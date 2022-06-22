鄭少秋浪子回頭變慈父　曾被斥拋妻棄女！「1句」肥姐欣宜釋懷？

【鄭少秋｜肥姐沈殿霞｜鄭欣宜】鄭欣宜的《Between Us 鄭欣宜演唱會2022》早前已圓滿結束，而作為父親的鄭少秋都現身支持愛女。欣宜邀請了湯令山（Gareth.T）來擔任演唱會的嘉賓，當時有一幕是湯令山大地在舞台上下跪向欣宜送玩具鑽石戒指，感動兼驚喜的欣宜即時大呼「Oh My God！你好大膽，喺我爸爸面前送戒指俾我！」鄭少秋亦相當「識做」即時舉起手指公讚好，當時更露出驕傲的笑容，絲毫不見有隔膜，可見父女二人感情相當好。不過昔日到處留情曾被封「世紀賤男」的鄭少秋，現時成為一名「女兒傻瓜」，到底當中發生了甚麼改變，而愛女亦表示自己從不責怪父親。



鄭欣宜的《Between Us 鄭欣宜演唱會2022》早前已圓滿結束，而作為父親的鄭少秋都有現身支持愛女。（視覺中國）

鄭少秋入行大半世紀 憑實力登上一線男星地位

現年75歲的鄭少秋入行大半世紀，曾出演多個經典角色，更紅遍兩岸三地成為當時各大女生心中的男神。從《書劍恩仇錄》、《楚留香》到《大時代》的丁蟹等等各角色一一突破自己，而且俊俏及風度翩翩的大俠形象更至今無人能超越。除精湛的演技，動人的歌喉唱出不少經典金曲讓鄭少秋榮登上實力男星的地位。或許世界上確是無人完美，事業如日中天卻在感情一波三折。鄭少秋曾經歷3段婚姻，首任妻子盧慧茹，二人育有一女鄭安儀。次段婚姻最為人熟識跟次任妻子沈殿霞（肥姐）及愛女鄭欣宜，以及現任妻子官晶華及三女鄭詠恩、四女鄭詠曦，由於複雜感情關係使他一度被封為「世紀渣男」。

現年75歲的鄭少秋入行大半世紀，曾出演多個經典角色。（《楚留香》劇照 截圖）

經歷3段婚姻 鄭少秋一度被封「世紀渣男」

鄭少秋跟沈殿霞（肥姐）的婚姻最為人熱議，當年（肥姐）被確診爲肝癌晚期，最終在香港瑪麗醫院去世，享年62歲。當時肥姐的追思會上，作為義兄的鄧光榮首位發言，讓台下一眾人都驚訝不已，他說：「秋仔，你說，這些年你為肥肥做過什麼？欣宜沒有爸爸嗎？為什麼這個時候才出現？」此番言論連肥姐身邊好友都替她抱不平。

鄭欣宜與同父異母妹妹鄭詠恩（Winnie）感情十分要好，絲毫沒有芥蒂。（IG@princejoyce）

當年鄭少秋遇上人生的事業低潮，肥姐曾用盡全力輔助鄭少秋，跟他共渡困境，盡心盡力做他背後的女人。其實二人相戀初期義兄鄧光榮曾多次勸阻肥姐，但最終無果。自鄭少秋人氣激增後，身邊漸漸出現了不少狂風浪蝶。肥姐為了鄭少秋堅持高齡產女，可惜在欣宜8個月大後揭發了鄭少秋跟現任妻子官晶華有感情瓜葛。與其強求，不如放手。肥姐最終選擇放手獨力養育欣宜，這段3年的婚姻最終以失敗告終。而鄭少秋跟沈殿霞離婚後一年左右，鄭少秋就跟現任妻子官晶華結婚。由於二人離婚消息傳出後，所有矛頭都紛紛指向鄭少秋更直批他「拋妻棄女」，成為眾人皆知的「現代陳世美」。

鄭少秋遇上人生的事業低潮，肥姐曾用盡全力輔助鄭少秋，跟他共渡困境，盡心盡力做他背後的女人。（視覺中國）

1個回答讓肥姐欣宜釋懷

離婚多年後，肥姐特意邀請了鄭少秋上自己的節目，當時問了對方一個問題。

這十幾年裡，你到底有沒有真正中意過我？ 沈殿霞

鄭少秋則認真地回答：「我真的好中意你，你真的對我很好。」當時肥姐聽到回答後並笑著：「多謝你，這樣就行了。」從回答可見肥姐早已釋懷，甚至愛女鄭欣宜都從不埋怨父親。鄭欣宜曾在電台節目上剖白了跟父親鄭少秋的關係，雖然自小父母親離異，從小沒有父親在旁陪伴，但鄭欣宜明白感情不能勉強。鄭欣宜承傳了母親開朗且大方的個性，加上肥姐更千叮萬囑欣宜每次回港都須找父親相聚，因而她一直都相當尊重父親，使她跟父親鄭少秋一直都不存隔膜。

鄭欣宜曾在電台節目上剖白了跟父親鄭少秋的關係，雖然自小父母親離異，從小沒有父親在旁陪伴，但欣宜明白感情不能勉強。（IG@princejoyce）

鄭欣宜承傳了母親開朗而大方的性格，加上肥姐更千叮萬囑欣宜每次回港都須找父親相聚。（IG@princejoyce）

獲欣宜諒解 父女之情勁佳

雖則鄭少秋的父親角色一直備受爭議，不過絲毫不影響二人的父女之情，而且鄭欣宜曾現身在父親的世界巡迴演唱會及擔任嘉賓。當時鄭少秋首次公開地感謝愛女推掉工作來支持自己，並慚愧多年間沒有幫助愛女，對愛女的事業引以為傲，更呼籲大家多多支持女兒欣宜。

鄭少秋慚愧多年間沒有幫助愛女鄭欣宜。（IG@princejoyce）

鄭欣宜曾現身在父親的世界巡迴演唱會及擔任嘉賓。（IG@princejoyce）

我好慚愧這麼多年在娛樂圈都幫不到你，你今日的成就都是靠你自己的奮鬥。 鄭少秋

【鄭少秋、鄭欣宜Q&A】