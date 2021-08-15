張學友出新歌　結婚25年零緋聞感激太太付出：你開心是我最大成就

「歌神」張學友繼早前為東京奧運會，演唱《堅持的意義》主題曲，近日張學友亦與歌手李幸倪（Gin Lee）推出合唱歌《日出時讓街燈安睡》，鼓勵大家走出低潮。60歲的張學友近年專注舉辦世界巡迴演唱會外，也嘗試全新的音樂風格。張學友對待愛情亦如事業一樣專情認真，與太太羅美薇相愛三十多年從無緋聞，甚至曾將一顆小行星送給愛妻，愛情故事讓人羨慕不已。



「歌神」張學友早前與歌手李幸倪（Gin Lee）推出合作新歌《日出時讓街燈安睡》。(ginleeginlee@IG)

有「四大天王」稱譽兼「歌神」之稱的張學友，早前聯同「新生代靚聲女神」李幸倪（Gin Lee）推出全新歌曲《日出時讓街燈安睡》，歌曲由知名音樂人Eric Kwok（郭偉亮）所創作外，更獲林夕的徒弟林若寧填詞，歌曲寄予人生如海浪般跌宕起伏，不論有順境或逆境，也要處之泰然，拿捏好內心走出困窘之餘，也學會堅持不輕易放棄。

歌曲《日出時讓街燈安睡》由張學友與李幸倪（Gin Lee）所合作演出，剛釋出便獲得不錯的迴響。(ginleeginlee@IG)

歌曲所訴說的，彷彿就如張學友以往的寫照，有指他曾經也因事業的不如意而染上酒癮，以酒精麻痺自己，而妻子羅美薇彷彿如街燈般照亮學友的失意，令學友從死胡同中找到出路，成就更好的他。

張學友：沒有任何人可以取代羅美薇

當年羅美薇與鍾楚紅、劉嘉玲和張曼玉同列為香港最有前途的女演員，相反張學友當時只是樂壇新星。(《痴心的我》劇照)

張學友與羅美薇曾同屬一間經紀公司，據聞兩人在1986年拍攝電影《痴心的我》才真正認識。誰不知張學友因戲與羅美薇結緣，更發展成情侶。當時屬樂壇後起之秀的張學友，正為歌唱事業拼搏。相反，羅美薇當時已與鍾楚紅、劉嘉玲和張曼玉等3人，成為傳媒公認的最有前途女演員。

張學友與羅美薇因拍攝電影《痴心的我》而真正認識。 (《痴心的我》劇照)

為歌唱事業拼博的學友，曾在1986年至1987年間，合共推出5張唱片，當時樂壇由「哥哥」張國榮與譚詠麟領銜着，就算擁有超凡實力的張學友，仍無法在躋身樂壇前列位置。

張學友曾在節目《星級會客室》提到事業的不如意，令他染上酗酒陋習，藉以酒精麻醉低潮，而張學友曾在訪問中透露有嚴重潔癖的羅美薇，對他卻是相當包容，曾為他清理地上嘔吐物、敷熱毛巾、調製解酒茶。不過最後有報道指當時張學友與羅美薇因聚少離多而分手，但亦有傳當時羅美薇實際是想藉分手激起學友以往的奮鬥心。

我依舊很愛她（羅美薇），多年來我始終找不到一個人是可以完全地取代她（羅美薇）的人。 張學友

張學友與羅美薇分手後，在節目《星級會客室》透露自己努力戒掉陋習，發奮圖強，後來更推出專輯《給我親愛的》更大賣。張學友於1989年獲得香港金像獎最佳男配角獎和1890年獲得台灣金馬獎最佳男配角獎後，事業成功的張學友再度追求羅美薇，最終再一次打動佳人的芳心，張學友與羅美薇世紀復合。當初險失去愛情的張學友，緊捉與羅美薇的愛情，因為他尋覓良久發現世上是沒有人是可以取代羅美薇。

▼▼▼【按下圖】「四大天王」之一張學友與愛妻羅美薇的昔日舊照▼▼▼

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張學友把小行星以太太名字命名 感激羅美薇為家庭付出

張學友與羅美薇在1996年於英國註冊結婚 (高興紫微玩星斗@微博)

據悉張學友與羅美薇在1991年復合，那時張學友的事業有成，往後數年他推出的唱片，如《真情流露》、《吻別》和《情不禁》亦獲得高銷量和歌曲獎。當男人在事業獲得成功後，便希望與愛人步入人生另一個階段。其後兩人在1996年於英國註冊結婚，婚後的羅美薇放棄對事業追求，選擇息影專心為張學友打理家庭。

在家裡所有大小事務全交由羅美薇決定，在我角度而言這不是一種害怕而是一種尊重，因為她（羅美薇）為我放棄了事業，將所有心機也投放在家庭上，她真的為我付出太多了。 張學友

無時無刻把太太羅美薇記掛在心上的張學友，在1999年世界小行星協會邀請他為一顆小行星命名時，張學友二話不說以羅美薇的英文名「 May」為此行星命名，屬意他們的愛情如同小行星般是因相互間的吸引力而接觸在一起，一直相伴到其中一方墮落一刻，終生不變。

相愛三十多年至今零緋聞 夫妻相處恩愛靠包容妥協

看見你微笑是我最開心的時候，看見你開心是我最大的成就。 羅美薇

張學友曾把小行星以妻子的英文名來命名 (_JaneN_ @微博)

由出道到婚後皆是零緋聞的張學友，給了羅美薇無限安全感，婚後學友和羅美薇的大女兒張瑤華和小女兒瑤萱亦相繼出生，張學友由昔日只為事業追趕，變成「愛妻號」和好爸爸，甚至在大女出生那年，決定整年都不工作，陪伴妻女。兩人相愛多年，靠著妥協、包容。恩愛如昔。

張學友在《星級會客室》訪問提到妻子羅美薇照顧家庭是繁重的工作，有時吵嚷是少不免，但在過程中妥協與互相包容，才可讓感情走得更遠，而張學友為答謝妻子羅美薇無微不至的付，也曾創作歌曲《講你知》送給她，歌詞說到：「與你說話我，啞口會無言；與你碰面，我體溫會亂變；與你貼面一世的經典，若你肯再擁抱緊一點；我願意用我十年去換我共你十天。」歌詞中看見張學友對羅美薇的愛有多麼的「痴纏」。

盼望七八十歲仍牽手到白頭

張學友近年來專注舉辦演唱會，雖然多年來也沒有推出新歌，但學友亦曾登上美國Billboard當週全球演唱會票房的排行榜冠軍，成為首位拿下冠軍的華語歌手。（資料圖片）

雖然甚少在公共場合看見「天王嫂」之一羅美薇， 但往往總能在張學友的訪問中聽說他與妻子羅美薇相處的種種窩心點滴。

我希望到了七八十歲，還可以拉着太太漫步沙灘。 張學友

就如張學友經典名曲《每天愛你多一些》的歌詞所說：「平凡亦可，平淡亦可 ；自有天地，但求日出，清早到後；能望見妳，那已經很好過；而每過一，每一天，這醉者；便愛妳多些，再多些，至滿瀉。」而曲中所說的「醉者」，顯然是為羅美薇而醉倒的張學友。

【按下圖看】「歌神」張學友人緣非常好，不少圈中明星都是他的好友和粉絲，這位影帝每次也會支持張學友的演唱會。▼▼▼

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資料來源：《星級會客室》