，兩人在派對中在洗手間排隊時相遇，就是那短短的交談令他們深深吸引著對方，然後互生情愫，開始交往。在他們戀愛的初期正是Facebook剛剛發展的時候，當時Mark為了專注研發Facebook，選擇了中途輟學，Priscilla就一直在背後默默支持他，Priscilla見證著Facebook的創立，亦是Facebook第一批用戶！

我在大學生涯中最美麗的回憶，就是遇到了我的太太。 Mark Zuckerberg

他們戀愛的初期正是Facebook剛剛發展的時候，當時Mark Zuckerberg為了專注研發Facebook，選擇了中途輟學，Priscilla就一直在背後默默支持他。（zuck＠IG）

Priscilla 與 Mark 均是事業型人士，雖然工作忙碌，但為了維持熱戀溫度，他們就訂下了愛情條約，規定兩人每星期必定要有一晚約會，每次約會時間最少100分鐘，大家都必需要放下工作，離開辦公室及住所，承諾在約會時間不使用Facebook，全心全意跟對方交流與相處，相信就是因為這個習慣令兩人的感情更堅固，相戀近17年仍然如此恩愛。

Facebook創辦人Mark Zuckerberg與Priscilla訂下了愛情條約，規定兩人每星期必定要有一晚約會，每次約會時間最少100分鐘。（zuck＠IG）

追求樸素生活 婚禮只在家中後花園舉行

雖然Priscilla與Mark這對夫妻坐擁千億身家，Mark更是全球5大首富之一，作為首富夫人的Priscilla，並沒有追求名牌與高級珠寶，反而嚮往樸素的生活，她很少打扮，而且衣著樸素，很多時侯都是T-shirt、牛仔褲就出街，跟普通人並無分別！他們沒有名車及司機接送，兩人更在義大利一起吃「麥記」，雖然Priscilla樸素的生活與打扮曾經受到外界批評，但她仍堅持做自己，一家人過著低調簡單的生活。

這對夫妻坐擁千億身家，但Priscilla並沒有追求名牌與高級珠寶，反而嚮往樸素的生活。（zuck＠IG）

在2012年，在Facebook上市的第二天，Priscilla與Mark就正式結婚，他們不只生活簡單，就連婚禮也只是在家中的後花園舉行，到場嘉賓也不足100人，沒有大排筵席，亦沒有名貴鑽戒，反而以Mark親自設計的紅寶石戒指作結婚戒指，雖然低調簡單但充滿心思，幸福滿溢。

在2012年，在Facebook上市的第二天，Priscilla與Mark Zuckerberg就正式結婚，他們不只生活簡單，就連婚禮也只是在家中的後花園舉行。（zuck＠IG）

婚後經歷3次流產 Mark為妻子設計睡眠盒

Priscilla在婚後2年間經歷過3次流產，在2015年終於迎來第一個愛情結晶，為Mark誕下女兒Maxima，在2017年再宣布懷有第二胎女兒的消息，一家四口相當幸福。Mark亦十分寵妻，Priscilla因要照顧女兒而難以入睡，Mark心痛妻子睡不到好覺，特意為她設計了一個「睡眠盒」，以微光與柔和聲音取代刺耳鬧鐘聲，希望創造一個可以令太太睡得安穩的裝置，也是他對Priscilla表達愛意與感激的方法。

Priscilla在婚後2年間經歷過3次流產，在2015年終於迎來第一個愛情結晶，為Mark Zuckerberg誕下女兒Maxima，在2017年再宣布懷有第二胎女兒的消息，一家四口相當幸福。（zuck＠IG）

Priscilla因要照顧女兒而難以入睡，Mark Zuckerberg心痛妻子睡不到好覺，特意為她設計了一個「睡眠盒」。（zuck＠IG）

熱衷公益 成立基金致力於教育及慈善事業

Priscilla不甘只做富豪背後的女人，堅持追夢努力成為一位兒科醫生，另外她也不忘回饋社會，熱心公益，在大女兒出生時，兩夫妻決定捐出99% Facebook 股份，價值約450億美金成立慈善基金「Chan Zuckerberg Initiative」，因為Priscilla自己也是難民家庭出身，深信教育可以扭轉人生，所以特意成立基金致力於教育及慈善事業。

我遇見的女人，沒一個比她聰明，她是我最崇拜的偶像！ Mark Zuckerberg