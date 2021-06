全球5大富豪4人離婚　朱克伯格愛情贏家秘訣：約會不要玩Facebook

撰文: 黃伊玲 最後更新日期: 2021-06-13 22:00

全球富豪/愛情/Facebook|現年37歲的朱克伯格(Mark Zuckerberg)白手興家,創立為人熟悉的社交媒體Facebook,成為千億富貴;名成利就後,他並沒有喜新厭舊、沉淪名譽誘惑,反倒與相愛多年的Priscilla Chan結為夫婦。婚後他亦堅守兩人之間的「愛情協議」,更變身寵妻狂魔,與太太組織幸福的4人家庭。

全球前5名富豪有4名皆離婚收場 只剩朱克伯格(Mark Zuckerberg)收獲幸福?

Facebook創始人朱克伯格與相戀多年的女友Priscilla Chan在2012年結婚。(Mark Zuckerberg@facebook)

Facebook創始人朱克伯格(Mark Zuckerberg)與妻子Priscilla Chan相愛16年的愛情,讓人看見豪門亦有真愛。如今全球首5名富豪當中,Tesla行政總裁Elon Musk、Amazon創辦人Jeff Bezos、和LV集團董事長Bernard Arnault和比爾蓋茲(Bill Gates)亦已宣告離婚,五人當中亦只餘下37歲的朱克伯格仍能維持婚姻。

早前(5月21日)朱克伯格與妻子Priscilla Chan更迎來兩人結婚的第9週年,兩人貫徹低調作風,並沒有大肆鋪張慶祝,只著起簡單不過的行裝,靜靜地以行山活動度過9週年記念日,更說:"I can't believe that next year we'll have been together for half our lives"。擁有一生都花不盡的財富的朱克伯格,除將心力花費在擴建事業版圖上,他還是傾盡心力去照顧家庭,讓另一半感受到他的愛意。

朱克伯格(Mark Zuckerberg)公開放閃:她是我生命中最重要的人

朱克伯格在2017年回到母校哈佛大學進行演講時,他甜蜜地透露:「我在大學生涯中最美麗的回憶,就是遇到了我的太太。(My best memory from Harvard is meeting Priscilla)」。

朱克伯格在2017年回到母校哈佛大學進行演講時提到,妻子是她一生中最重要的人。(GETTY)

她是我生命中最重要的人。 朱克伯格

朱克伯格訂立「100分鐘愛情協議」 約會時禁玩Facebook

當時他創立惡搞網站「Facemash」後,被學校管理委員會接見時,他以為自己會被踢出學校,但卻機緣巧合下在告別派對上認識妻子Priscilla Chan,而惡搞網站「Facemash」正是Facebook的前身,他生活中的美好時刻剛好遇上妻子。

朱克伯格與妻子Priscilla盡量會在1週內,抽空約會一次。(zuck@IG)

兩人就這樣在2005年相戀然後交往,當時朱克伯格為專注研發Facebook,選擇中途輟學,妻子Priscilla就一直在背後支持他,有指她後來更隨他的團隊邀請去了美國加州創業,而他為了避免愛情失去熱戀溫度,拍拖前與婚後亦他堅守與Priscilla Chan訂立的「100分鐘愛情協議」。

協議內容是指兩人每週必須最少約會一晚,而每次相處時候最少要100分鐘,約會地點更要在Facebook辦公室和家以外的地方,他更承諾在這個約會時間不會使用Facebook,只把時間留意給自己愛的人,而當兩人的孩子出生後,他甚至請了2個月育嬰假陪伴老婆,貼心地展現顧家的一面。

【按圖看】朱克伯格與Priscilla Chan雖然已相愛近16年,但兩人仍是固定安排約會來維繫愛火▼▼▼

體貼關心伴侶需要 設計「睡眠盒」幫助妻子入睡

朱克伯格與Priscilla Chan現時孕有2名可愛的女兒。(zuck@IG)

朱克伯格與Priscilla Chan兩人在相戀7年後,低調地在男方的後花園舉行婚禮,當時朱克伯格還親自設計一款紅寶石結婚戒指給妻子,或許價值不夠鑽石般名貴,但紅寶石卻是象徵熱情和愛,相信當中的心意亦是無價。

兩人在結婚後3年,Priscilla在2015年為朱克伯格誕下女兒Maxima,朱克伯格與網民分享喜悅之先,亦在Facebook透露妻子在2年間曾流產3次,多次希冀換來失望,最後兩人嘗盡苦頭最終仍能換來甜美,而2年後兩人亦宣布懷上第2位女兒,組成幸福的4人家庭。

心痛妻子睡不好覺的朱克伯格,便設計一個「睡眠盒」,以助妻子入睡。(zuck@facebook)

我很期待這個世界的人去認識這位強大、友善、充滿熱情的人,我非常愛她! 朱克伯格

她嫁給我,是我賺了。她從來沒想過從我這裡得到什麼,反而是我,一直在受她的影響,一直在改變。 朱克伯格

成為萬億萬富豪背後的女人,甚至是兩位孩子的母親亦相當不容易,在朱克伯格眼中Priscilla是一位做任何事都是滿熱情、盡心盡力去做好的人。

Priscilla不但奮力在學術上取得個人成就,提升個人知識、致力在慈善活動,她照顧女兒亦不遺餘力,甚至因為照顧女兒而難以入睡。心痛妻子睡不好覺的朱克伯格,便設計一個「睡眠盒」,在固定時間發亮,以微光與柔和聲音取代刺耳鬧鐘聲,希望創造一個能使她睡得安穩的裝置,也是他對妻子表達愛意和感激的方法,而此舉亦讓人看見朱克伯格體貼的一面。婚後兩人亦貫徹低調個性創立科研基金,進行不同的慈善活動、閒時約會,而兩人就是這樣低調地維繫愛情16年,不忘初心。

【按圖看】朱克伯格與Priscilla Chan兩人在共同經歷3次流產後,妻子終於成功誕下2名女兒,共組4人幸福家庭▼▼▼

資料來源:CNBC、washingtonpost、businessinsider