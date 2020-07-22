現年52歲的邱淑貞（豆豆）是香港九十年代紅透半邊天的性感女星，初時邱淑貞在1992年憑拍攝經典文藝大片《赤裸羔羊》時一脫成名，就連外國曾執導Marvel大片《銀河守護隊》和監製《復仇者聯盟3》的導演James Gunn也在Instagram說：「電影《赤裸羔羊》令我從此就愛上邱淑貞，令我想做任達華那樣的男人。」難怪邱淑貞會成為「全香港男人的慾望」，連帶邱淑貞的感情生活也為人所渴知。

現年52歲的邱淑貞（豆豆）被傳媒大讚保養得宜，與被封為「最美星二代」的女兒沈月猶如兩姐妹一樣(yuetyuetxx@IG)

初代「晶女郎」成王晶地下情人5年無疾而終？一脫成名奠定「性感女神」女星地位

初代「晶女郎」邱淑貞（豆豆）是香港九十年代紅透半邊天的性感女星，也是「全香港男人的慾望」。(garms_hk@IG)

當年青春少艾的邱淑貞（豆豆）在19歲時參選香港小姐競選，可惜邱淑貞最後卻陷入整容風波繼而選擇退選，但擁有甜美大眼美貌的邱淑貞早已被無綫招攬，在同年簽約並拍攝電視劇《新紮師兄1988 》出道。邱淑貞驚艷得來帶點純潔，純潔得來帶點嫵媚的樣貌與氣質旋即被導演王晶一眼看中，想把邱淑貞納入自己的懷抱中，讓邱淑貞成為初代的「晶女郎」。

在王晶的循循善誘和推舉下，邱淑貞轉而投入心力在電影圈發展，第一年參演的兩部電影中，其中一部已與天王巨星劉德華合作拍攝電影《最佳損友》，在1992年間，王晶所開拍的五部電影當中，每一部也都沿用邱淑貞作為第一女角，更找來當紅藝人和天王，如周星馳和郭富城等擔當男主角與邱淑貞合作，刻意為邱淑貞建築康莊大道的王晶，也從此改變她的人生。

外國曾執導Marvel大片《銀河守護隊》和監製《復仇者聯盟3》的導演James Gunn也大讚電影是他執導電影的源頭，而邱淑貞在電影《赤裸羔羊》中大膽的裸露演出，獲提名香港電影金像獎最佳女主角 (《赤裸羔羊》劇照)

在1992年，邱淑貞憑着王晶執導的情色文藝片《赤裸羔羊》，當中大膽的裸露演出而獲提名香港電影金像獎最佳女主角，邱淑貞在此片中與任達華的激烈情慾戲看得讓男人血脈沸騰，性感到骨子裏的邱淑貞色而不俗，媚而不濁的氣質也奠定其性感女神的地位。王晶曾公開表示欣賞邱淑貞，又指多次找她合作並不是因為個人的喜好，而是認為她真的有天份、有潛質，而且很努力。

不過有傳就連當年已為人夫的王晶也不自覺地愛上邱淑貞，而談一場戀愛就像喝一杯水，剛開始是為了解渴，但當喝下第一口便不自覺地滲進血液，更深之入骨。縱然王晶的身份不能給邱淑貞一個一生一世的承諾，但當情侶卻可獲得王晶專屬的愛，在邱淑貞拍過的53部電影裏，與王晶合作的就有22部之多，有傳從1992年起邱淑貞成為王晶的地下情人。

雖然邱淑貞並沒有公開承認此事，但王晶在後期上電台節目《戀上你的床》訪問中暗示過曾與圈中一位名叫「豆豆」的女星交往，有過一段開心的日子。而邱淑貞的別名正是「豆豆」，令外界更認定二人秘戀的關係。有時人與人之間的相遇就像是流星，在一瞬間迸發出令人羨慕的火花，最後卻注定匆匆而過，最後有傳王晶遇上新一代的「晶女郎」，令曾經備受專寵的邱淑貞感到不被愛，最後分手收場。

【按下圖看更多】嫵媚中帶點英氣；萬種柔情帶點剛毅的邱淑貞昔日的劇照：

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分手後即遇上另一人生最愛 邱淑貞：挑男生最愛單純型才可獲得幸福

邱淑貞與王晶分手後，便隨即遇上當年仍是小商人的沈嘉偉 (袁咏儀@微博)

離開王晶的邱淑貞對事業感到意興闌珊，也回想一個女人沒有事業還是應該要勇敢擁抱愛情，而愛情就是當你一切按部就班時突如其來的插曲，在張國榮的穿針引線下邱淑貞認識了沈嘉偉。有報導指，邱淑貞曾分享選男人的看法，如選有錢人做男朋友可以挑桀驁不馴的，但是如果要嫁給有錢人一定要選擇單純型的。

邱淑貞遇上當年仍是小商人的沈嘉偉，當年沈嘉偉只是一位主要靠售賣海外高端時裝的商人，或許在財力上不如在娛樂圈首屈一指的邱淑貞，但沈嘉偉卻可給邱淑貞想要的愛情，而邱淑貞與沈嘉偉交往不久便選擇結婚，有傳沈嘉偉的家人卻不同意兒子與一位性感女星結婚，更說：「邱淑貞，很墮落啊！」，沈嘉偉卻堅定說：「墮落！但我快樂。」

導演王晶曾說：「最欣賞和最喜歡的人是邱淑貞。」 (《精裝追女仔3之狼之一族》劇照)

靦腆不善言辭的沈嘉偉，為邱淑貞帶來前所未有的安全感，最重要是沈嘉偉可給邱淑貞想要的婚姻，更是她想要平淡安穩的生活，不是虛實的璀璨絢麗，只需要一段溫暖可靠的愛情生活，沈嘉偉更為了答謝邱淑貞對她事業上的支持，更把公司價值半億的股份送給邱淑貞，婚後的邱淑貞更為沈嘉偉誕下三位可人的女兒，當中18歲的沈月更被傳媒封為「最美星二代」，不過就算不同電影公司同樣甘言厚幣力邀邱淑貞復出，都無法動搖邱淑貞半分，因紛紛擾擾的娛樂圈不是邱淑貞想要的生活，唯有細水長流真摰的家庭和愛情生活才是邱淑貞心中最想擁有的東西。

【按下圖看更多】邱淑貞與「最美星二代」沈月的個人近照