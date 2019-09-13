【生果系男生】中秋叫他揀水果！山竹男友醜但溫柔、提防香蕉男？

女生這一生中談戀愛總會遇過幾個渣男，有的是追求時死纏爛打，黏的你嫑嫑的、追到後即開始不珍惜，也就是最近網路上常形容的「甘蔗男」。除了甘蔗男一詞，另外也有其他九種代表的果實系男友，每個都解釋的精闢又到位，快來看看你收集了幾個？

今天DailyView網路溫度計就要透過《KEYPO大數據關鍵引擎》 從2018年08月14日到2019年08月13日間觀察網友在臉書討論、PTT與各新聞媒體、討論區的留言看看網友們在討論這些特徵的男友們時都在說些什麼。