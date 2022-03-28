好老公的8項認證　無畏挑戰、尊重你不亂批評　你的伴侶有幾項？

熱戀期間我們往往會忽略另一半身上所有的缺點，認為對方就是完美的伴侶。但隨著時間的推移，雙方的了解漸漸加深，我們會開始懷疑對方是不是那個真正適合自己的人......



你的眉毛是一隻驕傲的鳥 我的心隨你而飛忽低忽高

想不到這一次沒有了預兆 只一秒 舊世界推倒 太美妙

幸福快揭曉 停不了

你的鬍渣是我快感末梢 看不到卻聽得到呼吸在笑

像得到遊樂園的入場門票 只一秒 快樂便升高 太美妙

幸福快揭曉 停不了 就像彈珠那樣閃耀

——《濃眉毛》孫燕姿

以下是 8 項優質男人的特點，你也能用於檢視身邊的對象：快分享給身邊的弟兄姊妹們吧~（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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1. 他不會隨意侵犯你的私人空間

如果你們擁有的是一段正面、健康又成熟的關係，那根本不需要藏住任何的秘密，或是有些深怕被發現的東西，因為信任彼此所以給對方應該有的私人空間，而不是隨便亂查勤、檢查聊天內容等等。一個成熟的男人不會私自打開你的電腦、錢包或是檢查你的信件，他會爭取你的同意，並且在雙方都覺得ok的情況下再去看對方的通訊紀錄。

2. 他不會遇見困難就躲開

當我們還是青少年的時候，遇到困難時都會習慣躲進自己的世界裡不去理會，讓爸媽幫我們處理，但是我們現在己經長大了，遇到難題要嘗試著自己想辦法，不管是尋求幫助還是正面接受挑戰，都是成長必經的過程，也是我們要學習的東西。如果你的他會在遇到問題時第一時間冷靜下來、理性分析之後再做計畫，那他絕對一個有肩膀有擔當的人！

3. 他的目光不是當下，而是長遠的未來

有些男生會毫不猶豫的把當下剩下的最後一毛錢，拿去吃一頓飯或是和朋友去喝個爛醉，或是在星期三時就按耐不住想玩的心跑去夜店party all night，然後隔天因為宿醉而翹班，這種男人非常不負責任，跟他在一起只會看到當下的享受和娛樂，完全看不到對未來的規劃，但是身為一個成熟的人卻會把未來的規劃都先做好，包含理財、時間等等，他會把該做的事做好，也會安排時間陪你、陪家人，現在一起辛苦一點，未來就更有保障！

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4. 他尊重你，不會對你辱罵或是拳腳相向

這是一段健康的關係裡最基本的一項，也是一個成熟男人應該有的標準配備。而這邊不只有“身體上”的打罵，更包含了有沒有“精神上的”折磨，假如你跟他在一起時總是充滿恐懼，或是他曾經對你動手，不要再幫他找藉口了，行囊收一收，為自己的人生負責，因為他不值得你留在身邊！

5. 他和家人的感情和睦

一個聰明、成熟的男人會花時間在他覺得重要的人身上，如果他的家庭本身沒有較特別的因素，對於照顧他這麼久時間的雙親，就算再忙也會抽出一個晚上，或是一個周末回家看看家人、陪伴家人聊聊天，因為他知道“家庭”是一切事物的核心。當然他也不會是一個過度依賴母親的“媽寶”，知道陪伴和依賴中間有一條界線，而這條界線是他不會去跨越的。

6. 他不會隨便亂批評

「你為什麼不運動健身？」、「你看Andy的伴侶好優」、「欸欸他身材超好的啦」等等這種非常不尊重別人或是物化別人的言語，是不會在一個成熟男子口中聽到的，只會在意伴侶外表或認為男友/女友是一項能帶出門炫耀的「商品」都是不夠成熟的表現。當然走在路上也不會對路人妄下評語，尊重每個人，不亂作人身攻擊，才是一個穩重有智慧的男人。

7. 他不會覺得展現情感是弱者的表現

一個有男子氣概或是成熟的男生不會誤以為把情緒、情感藏以來就是長大的象徵，偶爾對自己親密的人展現脆弱的那一面也是一種釋放，而適當、健康的釋放對自己也對身邊的人都是很好的相處模式，而且也有助於建立一段更親密也更正向的關係。

8. 他不會讓你覺得被放在第二位

每個男生都需要朋友，一起打球、喝啤酒、聊屁話，做一些他和伴侶不能做的事情，但一個有智慧的男人不會讓他的另一半覺得被忽略或是冷落，更不會總是把朋友放在第一位，半夜兩點一通電話就被call出門，然後把你留在家裡，更不會因為朋友而放你飛機！

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【本文獲「塔羅筆記」授權轉載。】