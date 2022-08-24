情侶想感情更深厚可做這8件事　得閒無事撒個嬌令平淡生活添趣味

你喜歡一個人程度很深的時候，你便願意承擔隨之而來的責任。當「你我」變成「我們」，你就像會像對自己負責一樣，對自己喜歡的對象負責。這種負責可能是願意對雙方的物質生活負責，也可能是關照對方心理層面的需求。



如果對方只是想要維持一種不確定的曖昧關係，或是對於感情的要求與我們相差很多，那麼或許即便雙方存在強烈的浪漫激情，也要多加謹慎。畢竟，追求的成功與否不該拘泥於簡單的「有沒有和對方在一起」，而是一個通過探索和相互了解來尋找對的人的過程。

當我們和自己非常喜歡的人在一起時，腦子裡經常會出現一些冒著粉紅色泡泡的問題，比如： 「他對我的感情是喜歡，還是愛呢？好希望他能再多喜歡我一點。」 「想跟他一直在一起，我該怎麼做？」 想要從對方那裡獲得更多的愛，想和對方建立更深層的關係，是一種既自然又珍貴的心願。心理學家 Kernberg（1999）認為愛的深層關係包括以下四個方面：

互相吸引；

渴望彼此有親密感；

性關係和諧能夠積極面對摩擦和矛盾彼此忠誠；

能夠應對第三者的影響。

當一段親密關係具備這四點時，你自然就會成為他最重要的那個人。今天，我們就給大家分享一份圍繞這 4 個方面展開、有助於加深他對你的感情的 Tips。堅持以下這 8 件小事，你們就能建立更深厚、更可靠的連接。

8件加深感情的重要小事，和對方建立更深層的關係！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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1. 給彼此製造一些「距離」 讓「慾望」有生長的空間

或許你此時正愛得熱烈，恨不得天天和他黏在一起。但如果你們生活的軌跡過於重疊，容易讓對方對你的一切都習以為常，降低對你的渴望。家庭治療師 Esther Perel 提出，慾望和情感上的親密是兩種不同的語言：親密是來自「having」的狀態，而慾望是來自「wanting」的狀態。慾望的關鍵詞是：未知的、陌生的、危險的——正因為不可預測，它才顯得誘人（Young, 2015）。

因此，想要增加自己對對方的吸引力，你需要和他偶爾拉開一些「距離」，給慾望生長的空間。這裡所說的「距離」不一定是空間上的距離，你們可以有一些時間分開行動，和各自的朋友聚會或是處理自己的事情。另一種方式就是，你們待在同一個房子裡，但各自乾點自己喜歡的事情。重點是，在這段獨立的、分開的時間裡，你們有了一些對方所不了解的發現和體驗，或是萌生了些新的思考，這些都會激起你們和對方分享、訴說的慾望，這不正是一種吸引嗎？

2. 保留一點戀愛腦

現在的社交平台上，「戀愛腦」早已成為了一種貶義的形容，常常用來吐槽那些滿腦子都是伴侶的人。但研究發現，一些「戀愛腦」行為反倒是感情好的證明。一項2011年發表的研究中發現，那些結婚超過 10 年仍然覺得自己在熱戀的人們，他們的日常中都會有這些行為（O'Leary, 2012）： 他們對伴侶的看法是積極的；他們會在和伴侶分開時想著對方；他們會有表達、抒發自己深情的舉動（affectionate behaviors）； 他們和伴侶保持著性生活；他們會和伴侶分享新穎且具有挑戰性的活動。

在進一步的分析中還發現，志願者中有相當一部分人，偶爾會因為太思念對方而難以集中注意力。不論是時刻想著對方，還是抒發自己深情的舉動，這些行為似乎都很符合我們對「戀愛腦」的定義。但或許正是這些行為，在不斷補充著這份感情的甜度，讓對方感受到你對他的感情。所以，在面對他時，保持一點戀愛腦吧，這些看起來不那麼理性的情感表達，能幫助你們走得更遠。

3. 看見真實的他，並允許他做自己

你有沒有過這樣一種體驗，雖然有人對你很好，但你並不會心動，因為你覺得他看見的、喜歡的不是真實的你。這種真實的自己沒有被看見的感受，正是心理可視性（psychology visibility）的缺乏導致的。

Branden教授認為，心理可視性是羅曼蒂克之愛的核心和基礎（2008）。也就是說，如果你希望對方更喜歡你，你們之間的愛情是持久熱烈的浪漫之愛，那麼你就需要在關係中給到他足夠的心理可視體驗。比如，認真地了解對方的思考方式，傾聽他的過往經歷，和他的互動中展示出你是真的了解他，都能給對方帶來一種「你看見了我」的感受。

這份真實，對關係中的雙方都是有好處的。研究發現，一個人在關係中的真實性水平越高，他對伴侶的焦慮就越少，越會關注這段關係中的積極方面（Wickman, 2013）。而當我們和一個我們認為他是真實的伴侶在一起時，我們會對這段關係有更多的信任，也感到更加滿意。

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4. 嘗試分享彼此的性幻想

會和伴侶分享自己的性幻想嗎？ 相信很多人可能都不會主動提起這些，即使是在面對自己最親密的伴侶時。可能是覺得分享性幻想會讓自己「人設崩塌」，可能是害怕伴侶覺得自己低俗，也可能就是覺得太過羞恥…… 研究發現，當伴侶雙方分享自己的性幻想時，他們能感到更親密和信任，也能夠喚起和保持對彼此的慾望（Scott, 1994）。

同時，性幻想也會讓人們更傾向於向對方直接表達愛意以及情感支持（Bernstein, 2016）。所以，如果你有希望和伴侶共同嘗試的性體驗，不妨主動提出、邀請伴侶與你一起把幻想「落實」看看。（一定要在兩個人都自願嘗試的情況下哦！）

許多我們的性幻想，其實都和「角色扮演」有關。而在真正將性幻想成真的過程中，我們能夠通過角色扮演感受到兩人關係間新的平衡。例如，當一個人選擇做更強勢的一方時，其實這樣的「強勢」也是被另一方賦予的，即「我允許你在這樣特定的情況下扮演更強勢的角色，我允許你給我帶來一定程度的不適，而這項權利是我賦予你的，我相信你不會真正地傷害到我，我也能夠隨時將這項許可收回」。

由於在床上探索角色扮演，是出於你自己或伴侶的幻想而表演，而幻想的發揮往往發生在一個人在一段關係中感到非常安全和有保障的時候。所以，性治療師 Caracciolo 認為，角色扮演可以成為與伴侶在情感上和身體上感到安全的極好指標。因此，適當地將性幻想「落實」還有助於讓你和伴侶變得更相互信任、更親密。

5. 有矛盾時，也要保持平等和尊重

一個事實是，關係中的許多問題是無法真正解決的，但這並不一定會影響你們的感情。有研究發現，大多數成功的夫婦都有未解決的問題，甚至有些問題他們已經堅持爭吵了幾十年（Gottman, 2015）。

真正影響兩個人關係的，不是矛盾存在，而是如何處理每一次的矛盾。不要有「他應該讓著我」的想法，更不要在爭吵中先入為主地認為對方或是對方的一些想法是錯的。哪怕我們在和對方爭論或對峙，也應當提醒自己給到對方尊重，給予他對等的抒發觀點和情緒的空間。專注於婚姻研究的心理學家 John Gottman 提醒道，伴侶對峙時不能有四種行為是批評、蔑視、防衛和搪塞。這些行為中的任何一種都被臨床證明會降低關係的可持續性。

6. 認真對待吵架的「後戲」

通過上一點我們已經知道，和伴侶吵架時的態度和技巧對關係質量有很大的影響。

但我們除了需要學習如何「不傷人地吵架」，還需要掌握一些衝突過後合適的修復技巧。就像做愛的後戲很重要一樣，吵架的「後戲」也需要認真對待。不過，如何在衝突後進行關係的修復，很多人都走入了誤區。美國心理學家 Prager 和她的團隊在研究中發現（2015），衝突後過多的自我表露可能無法傳達親密感，相反，還常常可能因在表露中重申他們對沖突的立場，導致負面情緒的捲土重來。

也就是說，吵架後寫小作文抒發自己的心聲，不僅難以起到預期中「讓對方感受到自己的誠意」帶來的修復作用，甚至還可能火上澆油。那麼，怎麼做才能有效地在衝突後和伴侶修復關係呢？一切的前提是，你們需要先冷靜下來。然後，你可以帶著他一起：

• 對爭吵時自己的過激言行承擔責任，並道歉

• 以第三人的視角進行複盤，看看能否重新理解問題的源頭

• 保持一個開放、平和、接納的態度

認真對待吵架的「後戲」，能極大程度地減少矛盾給你們帶來的消耗，並且能讓對方對你們的關係有更多的信心。

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7. 有事沒事，都可以撒個嬌

「撒嬌會好命」是不分男女的。在心理學中，「撒嬌」的含義是清晰、直接提出你的需要。無論這份「需要」是不是一件你力所能及的事情，通過撒嬌你在傳遞的訊息其實是，「我需要你，我想依賴你」。尤其在親密關係中，適當地撒嬌也是一種示弱的方式，而這種自我暴露與信任、喜愛和親近感都呈正相關。（示弱其實是一種重要的關係技巧，這種被稱為「綠茶」的行為，可能是一種重要的關係技巧。）

沒有人會不喜歡被自己喜歡的人需要。所以，有事的時候撒個嬌好好說，沒事的時候撒個嬌表達下自己的愛意，誰說不是個戀愛小天才呢~

8. 提供「強烈情感之外的愛」

愛不只是一種強烈的情感，更包含著一份責任和承諾。而正是愛情中的承諾，決定了你們能走多遠。親密關係中的承諾不僅包括一個人對「愛」的短期決定，還包括「維持這份愛」的長期意願（Sternberg, 1986）。

心理學家 Levinger（1988）認為，我們對關係的承諾感很可能會增加我們的愛和欣賞（appreciation）。換句話說，好的關係會讓我們更願意做出承諾，但同時，對關係的承諾也可以增加我們的愛。那麼如何才能讓對方願意對這份關係做出更多的承諾呢？ 辦法就是，先表達出自己的承諾。

研究發現，伴侶越能感受到你對關係的承諾，他就越願意對關係給予承諾（Weigel , 2014）。這或許就是我們常說的，兩個人若能長久地在一起，必然有一方是特別堅定的。沒有什麼比一個人說出「我們會一直在一起」這句話時，透露出的自信和篤定，更打動我的了。

【本文獲「塔羅筆記」授權轉載。】