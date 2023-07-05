Hillary劉沛蘅憑《膠戰》入屋！跟洪卓立熱戀不求浪漫盼長久的愛

【Hillary劉沛蘅】ViuTV綜藝節目《膠戰》自第一季播出後大獲好評，劉沛蘅（Hillary）亦被捧為女神，成為「膠戰女神」成功入屋。Hillary跟洪卓立於去年公開了戀情，自此二人不時都會在個人社交平台大放閃光彈，不少人都對於二人戀情送上大大的祝福，亦有洪卓立粉絲都表示洪卓立跟Hillary交往後十分春風得意。二人大方地回答網民的提問，真的甜到需「戴定黑超護眼」！



【Hillary劉沛蘅｜洪卓立｜膠戰S3】今年洪卓立亦公開了自己跟「膠戰女神」劉沛蘅（Hillary）的戀情。（IG@hungcl）

Hillary劉沛蘅洪卓立｜自公開戀情 二人愛得高調

當初是洪卓立錯手上載劉沛蘅（Hillary）抱住愛犬的相片，而傳出緋聞。初期二人堅拒承認戀情，但隨著戀情慢慢浮面，最終二人分別在個人社交平台承認交往一事。自從公開認愛後，二人愛得十分高調，加上各界都對二人的戀情相當關心，Hillary曾表示二人經已「見家長」，甚至笑言「等洪卓立儲夠老婆本就嫁」，從Hillary的對答當中完全感受到幸福滿瀉。

【Hillary劉沛蘅｜洪卓立｜膠戰S3】二人分別在個人社交平台承認交往一事。（IG@hungcl）

【Hillary劉沛蘅｜洪卓立｜膠戰S3】Hillary曾表示二人經已「見家長」，甚至笑言「等洪卓立儲夠老婆本就嫁」。（IG@hungcl）

自從加入《膠戰》後，入行多年的劉沛蘅（Hillary）終於為人熟識，加上她甜美可愛的形象而讓她人氣急升。先公開跟洪卓立交往後，Hillary不時在個人社交平台「開放」限時動態充讓大家提問，日前她又再次於IG與粉絲互動，吸引了不少網民紛紛提問，而大家的提問都以她跟洪卓立戀情為主。

有一位網民問到：「好想知道立立錫唔錫你，你哋一定要幸福！」Hillary隨即貼出洪卓立為她吹頭髮的短片，更附上回應：「佢唔錫我點同佢一齊呀。拍咗十幾個鐘嘢收工返屋企攰到癲，搵到個肯幫我吹頭嘅男人都唔錯。」再被問到洪卓立做過什麼讓自己感到貼心的事，Hillary就貼出洪卓立親自寫下的甜蜜Memo。

【Hillary劉沛蘅｜洪卓立｜膠戰S3】當初是洪卓立錯手上載Hillary抱住愛犬的相片，而傳出緋聞。（IG@hungcl）

He's always so sweet！ 劉沛蘅（Hillary）

Hillary劉沛蘅洪卓立｜平淡幸福成為彼此間小確幸

當網民反問Hillary有否為洪卓立做過甜蜜的事時，Hillary表示洪卓立是一個當情緒低落時，多數都會自行冷靜且不願多說話，而Hillary亦十分體諒以自己的方式讓對方感受到自己會一直默默支持，她亦補充二人的甜蜜事大多是生活中一些瑣碎事，但正正是生活小事才成為他們彼此間的小確幸。

【Hillary劉沛蘅｜洪卓立｜膠戰S3】Hillary又放閃 (ig@hillarylau)

相親相愛 互相扶持，你的好 我知道便夠了！ 劉沛蘅（Hillary）

Hillary劉沛蘅洪卓立｜真正愛情離不開柴米油鹽

愛情非單方面付出及堅持，若果單方面維持下去，這一定不是一段健康而長久的愛情！其實大部分的人會把愛情想像得如童話故事般美好，「王子跟公主愉快幸福地生活下去」，可是現實並非如此，然而有人是花了畢生精力及受盡數千萬的傷痛都無法看透愛情，往幸福願景確是所有人的願望，但大家皆犯下同一個錯誤，讓這個「幸福之路」越走越偏。

【Hillary劉沛蘅｜洪卓立｜膠戰S3】愛情非單方面付出及堅持，若果單方面維持下去，這一定不是一段健康而長久的愛情。（《數寄屋橋次郎》MV 截圖）

大家有曾想過幻想中的童話情節是都離不開柴米油鹽的生活，正如Hillary所言她並不追求童話般的「幸福」，只享受跟洪卓立生活上瑣碎事的小確幸。人人曾有情緒或不如意的時候，但又有多少人願意體諒對方，學懂抓住這些「小確幸」。

【Hillary劉沛蘅｜洪卓立｜膠戰S3】Hillary所言她並不追求童話般的「幸福」，只享受跟洪卓立生活上瑣碎事的小確幸。(ig@hillarylau)

童話故事表面的幸福，但是平平淡淡的生活才是最浪漫的事，跟你愛的人慢慢變老，人生高低起跌對方總在旁不從缺席，這才是人應該追求的，正因「幸福」早已融入我們生活的點點滴滴。儘管二人工作忙碌，因彼此遇上「對的人」，才讓彼此亦不會感到孤單，為對方更加以努力。

【Hillary劉沛蘅洪卓立 Q&A】