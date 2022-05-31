台男課金求女友著裙赴約遭拒　回家後傳短訊鬧分手：我有的是錢

男女交往時彼此互相尊重非常重要，如果以一己之私要求對方做不想做的事，可能就容易造成感情破裂。有網友在臉書貼出一對情侶的對話截圖，只見男方希望女友穿洋裝給他看，甚至還祭出穿一次給一千元（台幣）的條件，但頻頻遭到拒絕，讓男生氣得要求分手，貼文一出讓不少人也搶著「賺外快」。



從這名網友在臉書「爆廢公社」貼出的對話看到，男方希望女友能穿他送的洋裝，但女方覺得穿洋裝下面空空的很沒安全感，所以頻頻拒絕。男友不斷地苦求並且讚美，甚至還出動金錢攻勢，允諾穿一次就給一千元（台幣），但還是遭到女友拒絕。

野蠻台男分手女友理由竟是不愛穿裙子？（點擊放大瀏覽對話內容）▼▼▼

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眼看女友不配合，男子最後不滿地說「我喜歡穿洋裝裙子的女生，妳不想穿就算了，我們不適合，給妳錢請妳穿也不願意，我們分手如何？我去找願意穿洋裝的女生當我女友，穿一次我就給她一千元（台幣），我有的是錢，妳不珍惜我就這樣吧」。

女生事後也發文表示兩人在520當天分手了，因為當天她穿自己想穿的褲裝去約會，但見面時兩人沒有什麼爭執，回家後卻收到男友傳來的訊息要分手，她覺得自己不受尊重，因此答應對方的分手要求。

貼出截圖的原PO也很傻眼，直呼什麼分手理由都聽過，但第一次聽到男方付1000元（台幣）求女方穿洋裝給他看，女方不願意而分手的，「也許不愛了什麼理由都可以分手，各位廢友覺得呢？話說付一千元請我穿洋裝，我每天都願意穿耶」。

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貼文引起熱議，不少人力挺女方，「有些女生就不愛穿裙子啊，何必勉強對方」、「其實真的很不尊重，就不合適為什麼不分，強迫人穿另一半喜歡的，很有成就感？」、「那就分手啊，會勉強自己的人真的不需浪費時間」、「我覺得蠻噁心的，這樣感覺好像在包養，感情不就是互相嗎？別人不願意為什麼還要強迫？」、「不知道幹嘛用逼的，女生很為難看不出來嗎？」、「這個女生好，視金錢如糞土」。

但也有人不以為然地說「真的好傻，有穿然後有錢拿，幹嘛不穿？我絕對穿爆」、「不會裡面穿短褲或安全褲再套上洋裝就好，這樣不就解決了還有一千拿」、「妳就穿啊，裡面再加一件褲子就好了，那麼傻」、「很多女生就是這樣，有男人欣賞幫忙買衣服不會珍惜」、「人家說女為悅己者容，看來妳也沒有很愛妳男友，分了也好」。

還有人搞笑地說「我可以穿到他破產」、「我超愛穿洋裝，穿給他看，我衣櫃都洋裝，現金匯款都可以喔，滿10件給他87折」、「用錢買來的愛情？可見錢砸的不夠」、「我會穿裙子，也愛穿洋裝，有人願意付錢請我穿洋裝嗎？」、「一千不要說洋裝了，比基尼我都穿」、「請問男生穿也有一千嗎？」、「請問能幫我聯絡那位先生嗎？一次一千的話...我能穿給他看」。

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