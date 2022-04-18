愛情博弈｜水瓶座自由不羈　想虜獲他必須有主見　太易得手唔稀罕

崇尚自由的水瓶座人，外表上呈現冷漠與熱情的交替多變型態。你不會覺得他們是個完全冷漠的人，也不會認定他們是個擁有熱情的人，總是感到他們的天真與世故不斷地交錯運作......



水瓶座與情感疏離：是天生如此，還是「愛無能」？

「沒錯，他一切都做的很正確，除了從不和我談論感情；我們甚至從不吵架，因為他認為任何事情都可以理性地討論；或者，他就只是走開，像什麼都沒有發生一樣。我們的親密關係，沒有溫度。」

水瓶座的疏離，總會令人後退，如何「鎮住」水瓶座？（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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如果你曾經或正在和一個典型水瓶座能量的人，處在一段長時間的親密關係中，對上述的衝突不會陌生（除非你自己也是一個典型的水瓶座）。的確，水瓶座的一些典型特質，的確會在親密關係的互動中，帶來特定的挑戰——情感疏離。

從占星學的符號體系來看，水瓶座是一個百分百的風象星座，這意味著——必須對所有進入其意識領域的事情進行解釋和定義。它們不需要可觸摸，但必須可以被解釋。對水瓶座來說，關於宇宙的整個圖像都是建立在理解力上的，合理性和邏輯性是他們的關鍵詞。如果把這些拿走，我們便會看到一個充滿恐懼的人。

與此相對，如果說有哪個生命面向，非常固執地挑釁系統化、拒絕被分析和結構、很難按字面進行解釋或者概念化，莫過於：情緒、感受、心情，或非理性的直覺了。因此，我們便不難理解，典型的水瓶座人會「對於深刻的愛，或者其他深層的、需要相互交流的情感不感興趣、或無所適從。」當他們被情緒包圍時，無論這個情緒在自己身上還是別人那裡，都會令他們不安，甚至覺得厭煩。而且這個星座非常自重且自我控制，展現情緒被他們視為是一種缺點，包括很多水瓶座的女性也會認為哭泣是令人羞愧的事。

通常，人們對於不想面對或承認的情緒，會進行控制或壓抑。此外，還有一種我們可將之稱為「水瓶座式」的處理情緒的方式：抽離。掌握這種「技術」的水瓶座人，就好像真的能夠把情緒清空了，完全感覺不到它們一樣。這種能力或許帶給了水瓶座一種「超然」的處世態度，但它卻是關係中一把非常傷人的利刃。

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從占星學來看，水瓶座對情緒的態度會從何而來？

在回歸黃道的位置上，水瓶座恰好與天蠍座成四分相位——常被人們稱為的「困難相位」。而天蠍座正象徵著那些潛意識世界裡最深刻的感受與情緒，「美好的」或「黑暗的」：熱烈的愛、豐沛的情慾、忠誠、占有欲、妒忌、長久的恨……天蠍座告訴我們：那些能夠攜手穿越情緒風暴的伴侶，方能達至兩個生命最深的融合。

占星學象徵意義上的四分相位，即可以代表最難融合的衝突；也可以視為最有創造性的張力——如果能帶著意識將其整合。是被本能驅使，一味否定、迴避自己和伴侶的情緒，只活在頭腦的世界中？還是勇敢面對自身的陰影，有意識地藉助人格其他面向的能量，幫助自己開啟對情緒的感受性，深化關係中與伴侶的聯結？——水瓶座人永遠都有選擇權。與此同時，水瓶座還須意識到：被否定的，並不會消失，只不過轉入到潛意識中潛伏起來了。它們就像被關在地下室中的巨龍或躲藏在陰影中的怪獸，不知何時便會從背後偷襲你，令你做出自己都看不清或無法理解的事情來。

有趣的是，從占星學的角度看，水瓶座還是一個社會導向的星座，他們傾向於擁有強烈的關於「人類應該如何」的社會理想。作為一個人道主義者的星座，他們熱愛整個人類但不喜歡單個的人，這使得他們無法輕鬆地和個人建立關係，尤其不擅長處理「給予與接受式」的親密關係。很多水瓶座人，對待伴侶，像朋友多過像愛人。如果伴侶渴望建立起深入、私密、排他的親密關係，就會感覺這種關係是疏離而非足夠緊密的。

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若你想要降服水瓶座，抑或征服他？

首先要記住：沒有人是完美的，個性特質總會有積極面向，也會有特定情景中的挑戰。想要降服水瓶座，那你需要比他更有主見。水瓶座雖然想法很另類，但他的想法永遠不會被世俗和現實社會所禁錮。水瓶的靈魂永遠是自由的，所以他也會很欣賞跟他志同道合的人，如果你有想法、你有觀點，那在水瓶心中是非常重要的，這也是他擇偶標準的加分項，他會對那些有自己想法、有自己觀點的異性所吸引。

水瓶永遠不會因為這個世界的變化而去妥協，他永遠會堅持自己的想法，同樣的，他也會欣賞並且愛上那些不被外界所干擾、被影響的靈魂，一旦水瓶從心底里欣賞某一個人，並且有一點點的崇拜產生了，那麼他真的願意為這個人肝腦塗地。

想要降服水瓶座，那麼你一定要堅持自己不被他所降服，要知道，這個星座內心挺強大的，不服輸，也不願意被別人操控，所以那些他不能夠降服、掌控的人，會對他有著極強的吸引力，水瓶會不自覺地靠近這些人，可能是因為他慕強的緣故吧，他會莫名其妙的被那些強者所吸引，你越厲害，水瓶就越想要去征服你，可是在這條征服的路上，他發現自己已經跪著走好久了，因為你的厲害、你的強大，讓他從想要征服變成想要被征服了，做人比他狠，做事比他絕，水瓶也就拿你沒有轍了，這個時候他想的就是多靠近你一點，就算你指揮他去做什麼事兒，他也都會心甘情願地去做了。

你的水瓶座伴侶如果在親密關係中讓你感受到疏離，並不意味著他是要故意傷害你或不夠愛你。親密關係中大多數破壞性的衝突都是這樣產生的：你發現自己正在遭遇對方的挑戰時，自以為能夠通過你的愛情和努力去改變他。

於是，你開始不斷施壓，逼迫對方接受更加親密的關係。結果卻往往會適得其反，加劇他們的自我保護和對抗。更好的做法是，不要從你自己的角度出發對他進行審判、責備。如果足夠愛，帶著智慧與耐心，探索彼此之間有效的溝通情緒的方式。最終，你一定會與你的水瓶座伴侶內在那個情感深刻而純真的他相遇。

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