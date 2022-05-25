張學友羅美薇相伴26年　互補缺口彼此眼中零瑕疵：始終無人能代替

【張學友羅美薇｜歌神】張學友為「四大天王」之一，最近再度接拍電影，日前張學友跟謝霆鋒拍攝電影《海關戰線》時狀態極佳，面色紅潤相當精神，當時更獲富豪楊受成探班。相隔不足一個月，張學友整個人的氣色變得截然不同。日前，有網民上傳跟歌神張學友的合照隨即引來熱論，不過大家把焦點放到他的外觀上，相中張學友一身螢光綠造型，但相比一個多前的他暴瘦不少，而且鬢邊出現白髮，臉上皺紋明顯，使他盡顯老態，讓一眾粉絲十分擔憂其健康狀況。



張學友羅美薇｜早前有粉絲曬張學友合照。（小紅書圖片）

張學友曾為老婆羅美薇發表退出娛樂圈言論

近年歌神張學友幾乎把重心放到家庭上，張學友亦是「四大天王」中最先公開戀情及成家立室的，是演藝圈有名的「愛妻號」。他本人曾多次公開表示自己是家中地位最低的人，事無大小全由他「一腳踢」。身為「四大天王」的張學友時時刻刻都被大眾的目光包圍，再加上婚後生活都會暴露在鎂光燈下。有次傳媒過份的追訪影響了太太的生活，當時張學友為了保護太太及一對愛女甚至曾發表「退出娛樂圈」的言論。

張學友羅美薇｜張學友亦是「四大天王」中最先公開戀情及成家立室的，是演藝圈有名的「愛妻號」。（IG@jacky0cheung）

做羅美薇老公，我只有60分。做爸爸我有70分，所以我決定將重心放家庭。假如再有人干擾，我會義無反顧退出演藝圈。 張學友

張學友跟羅美薇交往 竟令他事業如日中天

貴為歌神張學友老婆的羅美薇背景都大有來頭，羅美薇出演黃百鳴的《開心鬼》系列電影而出道，其後跟羅明珠、袁潔瑩、李麗珍、陳嘉玲、柏安妮等組成「開心少女組」，再憑電影《應召女郎》，勇奪金馬獎最佳女配角獎，事業如日中天的她因拍攝電影《痴心的我》而與張學友結緣，二人迅速墮入愛河；而張學友跟羅美薇交往後，幾乎每張唱片賣破20萬張，當時外界都稱羅美薇「旺夫」。

張學友羅美薇｜因拍攝電影《痴心的我》而與張學友結緣，二人迅速墮入愛河。（YOUTUBE@中視新聞）

張學友羅美薇｜羅美薇出演了黃百鳴的《開心鬼》系列電影而出道，其後跟羅明珠、袁潔瑩、李麗珍、陳嘉玲、柏安妮等組成「開心少女組」。（WEIBO@張學友全球粉絲聯盟）

張學友羅美薇｜羅美薇電影《應召女郎》，勇奪金馬獎最佳女配角獎（WEIBO@張學友全球粉絲聯盟）

抬頭的一剎，我們都臉紅忍不住低頭，轉身走開，那時候大概知道什麼叫觸電。 羅美薇

張學友與羅美薇相戀多年，1988 年時二人宣佈分手。當時張學友親解分手原因，指二人最大問題是性格不合，而對方是一個需要安全感及需要花很多時間在她身上，但自己工作太忙碌根本無法做到，導致一見面就會常吵架，而傷害到二人的感情。後來張學友與羅美薇復合，經歷10年愛情長跑，幸得二人不放棄終牽對方的手步入婚禮殿堂。婚後張學友與羅美薇育有2個女兒，而羅美薇亦淡出幕前相夫教女，生活相當低調。

張學友羅美薇｜經歷10年愛情長跑，幸得二人不放棄終牽對方的手步入婚禮殿堂。（YOUTUBE@中視新聞）

我依然很愛她。她是一個很好的女孩子，我始終找不到可以替代她的人。既然仍愛著她，我是不可能愛別人的。 張學友

張學友為老婆羅美薇創作甜蜜歌曲

張學友首次親自寫歌出碟《Life is like a dream》時，「愛妻號」的張學友親自為太太製作了一首主打歌《講你知》送給愛妻，而大碟中罕有跟太太表白：「看見你微笑是我最開心的時候，看見你開心是我最大的成就。」在1999年世界小行星協會邀請他為一顆小行星命名，張學友把小行星以愛妻的英文名「 May」命名，喻意二人的愛情如同小行星般相互間的吸引力而接觸在一起，相伴直到其中一方墮落一刻，終生不變！

張學友羅美薇｜「愛妻號」張天王親自為太太製作了一首主打歌《講你知》送給愛妻。（YOUTUBE@中視新聞）

外界經常都會報導出羅美薇有一種「潔癖病」，再加上歌神張學友亦曾在訪談上透露太太有嚴重潔癖，嚴重程度甚至影響生活，不但外出自備餐具，而且會不停洗手，甚至在短短3個月內辭退16名傭人，這件事居然引起關注，更把張學友一家列入黑名單，禁止他們踏入菲律賓一步。另外，據知當年張學友偕羅美薇出席梅艷芳的喪禮，前往火葬場時，有人突打了個噴嚏，羅美薇的「潔癖病」即發作，更用手試圖搧走細菌，讓在旁的張學友相當尷尬。

張學友羅美薇｜羅美薇有一種病「潔癖病」，再加上歌神亦曾在訪談上透露太太有嚴重潔癖。（WEIBO@張學友全球粉絲聯盟）

張學友與老婆羅美薇結婚後零緋聞 絕對是愛妻號

婚後26年零緋聞的張學友，不是單把愛妻掛在嘴邊，而是會以行動證明有多愛太太。張學友曾在節目《星級會客室》提到事業低潮期，使他染上酗酒陋習，藉以酒精麻醉自己。外界都得知羅美薇有嚴重潔癖症，卻為張學友放下一切，曾為他清理地上嘔吐物、敷熱毛巾、調製解酒茶，可見二人都無條件接受及包容對方的不完美。張學友亦曾公開感激太太羅美薇的不離不棄使二人走到現在，如今他用一生來回報羅美薇的愛，即使太太羅美薇的「潔癖病」多嚴重都難阻張學友對愛妻的心。

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張學友、羅美薇Q&A