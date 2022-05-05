57歲關詠荷愛「暖宮」護卵巢 郭藹明重保濕 50+女星凍齡秘訣公開

【關詠荷｜郭藹明｜凍齡秘訣】說起凍齡總想起現時已年過50歲的女星，例如：關詠荷、王祖賢、曾華倩和郭藹明等，其肌膚和身材狀態亦可媲美年輕的女星，甚至樣貌都比起現今的「網紅臉」更有特色。以上的凍齡美魔女除是擁有先天美貌外，很大程度是因為她們的後天很努力去駐顏，從而達到逆齡生長的效果？



關詠荷弟弟意外身亡大受打擊 老公張家輝因工作隔空陪伴憂妻崩潰

香港娛樂圈出產不少天然美女，當中關詠荷、郭藹明、曾華倩與周海媚雖然年過50歲，但仍保持年輕時的好身材，亦難以看見歲月在她們的臉上留下的痕跡。這一眾的凍齡美魔女除了配合飲食、起居生活與運動來駐顏，各人亦有一套屬於自己的「凍齡秘訣」。

凍齡秘訣｜現年57歲的關詠荷依然保養得宜（VCG）

曾在90年被網民稱為「90年代末無綫電視一姐」的關詠荷，早在1997年憑劇集《苗翠花》成為無綫《萬千星輝頒獎典禮》首屆視后，後來因與張家輝合作劇集《龍在江湖》而結緣，婚後亦為照顧家庭而淡出幕前。但退居幕後的關詠荷亦沒有怠慢保養和護膚，更為了達到天然凍齡的效果，選擇從「內到外」去保護身體，尤其關詠荷認為女生最需要是保養「卵巢」，因卵巢能產生女性雌激素，達到亮麗頭髮、滋潤皮膚等的效果，所以關詠荷相當著重「暖宮」。

凍齡秘訣｜現年57歲的關詠荷在1993年從亞視過檔至無綫電視，並成為穩居一綫的一姐，於2003年下嫁張家輝後，便退下幕前，專心照顧家庭。（VCG）

現年57歲的關詠荷認為如果女性｢宮寒｣的話，很易發肥，皮膚也因鬆弛而出現皺紋，所以關詠荷會飲用棗類與桂圓等養生中藥，維持暖身又養生的效用。暖宮食物，如核桃、蕃茄、洋蔥、棗類、花生、阿膠、羊肉等，都有助保持氣血暢通、排解體內寒氣。

加上關詠荷亦十分注重皮膚上清潔，特別是化妝後必定卸妝得十分乾淨之餘，關詠荷也喜歡選用全天然有機產品，從而減少皮膚受刺激而引致敏感的機會。另外，關詠荷平日也喜歡做一些面部按摩，如：輕拍打臉部來刺激臉部的血液循環，達到緊緻面部輪廓的效果。

凍齡秘訣｜郭藹明喜歡自訂護膚程序 切合皮膚的特別需要



現年52歲的郭藹明於1991年參選《香港小姐競選》奪冠，入行後均以第一、二女主角出演電視劇；與劉青雲結婚後逐漸淡出銀幕，全力做他背後的女人。（梁碧玲攝）

有「高學歷港姐」稱譽的郭藹明，向來被公認為美貌與智慧並重的知性美人，自1998年下嫁影帝劉青雲後，便退居幕後，成為一位幸福人妻。雖然現時郭藹明已不常活躍於幕前，但每次她出席公開活動時，她的脫俗氣質與保養得宜的外表仍舊令眾人眼前一亮，美麗如昔，相信郭藹明除了是天生麗質外，其後天努力亦不可或缺。

現年54歲的郭藹明與1991年獲得港姐冠軍時的樣貌也沒有多大的分別。（VCG）

現年54歲的郭藹明延續白滑細緻肌膚的秘訣就是—「自訂護膚程序」，隨年紀變化，皮膚需要亦隨之改變。郭藹明指平日除了一般的潔面程序外，早晚及天氣轉變時所用的護膚品亦會有所不同，例如：夏天會特別注重防曬、清潔與保濕；而屬於敏感肌的郭藹明在冬天時，皮膚容易出現痕癢，因此會轉用一些較滋潤的產品，她亦會盡量避免挑選含刺激成分的產品，減少皮膚出現泛紅情況。另外，郭藹明隔天便會敷面膜，她選用的面膜中成分大多數以水分為主，冬天則選用滋潤度較高的面膜，亦會配合按摩，令皮膚吸收力效果更佳。

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凍齡秘訣｜曾華倩的凍膚秘訣：「由內到外，內外兼備」



凍齡秘訣｜現年56歲的曾華倩曾比喻護膚抗戰如拍戲般，需要打好基本功。(曾華倩@微博)

現年56歲的曾華倩曾被傳媒稱為「不老傳說」，近日她在微博上曬出個人自拍照後，更被網民大讚其樣貌猶如吃了防腐劑般，樣貌絲毫不見歲月的痕跡。曾華倩出席活動時亦多次被問到如何保養好膚質時，她提到凍齡的重點是「由內到外，內外兼備」，她指出身為藝人經常需外出拍攝和被強勁鎂光燈照射，肌膚很易出現雀斑問題，所以她必然選用有強勁抗氧化能力的美白護膚品，加強肌膚抵抗紫外線的能力，而且塗防曬時不要忽略細微處，如下顎、頸背與耳垂等地方。曾華倩也提到皮膚是最容易被出賣真實年齡的重要因素，所以她亦會每兩周便浸一次牛奶spa（水療），放鬆心情同樣時，亦能保養皮膚。

凍齡秘訣｜曾華倩出席活動時亦多次被問到如何保養好膚質，她提到凍齡的重點是「由內到外，內外兼備」。(曾華倩@微博)

另外，曾華倩認為拍戲與護膚都是一樣，先要打好基本功才可以獲得更好的結果，她會服用市面上的美膚飲料，增強肌膚的抗氧和吸收能力，從而加速肌膚中的細胞更生，同時她亦會服用一些帶有刺激骨膠原增生成分的美膚飲料，加快皮膚的新陳代謝，令到臉上的黑色素退得快一點，從而令肌膚質素得到改善。

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凍齡秘訣｜周海媚奉行信念：「保養是生活的一部分。」 早上堅持用溫水洗臉 不塗過多保養品



凍齡秘訣｜周海媚（海味）在皮膚護理上有一套自己的方法。 (周海媚@微博)

現年55歲的周海媚在28年前出演過《倚天屠龍記》中周芷若一角，而被封為「最美周芷若」，至今其美若天仙的樣貌也深深刻印在觀眾的腦海。多年過去，周海媚於2019年拍攝內地版《倚天屠龍記》出演滅絕師太一角，劇集一開播後，周海媚的凍齡美貌令觀眾紛紛驚嘆，大讚其氣質依舊無人能敵。當周海媚出席見面會時，被傳媒問到如何保養皮膚時，周海媚大方分享說出：「保養是生活的一部分。」

凍齡秘訣｜周海媚是傳媒公認的「最美周芷若」。（《倚天屠龍記》劇照）

周海媚的凍齡秘訣就是讓心境保持開朗，畢竟人總會老，年紀愈大長皺紋亦是正常不過的事，最重要的是自己如何看待自己。不過，周海媚透露自己的好膚質是遺傳自母親，平日沒有工作時也盡可能不會上妝，亦很少擦上保養品，讓皮膚偶爾都能自在呼吸，因她認為塗上過多保養品，保養品中的化學物質會堵塞毛孔。另外，在早上也堅持只用溫水洗臉，亦不塗任何護膚品，直到睡前才有保養步驟，護膚順序為先塗上化妝水、精華液、乳液與眼霜等，每隔兩天便會敷面膜等來維持好皮膚。

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