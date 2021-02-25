撰文： 周凱欣 最後更新日期： 2021-02-25 19:00

內地真人騷節目《乘風破浪的姐姐》大受歡迎，在微博帳號新發佈的照片中，香港樂壇天后容祖兒（Joey）在《乘風破浪的姐姐2》的性感造型曝光，旋即又引來熱話！

40歲的容祖兒（Joey）在《乘風破浪的姐姐2》中表現亮眼，性感造型更被網民大讚。（乘風破浪的姐姐＠微博）

《乘風破浪的姐姐2》參賽的女星同樣位位來頭強勁，競爭激烈。香港女星除了有張柏芝，容祖兒也是備受注目。有別於唱歌走音、跳舞四肢僵硬，表現被負評頻頻失準的張柏芝，容祖兒在節目中完全展現出「天后級」的功架，能唱能跳，表現異常亮眼，火辣的身材也是極為吸睛，被網民們大讚：「天后祖好犀利！」、「舞台上的你真的閃閃發光」、「超級認真，敬業樂業」、「好美好好看」，節目播出後贏盡好評及人氣。

容祖兒在節目的性感造型美出新高度？（乘風破浪的姐姐＠微博）

容祖兒在《乘風破浪的姐姐2》節目中穿上著黑色入膊露背裝和開衩裙，上衣的側面看更是「中門大開」，性感誘人，一雙手臂及美腿亦十分纖細，皮膚白滑緊緻。以40歲的「姐姐」來說，容祖兒的狀態保養得極好，絕不輸給年輕少女。

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容祖兒（Joey）從「醜小鴨」蛻變成百變性感天后

容祖兒（Joey）在初出道時外貌不斷受到批評，五官扁平加上厚唇更被指是「醜小鴨」。(VCG)

說實在容祖兒（Joey）的樣貌並不是典型的美人胚子，在初出道時外貌不斷受到批評，雖然五官不算精緻，但經過不斷改進造型及化妝之下，愈來愈有星味及女人味，而容祖兒對於身材管理亦十分嚴格，勤做運動練就出一身窈窕緊實的健康身型，集纖腰、馬甲線，以及大長腿於一身，加上天生的嫩滑好膚質，一出場就展現出天后氣場。

▼▼▼【按圖看：容祖兒（Joey）從「醜小鴨」蛻變成百變性感天后】▼▼▼

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容祖兒（Joey）如今充滿天后氣場，小蠻腰加上一雙大長腿的身型十分養眼吸睛。（yungchoyee＠IG)

容祖兒（Joey）高挑又纖細的身材，可說是任何造型亦駕馭得來。容祖兒說要維持美好的身段一定不可偷懶。早前她就在小紅書分享了「日常袪濕瘦身妙招」，方法十分簡單易跟隨，表示對於身體排毒去水腫大有功效，更指可健脾開胃，有效調理身體及有助袪濕去水腫瘦身。容祖兒表示實行以後令身形更見纖巧輕盈，7日即見瘦面效果，值得一眾有水腫及濕氣問題的女生參考！

▼▼▼【容祖兒（Joey）「日常袪濕瘦身簡易2招」，7日即見瘦面效果 ?】▼▼▼

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▼▼▼【同場加映：容祖兒（Joey）入行20多年「 不卡粉」化妝絕招公開！】（延伸閱讀文章）▼▼▼

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▼▼▼【同場加映：容祖兒（Joey）5大秋冬護膚神器▼▼▼

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