台女送見面禮給男友媽被當面扔掉　網友勸放生：看清人品，快逃！

情侶交往到一定程度，多數會和雙方父母見面。不過台灣一位女網友知道男友媽媽對自己態度冷淡，為討對方歡心特別買了見面禮帶去，卻被說是假惺惺，甚至被當面扔掉，讓她非常難過。



女網友在「爆廢公社公開版」發文提到，她和男友媽只見過兩次面，知道對方對她的態度很冷淡，男友說過媽媽希望他把心力放在工作上，不希望他交女友。雙方在交往一段時間後，男友基於禮貌帶原PO回去給家人看，原PO因知道男友媽喜歡吃零食，還特別繞去買見面禮，希望能早日被接受。

台女送禮給男友媽卻被當面直掉垃圾桶的悲慘遭遇。（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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沒想到見面後，男友媽酸她不用假惺惺，還把她買的伴手禮直接丟進垃圾桶，讓她忍不住崩潰大哭，卻又不想因為這個原因和男友分手。

許多網友安慰她，「媽媽有佔有慾，應該還很會情緒勒索，男生適合單身，不然一定吵」、「我懂妳的感受，因為我也這樣被對待過」、「不是每個父母都是有教養的…她可以不喜歡妳，但是她這麼做是相當不尊重她兒子的」。

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不少網友勸她早點分手，「沒禮貌的行為！老實說勉強結婚最後辛苦和痛苦的只有自己。何必要讓自己美好的人生，困在一個不被受重視與凡事都要驚心膽顫的環境！」、「分手吧！分手也比較快樂，那一盒禮盒也要6、7百（台幣），就這樣丟了」、「不要分手的話，大概結婚後被婆婆慘電，只會聽到妳老公說『我媽脾氣就是這樣，妳又不是不知道』」、「用一盒禮品，看清男友跟他家人，不錯…快跑吧！」

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