【生果系男生】中秋叫他揀水果！山竹男友醜但溫柔、提防香蕉男？

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女生這一生中談戀愛總會遇過幾個渣男，有的是追求時死纏爛打，黏的你嫑嫑的、追到後即開始不珍惜，也就是最近網路上常形容的「甘蔗男」。除了甘蔗男一詞，另外也有其他九種代表的果實系男友，每個都解釋的精闢又到位，快來看看你收集了幾個？

今天DailyView網路溫度計就要透過《KEYPO大數據關鍵引擎》 從2018年08月14日到2019年08月13日間觀察網友在臉書討論、PTT與各新聞媒體、討論區的留言看看網友們在討論這些特徵的男友們時都在說些什麼。

▼▼按圖放大看第10至6位，看看你身邊的他是哪種「水果男」！▼▼

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▼▼按圖放大看頭5位，要提防渣男！▼▼

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十種代表的果實系男友，每個都解釋的精闢又到位，快來看看你收集了幾個？（《偉大的誘惑者》劇照）

分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2018年08月14日至2019年08月13日，共一年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括新聞頻道、Facebook、PTT及各大討論區、部落格等，針對討論『果實系男友』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

（DailyView授權使用）

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【本文由「DailyView網路溫度計」授權轉載，研究資料由「KEYPO大數據關鍵引擎」提供。】

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