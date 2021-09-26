同居是愛情的墳墓？前人分享3個相處關鍵　正向溝通甜蜜共度餘生

為什麼有些人同居後，感情變得越來越疏遠？原本想讓彼此「膩在一起」的好意，卻成了分離的原因？



「你們為什麼會選擇同居啊？」

「每天待在一起的話，會不會很膩？」

「同居之後，你們之間有什麼改變嗎？」

面對朋友 T 滔滔不絕地發問，我感受到她對「同居」議題的好奇與憂心。

我反問 T：「你想和另一半同居嗎？」沒料到我會如此回覆，T 有些支吾地說：「想啊，但是⋯⋯」現在的她，正面臨該不該和另一半同住的猶豫，以及「同居」會不會讓兩人的濃情蜜意，轉為平淡無味的焦慮。

確實，若從搜尋引擎輸入「同居」二字，出現的關鍵字大多為：「同居問題」、「同居的殘酷真相」、「同居是愛情的墳墓」等，由此可見，許多人在選擇是否進入婚前同居的躊躇。這不禁讓我思考，這個問題真正的核心在於：「伴侶在和彼此坦誠相見後，是否還能保持著愛情的純粹？」那麼，我們要的愛情，是轟轟烈烈的激情，還是細水長流的相愛？

當與伴侶同居後遇上重重難關，要如何做到人們常說的「磨合」？按圖率先看情侶同居的考驗與對策▼▼▼

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以我自身為例，和 M 在一起 8 年，同居 4 年。有人會問，我們怎麼維持親密關係，老實說，這段路程，並非一帆風順，其中經歷過許多磨合、爭吵，唯一不變的是「不願意輕易放手」的堅持。

至於在這過程遇到哪些關卡，我想可以分成「三大考驗」和大家分享：

第一、從情意綿綿到相看兩厭

伴侶同居，最讓人開心的是，排除時間與空間上的障礙，終於可以無時無刻膩在一起。家，就是兩人最好的約會場所。一起用餐、一起佈置、一起追劇、晚上相擁入睡。每天每天，都很新鮮。

卻不知道從哪一天開始，兩人不再特別一起做哪件事，反正都在同一個空間，那股熱烈的情意，開始轉為平淡。用餐過後，只在乎待會誰洗碗；過往每晚相擁入睡，現在是互搶棉被。你發現，除了漸漸習慣「有一個人跟你住」之外，還升起了一股「有人正在和你搶資源」的厭惡感。

第二、生活習慣不大同

剛開始同居，感情濾鏡能遮蔽彼此的缺點。但隨著相處時間越長，濃情蜜意不再，兩人生活習慣的差異，便會開始浮上檯面。

舉一個我和 M 最常爭執的例子，就是衛生紙。M 因為過敏，所以衛生紙用量極大，為了不浪費資源，他時常擤完鼻涕，就把衛生紙放在桌面上，留作一會兒後使用。然而潔癖如我，看到一坨又一坨的衛生紙在桌面，往往是怒火中燒，最後演變成不斷爭吵的導火線。

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第三、情緒界限模糊

在進入同居狀態之前，每個人都有屬於自己的生活步調與空間，但是同居後，兩人卻被長時間綁在一起。不只是物品層面的重疊，還包含情緒界限的模糊。今天，對方在工作場域上受了氣，在還沒處理好自己的情緒時，另一半，可能就無辜被出氣。

那些無法自行消化、安放的不悅、焦慮、難過，都可能往另一半身上丟，漸漸地兩人只會感到能量低迷，甚至枯竭。

面對上述問題，該怎麼經營同居關係？

無獨有偶，Youtuber 劉芒也在影音平台發布「同居試婚必學的 10 個攻略」，她談起自己與男友以試婚為前提的同居經驗，很適合想以長遠親密關係的伴侶收看，而接下來我想結合劉芒的觀點，以及我同居四年的實務經驗，和大家分享，該如何解決上述遇到的「同居問題」。

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第一、別讓長時間相處只剩下消磨

許多人同居，是希望「長時間與對方膩在一起」；但也有很多人，因為「長時間」的關係，而走不下去。

因此，我給大家的建議是，長時間待在一起不代表真正的相處，需要找到經營感情的關鍵。

在劉芒的影片中有提到，同居讓經營感情的時間變得很分散，過往她和男友尼尼雖然是遠距離，但也因為距離，讓彼此的相處時間有了「規律性」，兩人可能會固定在睡前進行「談心時間」，卻在同居後，變得習以為常。

例如：一方在分享心事時，另一方可能在滑手機，那麼對於分享的人來說，是不是覺得自討沒趣，而漸漸地不想再說？

關於這點，我和劉芒的觀點相似，就是「專注在兩人相處的時間」。這個時間不用長，可以是好好吃一頓飯，或是每個週末約好一起追劇。為的是，別讓當初同居的快樂，變成彼此分離的原因。

第二、尊重彼此生活的差異

每個人都來自不同家庭，生活習慣不同是可想而見的。

劉芒給的建議很簡單，卻也不容易做到，那就是理解並互相包容。影片中提到，若只是長期不放過每個細節，和對方鬥氣，總有一天對方的態度也只會轉變成：「喔，怎樣，你又生氣囉，生氣就生氣吧！」

所以，假設我再看到 M 衛生紙沒丟，比起一味的大發雷霆，我可以順手幫他集中或丟掉。事情很小，比起把對方罵到狗血淋頭，我們可以選擇「溝通」，千萬別用生氣當作籌碼。

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第三、讓伴侶知道你的狀態

同居讓彼此的情緒界限變得模糊，因此我們可能把情緒轉嫁到伴侶身上，甚至讓伴侶一起陷入低迷狀態。這點，我建議，當你出現情緒不穩定時，可以主動和伴侶告知，並請他給你自己消化的時間。

還記得有一次，我因為在職場上的不順利，正處於非常崩潰的狀態，沒發覺的 M 正想和我分享，他今天發生有趣的事。此時的我，可以做出兩種截然不同的選擇，一種是，直接崩潰，並把情緒發洩到 M 身上；另一種是，和他說：「我現在心情不好，能不能讓我獨處？」

直接崩潰能讓負面情緒得以宣洩，但是無形間損害的是兩人的感情， Ｍ 會因此得到不好的情感回饋，或許當下次他有什麼好玩、有趣的事時，並不會願意再和我分享。

讓伴侶知道自己的狀態，則能夠短暫地先保留自己的情緒空間，好好地梳理，並且讓對方知道這段時間你需要獨處，而不會無端地打擾你。

以上說了那麼多，都是希望所有決定同居的戀人，可以知道，兩個人能走在一起實屬不易，不要讓「不用心」、「不在意」成為彼此分離的原因。不論是剛在一起、同居，還是已經結婚，最重要的都是，正向溝通，積極協調，無法讓步的事情，彼此各退一步。

親密關係走入瑣碎日常是常態，若能在常態中，不被柴米油鹽消耗，而是成為彼此堅實的後盾、共同成長的夥伴，那麼就算餘生漫長，你會知道這份愛，一直在。

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【本文經授權轉載自「女人迷」，原文：「肚子餓時覺得空虛，填飽了又覺得孤獨」從《浪漫的體質》到《三十而已》說出三十歲後的愛情】