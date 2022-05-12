心理測驗｜一份早餐曝露你在異性眼中的形象　愛吃沙律特別真誠？

早餐是每一天最重要的一餐，吃飽飽元氣滿滿，看世界的眼光也變得不一樣。



每一個人都有著自己的個性，但卻不代表所有人都真正了解自己，當然也不知道在他人的眼裏自己到底是一個怎樣的人。這個有趣的心理測驗只需選擇自己想吃的早餐，就可以大略看出你在別人的眼裏是有著什麼樣的形象。

快測看看你在其他人眼中的個人形象吧！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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當你加班了一整晚，你想選擇吃以下哪一種早餐呢？

A. 蛋餅

B. 沙律

C. 三文治

D. 荷包蛋/水煮蛋

選好了嗎？趕快來看看解說！

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A. 蛋餅

在他人的眼中，你是個非常開朗而且有活力的人。也因為是這樣，身邊的朋友都非常喜歡你，你的活力能感染身邊的人，讓他們也覺得很棒！除了開朗，你在做事情方面也非常細心。在朋友眼中你是個非常友善的類型，不管是新認識的朋友還是舊朋友，大家都對你有著這樣的印象。在異性的眼裏，你是個有趣且不拘小節的人，但卻隱藏著一絲神秘感。你的情人經常都被你的神秘魅力吸引著，加上你懂得拿捏分寸，也能讓另一半有著各自的空間，因此能讓感情一直處於熱戀的氛圍中。

B. 沙律

在他人的眼中，你是個非常認真與積極的人，不管對任何事情都會認真處理。另外，他們也對你有著吃苦耐勞的印象，但深入了解後，他們會發現其實你有著很多活躍的點子和想法，因此會非常重視你的意見。在異性的眼裏，你有著很強的社交手腕，對人非常真誠開朗、幽默風趣，這樣的個性讓你不管在同性或異性間都很受歡迎。除此之外，你天真無邪、沒有心機也讓異性很想好好保護你。

C. 三文治

在他人的眼中，你是個親切善良而且非常努力勤奮的人。在團隊中，不管你被分派到什麼工作，你都會以最快的速度完成，因此讓人覺得你非常有活力。在異性的眼裏，你對生活充滿熱情，對身邊的人與事都非常感興趣。你有著很好的人緣，因此是團體裏的中心人物。對於另一半，你經常都有著驚喜，讓對方覺得與你在一起的每一天都有著無限的驚喜與意義。

D. 荷包蛋/水煮蛋

在他人的眼中，你是個值得大家學習的人。這是因為你有著很快的反應，頭腦也非常靈活，加上那無比的上進心與做事認真、細心的態度，讓你不管在處理什麼樣的工作都可以用心完成。在異性的眼裏，你有著許多人欣賞的擇偶標準：聰明、體貼、活潑等等。在情人的眼裏，你有著很廣的社交圈子，經常都參與各種聚會，雖然如此卻又不會忽略了另一半的感受。每一個人都有著美好的那一面，而這一面也是讓我們變得更為吸引的，不管你選擇的早餐是哪一個，這些都是你美好形象的那一面！

【本文獲「Goody25」授權轉載。】