失戀也不能失尊嚴！ 被分手後切忌做這5件事　理性思考勿死纏爛打

如果不是自願性的和平分手，而是被分手，通常是很傷心又無法接受的狀況，因此會希望努力挽回對方、改變自己犯的錯誤等等。而在諮詢個案中，更有一大部分都是分手後想挽回，或是失戀了不知道如何度過的狀態，有些是已經做了各種嘗試，甚至到「認為自己搞砸」的地步，來找我想問看看還有沒有轉寰的餘地。



我相信一般人第一時間不會想以諮詢的方式來解決，而是先憑感受、直覺，或上網找解決辦法，所以這邊整理「被分手後不該做的5件事」以及該做哪些事，希望你在不幸遇到這樣的狀況時，第一時間不要做錯事斬斷自己的後路，把復合的機會完全抹滅（如果還有這個念頭的話）。

面對分手，要理性地思考「箍煲」策略實在困難，不想做傻事自斷後路，點圖率先看以下被分手應對指南▼▼▼

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一、被分手後不該做：死纏爛打、騷擾對方

被分手的那一方通常有一個立即的反應就是：覺得對方「怎麼可能突然不愛我了」，所以就開始緊迫盯人，包括傳訊息、張貼照片、頂撞對方，告訴對方自己會改變，想要找回對方愛自己的感覺或回憶。還有一種是因為太難過、太無法接受，也不知道自己該做什麼了，所以就無止盡地傾訴對對方的感情。

以上做法，不管對方還愛不愛你，都有可能因此而感到反感，而不是感動。

只有在一種情況下，這樣做「有可能」有效：就是你只做錯了一件事，例如一次性和別人上床、為了某件小事吵架、某一天睡著忘記回訊息，那對方可能是因為單純一個事件生氣而決定分手，你的「積極主動」有可能會讓對方心軟而重新回到你的身邊，但我這邊說的都是「可能」，真實情況還是要看實際發生的事情嚴重性。

二、被分手後不該做：故意消失、冷凍對方

這邊強調是「故意」，意思就是說，你並不是真心的想和對方切斷聯繫，而是有目的性的。

如果你很傷心，無法接觸對方的任何訊息而決定封鎖或消失，這種狀況另當別論；但若是使用網路上所謂的「冷凍法」，為了挽回對方而欲擒故縱，故意不回、消失，目的是讓對方感受到失去自己的感覺，進而想要復合，常常搞到兩敗俱傷。原本兩人關係中真正的問題沒解決，卻創造了新的問題。也許你只是想要對方在身邊，而不是真正理解為什麼還是想要在一起的意義。

這種狀況只適用於雙方都在玩遊戲，並不是真心想要分手，提分手只是為了想要提升自己在對方心中的地位而已。

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三、被分手後不該做：刻意張貼跟其他異性的照片

同樣地，如果你已經遇見新的對象，開始了新的人生，張貼照片非常合理，你也有絕對的權利開始全新的人生。

但這邊說的是「刻意」，有些人會為了讓提分手的人羨慕嫉妒恨，而故意貼出一些和異性出遊、親密的照片，想讓對方看見，刺激對方進而要求復合。

這狀況和前一個很像，要不就是把關係搞砸，要不就是雙方都不是真心要分手，沒有認知到問題的本身，只是想要佔有對方。

四、被分手後不該做：把自己搞得很慘

還有一種狀況是分手之後傷心、傷神，為了讓對方心軟，順便把身體也傷了，用傷害自己的方式，想要讓對方看見自己有多慘，奢望憑藉著對方對自己最後僅剩的愛與憐惜，可以讓對方回到自己身邊。

遇到這種狀況，善良一點的人可能會真的回到你身邊，但這樣的復合是因為「覺得可憐」、「內疚」，甚至是擔心你做傻事，並不是真的想要復合，有些根本也沒有愛了。

另一種就是不管你再慘，他都不會有任何感受或反應，那何必呢？把自己的人生搞砸了，也不會對對方產生什麼影響對吧？

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五、被分手後不該做：在朋友圈中孤立、批評對方

如果雙方有共同朋友，有些人為讓朋友支持自己，或單純想要把對方的作為讓所有人知道，因此開始在朋友圈散播對方的壞話、在社交媒體上大肆批評對方，希望能孤立前男／女友。某種程度也希望對方為了要維持朋友關係，也許會因為這樣的威脅而回到自己身邊。

一般人被這樣對待，第一時間一定會有憤怒、傷心的負面情緒，而不會因為這樣被威脅而決定復合，就算真的復合，如果是因為被脅迫而做出的決定，那真的還有愛嗎？

被分手後應該這樣做…

那被分手後應該要做些什麼呢？

筆者知道失戀是一件每個人都不想面對的事，可能會持續好幾日的失眠、沒有食慾、無法專注、忍不住掉淚。這些我都經歷過，在這些的悲傷當中，最重要的第一步就是要好好照顧自己，只有先好好吃飯、好好睡覺，才能想下一步該怎麼做。

若是還有一點思考的精力可以開始先思考以下幾個問題：

你們兩人分手真正的原因是什麼？這些問題有可能解決嗎？

為什麼想挽回？是真的覺得雙方很適合彼此，還是只是捨不得、想要繼續擁有對方？

如果成功挽回後，要做出哪些具體行為讓雙方感情往前進一步？

你難過的主因是因為失去、懊悔自己做錯事、還是真的很愛對方？



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你會有點驚訝，理性地思考過這些問題後，很多人會發現自己想挽回的心是來自於懊悔、不甘心、習慣、擔憂，而並不是真的很愛或非得要對方不可。往往都是覺得自己過去做得不夠好，所以導致分手，希望再有一次機會重新來過。但是，過去已經過去了，只能看著現在和未來，現在的失去並不代表以後就都沒有機會在一起，遇到這種懊悔的情況，其實你需要的只是一個讓自己放下的「結束點」（closure）而已。

筆者當然也有被分手的經驗，我一貫的作法就是，只要對方想清楚是真的要分手，那麼我就祝福對方不挽留，因為沒有非誰不可的愛情，而當下的分開也只是代表我們在天不時、地不利、人不和的狀態下遇見，不是誰好或不好的問題，就只是此刻不適合罷了。

如果你怕的是遇不到下一個喜歡或更好的對象，相信我，你一定會遇到更適合你的對象，把這段戀愛經驗當作成長的養分，眼淚掉完重新出發就好了！

如果真的很難自己度過，也鼓勵你找朋友聊聊，很多時候願意求助、並相信自己，可以是勇敢走出來的第一步。

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【本文獲「正向戀愛學」授權轉載。】