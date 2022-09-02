12星座的愛情剋星是甚麼？白羊最憎冷暴力　天秤最怕男生不修邊幅

都說這世間萬物是一物剋一物，感情這事也是。你是不是見到某人就會臉紅心跳，走不動道。是不是明知不該愛上某人，卻偏偏犯賤地愛上，就是拿他毫無辦法？



每個人都很難保證自己的愛情之路一帆風順，總會有那麼一兩段無疾而終的戀愛。在感情世界中，有時候合適比喜歡更重要。如果遇到合適的人，雙方相處的阻礙就會大大減少，磨合也更加順利。如果遇到了愛情的剋星，那必定矛盾叢生，戀情很難長久發展。

人生不可能事事順心，在愛情中也很難有兩全其美的選擇。選擇合適多一點還是喜歡多一點，每個人有不同的答案。但是一段美滿幸福感情，合適和喜歡都是非常重要的。能走到一起的人，彼此身上一定有互相吸引的地方。

十二星座有著不同的個性，也會有命中註定的愛情剋星。下面讓我們讓我們深入探究十二星座的感情世界，看看12星座的愛情剋星到底是哪些人吧！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 34

太陽/月亮星座：白羊的愛情剋星都是哪些人呢？

衝動、直率又活力充沛的白羊座，在談戀愛時通常會給人一種十足又火熱的戀愛感。白羊座最可貴的品質就是坦誠，直接，愛恨分明。愛一個人他會大聲表達，不愛對方了也不會拖泥帶水，而是會直接開口告訴對方，讓這段感情有一個明朗的結局。

白羊座是一個感情十分熱烈、外放的人，感情需求比較高。所以，白羊座渴望高調、大膽的戀愛。他們的愛情可以不看地域、不看年齡、不看身份，但絕不能沒有起伏，沒有熱情。所以，白羊座的愛情剋星就是喜歡冷暴力的人，這在白羊座的感情世界裡是紅線。只要有一次冷戰，白羊座就會放棄。

太陽/月亮星座：金牛的愛情剋星都是哪些人呢？

金牛座通常比較慢熟，而且不會太輕易的踏入感情，也會深思熟慮的考量現實面與物質方面的條件。對於金牛座來說，愛一個人，就會愛她的全部。在戀愛的時候，金牛男和戀人的社交圈、工作圈和金錢都緊緊捆綁、交錯在一起，有著諸多羈絆。

金牛座是一個不太懂得浪漫，在感情上也比較慢熱的人，所以他們的戀愛節奏往往很慢。因為過於重視感情，所以不會輕易踏入戀愛。一旦選擇愛一個人，就不會輕易動搖。因此，金牛座的愛情剋星是把戀愛當兒戲的人。這類人對待感情三分鐘熱度，會讓金牛座受到很大的傷害。

太陽/月亮星座：雙子的愛情剋星都是哪些人呢？

口舌如簧、思緒敏捷、做事靈巧的雙子座，雖然生平日裡看起來大大咧咧，百無禁忌，但是在感情中卻不是一個勇敢的人。讓他們主動結束一段感情已經非常不易，當面說分手更是難上加難。不僅害怕糾纏不清，還怕自己心軟。

雙子座性格跳脫，思維活躍，總是行動比腦子更快，在交際場合總是擔當氣氛組的大任，在戀愛中也總能把戀人哄得眉開眼笑。作為一個活潑開朗的星座，雙子座最怕壓抑、低沉的氣氛，所以他們的愛情剋星就是消極、內向的人。這類人從行事到思想都和雙子座不在一個頻道，很難互相融入。

太陽/月亮星座：巨蟹的愛情剋星都是哪些人呢？

在愛情中的巨蟹座，讓人依戀又頭痛。表面上看起來溫吞，但又默默地累積情緒在心裡，最後一次爆發。巨蟹座是一個非常細心、敏感的人，在戀愛中不管大事小事，都會默默記在心里。當巨蟹男想分手的時候，往往是對戀人的失望積累到了一定程度的時候。

巨蟹座是一個安全感很弱、家庭觀念很強的人。一旦對一個人動了心，就會認認真真計劃兩個人的將來，幻想未來家的模樣。因此，巨蟹座的愛情剋星就是活在當下、不談未來的人。這類人不僅無法滿足巨蟹座對愛情的期望，而且還會讓巨蟹座患得患失的心理變得更加嚴重。

同場加映：男生票選10大最喜歡女生職業 醫生、OL上榜但第1名竟不是空姐？（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 18

太陽/月亮星座：獅子的愛情剋星都是哪些人呢？

有主見、做事風風火火的獅子座，在面對愛情時也傾向於用「主動」的。獅子座是一個對感情有始有終的人，在一起的時候，獅子男絕不輕易說分手，一旦說出分手，就不會有任何緩和餘地。

獅子座是一個在感情中相對強勢的人，主導欲很強，大多數時候都需要另一半遷就自己的想法，希望對方能適當對自己示弱。正所謂一山不容二虎，獅子座的愛情剋星就是和他們一樣不願低頭服輸的人，因為二虎相爭，必有一傷，一強一弱的組合才能中和獅子座的霸道。

太陽/月亮星座：處女的愛情剋星都是哪些人呢？

處女座本來就對任何事有著一定的標準，而對待伴侶也不例外。處女座是一個追求完美的人，就連分手，他們也想做到盡善盡美，不放過任何細節。

處女座是一個穩重、自持的人，也可以說比較拘謹。所以和處女座相處時，不管關係多好、多熟悉，都要掌握合理的分寸，不要開太過分的玩笑。處女座的愛情剋星就是那種不知進退、不懂分寸的人，這類人和處女座的思維、想法往往不在一個頻道上，隨便一個舉動就會點燃處女座的怒火。

太陽/月亮星座：天秤的愛情剋星都是哪些人呢？

天秤座很會講場面話，朋友也多，號稱「中央空調」的他們當然也會到處送暖，並且同時有好幾個曖昧對象，類似於某種「狡兔三窟」的概念。天秤座是一個非常追求浪漫的人，他們的感情往往有一個浪漫的開始，也會有一個浪漫的結束。

天秤座是一個比較注重外在的人，時時刻刻希望展現自己最好的一面。所以，不管天秤座的戀情進行到哪個階段了，都會盡可能保持良好的形象。即使不是那麼精緻光鮮，也要保持起碼的清爽、大方。因此，天秤座的愛情剋星就是不懂得管理自我形象的人。如果你總是一身短褲、拖鞋出現在天秤座面前，就會讓天秤座狠狠下頭。

太陽/月亮星座：天蠍的愛情剋星都是哪些人呢？

思緒縝密、思考深沉、擅長在腦中盤算計畫的天蠍座，遇到戀愛就整個徹底弱掉了。天蠍座是一個非常重感情的人，用情極深，愛一個人就會付出所有。

天蠍座是一個感情潔癖比較嚴重的星座。他可以不在乎戀人的過去，但一定會在乎戀人的現在和將來。所以，和天蠍座在一起，最忌諱的就是用情不專，騎驢找馬。天蠍座的愛情剋星就是三心二意、朝秦暮楚的人。一旦讓天蠍座發現你感情不忠，你這輩子就很難再取得天蠍座的信任了。

同場加映：交友App獨有的5大渣男特徵 話無Facebook、IG賬戶小心被騙做小三（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 11

太陽/月亮星座：人馬的愛情剋星都是哪些人呢？

被許多人認為「花心、愛撩」的人馬座，大多數都是愛玩、愛浪漫、愛自由，身邊的異性也很多，所以「緋聞、花邊新聞」也不少。人馬座是一個感情來得快，去得也快的人。愛一個人的表現非常明顯，不愛了也非常明顯。

人馬座是一個肆意瀟灑、無拘無束的星座，不喜歡太多條條框框的束縛。正因如此，他們不會輕易發展一段感情，因為這意味著自由會受到限制。所以，人馬座的愛情剋星就是控制欲太強的人。作為一個熱愛自由的星座，人馬座對戀人的基本要求就是通情達理，收放自如，能給他足夠的自由空間，太黏人是走不長久的。

太陽/月亮星座：山羊的愛情剋星都是哪些人呢？

看起來個性有點「悶」、生活有點單調，但是工作起來又是精力十足、帶有衝勁的山羊座，作為十二星座中事業心最重的人，山羊座騰出一些時間來維持感情已是不易。

山羊座是一個對自己的時間、工作和生活都很有規劃的人，討厭計劃被打亂的感覺。所以，山羊座的愛情剋星就是生活充滿不確定性、對未來完全沒有規劃、走一步算一步的人。這類人往往會阻礙山羊座的腳步，擾亂山羊座的節奏，無法和山羊座保持相同的步伐，即使在一起了最後也只能漸行漸遠。

太陽/月亮星座：水瓶的愛情剋星都是哪些人呢？

水瓶座之所以會被稱為外星人，最大的原因就是他們的思想比較跳 tone，但是他們的個性也通常比較懶惰。水瓶座本身就不是一個熱情的人，天馬行空的想法經常不被人理解，經常沉浸在自己的世界中。只有愛情，才能激發出水瓶座的熱情。

水瓶座追求新鮮感，喜歡嘗試不同的事物，只求自己開心，不太在意別人的想法。所以，水瓶座在許多人眼中是離經叛道的存在，不適合跟過於追求穩定的人在一起，否則只會互相折磨。水瓶座的愛情剋星就是過於保守、固執的人。這類人和水瓶座的思維水平不在一條線上，自然也無法理解和支持水瓶座的行為。

太陽/月亮星座：雙魚的愛情剋星都是哪些人呢？

有人說，雙魚座通常會是公認的「戀愛腦」，容易暈船、情感氾濫，同時也常會鑽牛角尖，腦中的國家歌劇院大肆開演。雙魚座從來就不是一個強勢的人，內心十分脆弱，所以在感情中往往是付出更多的一方。

雙魚座是一個浪漫主義者，喜歡各種浪漫的事物和浪漫的生活。對於雙魚座來說，戀愛是離不開紅酒玫瑰、燭光晚餐的。在平淡的日子中，總要製造一些突如其來的驚喜和一些出其不意的禮物來作為生活的調劑，感情才能時刻保鮮。因此，雙魚座的愛情剋星就是古板、沉悶的“直男型戀人”。

【本文獲「塔羅筆記」授權轉載。】