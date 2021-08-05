東京奧運｜李慧詩勁敵禾歌「炒車」癱瘓　 輪椅上任旁述華麗出場

東京奧運｜「牛下女車神」李慧詩在場地單車登場爭取好成績，曾是李慧詩「勁敵」兼好友德國女車神禾歌（Kristina Vogel）， 亦是奧運兩金得主，今屆東奧以另一身席出席，坐在輪椅上擔任賽事旁述。2018年的練車意外，令她受重傷變癱瘓，但這位德國「女車神」並沒有認輸，抹乾眼淚，很快又於人生場上再出發。



李慧詩與禾歌不打不相識，既是對手，又是好友。（Getty Images）

東京奧運場地單車賽事（4日）展開，德國單車名將禾歌亦有現身伊豆單場館，擔任賽事直播旁述。談到好友李慧詩的表現，她形容李慧詩是「出奇蛋」，總讓人驚喜。

可惜李慧詩復活賽首名出戰準決賽，最終成績排名第5，無緣爭奪獎牌。

曾獲得2面奧運金牌、11次世界冠軍，現年30歲的禾歌是李慧詩多年來的勁敵兼好友，多次同場比併。

禾歌於上屆里奧奪金，在運動員生涯巔峰之際，3年前一次訓練意外受傷，脊椎斷裂，下半身癱瘓，運動員生涯告終，甚至無法再走路，順遂人生突然逆轉。

我身上所有傷疤都是我人生的一部分，它們代表我所經歷的一切和倖存活下來。

釋放情緒擦乾眼淚重新起步

今年6月，禾歌在「炒車」三周年於fb 及IG 公開「半裸照」，展示自己鎖骨、背部、臉頰一條條又深又長的疤痕，照片附上「 #happybirthday」的hashtag，喻為重生，她臉上安然自信的笑容，令人難人想象，她之前歷過那場可怕的夢魘。

▼▼▼禾歌曾上傳一輯「半裸照」，勇敢展示一道道傷疤▼▼▼

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禾歌曾受訪憶述生與死交疊的那刻，有些時候，她仍會紅了眼眶。

時間推回2018年6月，禾歌在德國賽車場練習，專注於訓練的她沒有留意迎面而來的荷蘭車手，兩人相撞。那一刻，她雙腿失去知覺、呼吸困難，隨後昏迷了兩天，經歷多次手術術。

止痛藥也不能止住痛，我當時以為自己要死，但我跟自己說不能放棄，要繼續...

李慧詩勁敵禾歌今屆奧運換個身份，成為旁述，（IG@kristina.vogel）

醒來後，禾歌要面對「無法行路」的事實，「座駕」從單車變成輪椅，說從來不沮喪是騙人的，她曾說：「我不是愛哭的人，2012年及2016年贏得奧運金牌時，我也沒有哭。受傷後，我和朋友傾談時會哭。我知道哭沒有問題，擦乾眼淚我會繼續前進。」

世界冠軍總是逞強，散發「只能贏，不許輸」的氣焰，換了賽道，她仍然拿出在比賽場上的堅毅拼勁，學習適應輪椅代步，數月後，終於可自行從輪椅移動到床上。

男友不離棄：沒有他便沒有我

醫生都驚歎她臂力驚人，在輪椅上的她依然愛高速移動，單手操作比別人雙手操作還要快；她的「金牌之路」仍未完，展望未來能在殘奧上大展光輝。

旁人眼中的她遭逢巨變，但對禾歌而言，她依然是她，「我一如以往般熱愛生命，一切都沒有變。」

▼▼▼點擊看禾歌與男友的甜蜜點滴▼▼▼

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這條崎嶇波折的人生道路，她不是獨自前行，她的男友Michael Seidenbecher也是單車運動員，自禾歌受傷以來一直在旁。

男友是單車運動員 意外後不離不棄

禾歌坦言「沒有他便沒有我」，原來她2009年也曾遇上意外，被車撞至昏迷，當時男友在身邊悉心照料，康復後她才可重上比賽場大放光彩； 多年後，禾歌練習出意外致癱瘓，男友也沒離棄她，「對他而言很困難，因為他的生活在這刻也徹底顛覆。他很瘋狂，但這是愛情。」

受傷後第一個星期，他每晚都睡在床邊的椅子，緊握住我的手，樓梯太窄難以上落，他就背住我上樓梯。

禾歌行動被受傷的身軀限制，但內心的堅強卻沒有被奪走，雖然無緣再在單車場上看到她拼搏的身手，但她一直與命運搏鬥，一次又次打出漂亮的仗。

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