2022中秋情侶5大打卡好去處！小白鷺湖上坐小船賞月極浪漫

2022中秋情侶好去處 | 中秋將至，月圓之夜不是到海濱公園玩燈籠賞月，就是吃月餅和西柚，似乎有點缺乏新意。今年可以一改舊作風，「搞搞新意思」。中秋打卡熱點、市集和工作坊遍佈港九新界，還沒計畫好去哪裡遊玩的情侶，不妨參考看看！



2022中秋情侶好去處 | 淺水灣the pulse「Endless Summer of Love 2022」

淺水灣the pulse「Endless Summer of Love 2022」特地為情侶和單身貴族們打造屬於他們的中秋活動，其中包括：「出POOL急症室」入門班和進階班。「出POOL急症室」入門班的出POOL五部曲，有5個愛情階段唯美打卡位包括鏡中花、七情空間、出POOL許願牆等。

用多面鏡子組成的「鏡中花」象徵尋找愛情時的茫然迷失，偶然停下步伐，在鏡子的倒映下反而能認清自己的美麗。而在「想睇．無相睇」出POOL牆可以領取邂逅瓶，填寫出POOL紙條和聯繫方式，再按星座、外型、性格或興趣分類擺放邂逅瓶的位置，等待有緣人聯繫你，亦可以在出POOL牆尋找能觸動你的邂逅瓶，抄下資料主動出擊！由七種顏色打造的空間－「七情：探索世界」代表著七種情緒，以霓虹燈道出都市人對愛情的看法。情侶和單身貴族們可於朝十晚十好好遊玩一番。

9月17至18日更聯乘LifeMart、表哥表妹及港式情侶帶來「出POOL急症室」進階班下午1時至晚上7時會開放「不許你注定一人·出 POOL市集 」，當中有5大配對活動，包括：本地插畫師 Jason Tommy 即場為情侶拍攝即影即有、飛行棋、狼人殺和麻雀等桌上遊戲、「單身神獸」心理測驗、「單身認證：自由傾」，尋找同樣戴上貼紙的對象。情侶亦可挑戰各種小互動，考驗默契。

2022中秋情侶好去處 | 大埔Lake House 「中秋團圓說 2022」

大埔Lake House和其歐陸風格餐廳Billow向來都受到香港女生歡迎，適逢中秋佳節，Lake House於9月2日至12日舉行「中秋團圓說 2022」活動，吸引更多情侶前往。其中白鷺湖上會有12米高巨型月兔，草地亦擺放了5米高的月亮燈飾和發光玉兔裝飾，情侶們可以盡情打卡。

除此之外，兩小口更可以在小白鷺湖上坐小船賞月，互訴心中情。前往祈福許願湖寫花燈許願也是個不錯的選擇，既能感受傳統中秋節氣氛，又不失歐式的高貴優雅感覺，中西合璧。情侶們逛到肚子餓，可以到Le Vow中菜廳嚐嚐其中秋應節佳餚。

不過要注意開放時間為晚上7時至11時，最後入場時間為11時30分，活動高峰期亦設有人數上限，如欲前往的情侶們要把握時間。而不同活動設有不同收費，例如：槳船之旅（每節 20 分鐘）成人價位$90一位、月光之旅套票（包括通行證一張，許願花燈一張和賞月小船通行證一張）價格為$150一位。

2022中秋情侶好去處 | PMQ元創方「方圓百里 點聚 PMQ」

PMQ元創方「方圓百里 點聚 PMQ」，夥拍本地創意設計團隊 Stickyline，點亮逾380盞設計感十足的紙藝燈籠 —— 月餅造型寄寓團圓，街市紅燈罩、滿樓燈籠串起萬家燈火致意香港情。於9 月 9 日 至11 日晚上七時至九時，只要在 PMQ 現場與燈籠裝置影相，並上傳分享到個人社交平台，即可免費得到限量版迷你月餅燈籠一個（B 座地下汽水機旁換另，先到先得，換完即止），現場更有顏料和 DIY 材料供你即席發揮創意，親手繪畫。

2022中秋情侶好去處 | 昂坪360「昂坪秋日花燈祭」

昂坪360於9月1日至18日舉辦「昂坪秋日花燈祭」，市集裏設有各式各樣的打卡熱點，包括：掛滿心形花燈的心心相印心願亭、掛著手繪燈籠的菩提花燈許願樹、閃爍生光半月椅等等，情侶可以盡情合影。市集也設有中秋佳節限定工作坊，包括「手繪燈籠工作坊」及 「特色面繪體驗」，情侶也可以帶上家人一起享受天倫之樂。

2022中秋情侶好去處 | 昂坪360「昂坪秋日花燈祭」（昂坪360官網）

2022中秋情侶好去處 | 恆香‧中環街市 燈影之城

中環街市地面層作為綵燈會主舞台，集合1由200個燈籠組成5米高的「恆香‧中環街市燈籠許願樹」、6組散發著浪漫氛圍的「光影月兔」及「恆香月餅椅」裝飾布置、本地插畫師融合元朗街景設計的「恆香元聚市集小屋」、小城故事積木展區及香港樓景打卡位等。期間，更會舉行多項精采的中秋工作坊及表演，非常適合情侶雙雙去拍拖。