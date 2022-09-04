美國大碼情侶對方減肥　在體重最高峰時相愛　3年共減150kg超勵志

「我要減肥」這句話是不少女生的口頭禪，雖然經常說這句話，但確實要實行時總是有心無力，不過如果另一半願意一起減肥，互相督促及鼓勵大家，減肥效果會否更顯著呢？美國就有一對情侶在拍拖期間一同實行減肥計劃，在3年間足足減掉了151公斤，驚人的減肥成果令人相當敬佩！美國亦有研究指出，若另一半積極減肥，自己也會跟著瘦下來，究竟背後有甚麼原因呢？



美國就有一對情侶在拍拖期間一同實行減肥計劃，在3年間足足減掉了151公斤，驚人的減肥成果令人相當敬佩！（sleevedbyfire＠IG）

美國大碼情侶3年共減150kg超勵志

美國有一對情侶 Kenny Turner 與 Lauren Harvey 於2018年開始相戀，當時的他們雙雙都是超過100公斤的肥胖人士，Kenny 當時的體重為186公斤，而 Lauren 也有134公斤。Kenny 曾經因為身型問題導致長期缺乏自信，甚至會避開所有社交場合，覺得所有人都在看著自己、評論自己。

Kenny 一直以來在過著壓抑的生活，但自從遇上了 Lauren 後終於重拾到一絲絲快樂，所以 Kenny 視 Lauren 為靈魂伴侶。兩人開始交往，但 Kenny 深深明白到如果要好好維持這段關係就要先保持健康，所以兩人就決定一起減肥！

Lauren在我最糟糕的時候找到了一種愛我的方法，並為我帶來我僅有的一點點快樂。 Kenny Turner

美國有一對情侶 Kenny Turner 與 Lauren Harvey 於2018年開始相戀，當時的他們雙雙都是超過100公斤的肥胖人士。（sleevedbyfire＠IG）

Kenny 本來對減肥手術表現抗拒，直至 Lauren 表示自己也想接受減肥手術時，Kenny 也開始漸漸放下焦慮，並決定與女友一同接受手術、一同減肥！兩人於2019年接受了手術，再配合均衡飲食及運動，在3年間，Kenny 由原本的186公斤減至95.7公斤，而 Lauren 也由134公斤減至74公斤，兩人合共減掉了足足150公斤，減肥效果驚人而且相當勵志！

Lauren 由134公斤減至74公斤！（sleevedbyfire＠IG）

Kenny 由原本的186公斤減至95.7公斤！（shrinking400＠IG）

減肥計劃不但令他們成功減肥，更令兩人生活變得更規律，到現在他們仍會保持均衡飲食習慣，以及勤於做運動，維持健康人生。 Lauren 曾分享指，在遇到 Kenny 之前，曾經以為要變靚、變瘦才能找到愛自己的人，但竟在體重最高峰的時候遇到了 Kenny，願意接納自己愛自己，「他愛的是我這個人，不是因為我的體重」。 Kenny 也感覺自己在過去錯過了很多，現在的他會活在當下，積極參與社交活動。

不要將你的體重作為解決這些問題的障礙或藉口。 Kenny Turner

看到 Kenny 與 Lauren 的例子實在是很感動、很勵志，愛情就應該是無條件地接納對方的所有、互相鼓勵、互相扶持，讓兩人雙雙成為更好的人吧！

Lauren 曾分享指，在遇到 Kenny 之前，曾經以為要變靚、變瘦才能找到愛自己的人，但竟在體重最高峰的時候遇到了 Kenny，願意接納自己愛自己！（sleevedbyfire＠IG）

研究：另一半積極減肥 自己也會跟著瘦？

究竟情侶之間兩人一起減肥是否比獨自一人減肥效果顯著呢？美國就有一項研究指出，夫妻之間當其中一方積極減肥，有3成夫妻的另一半，在沒有減肥的前提下，竟跟著瘦下來，減掉了至少3%的體重。

不用特意減肥都能瘦下來究竟是甚麼原因呢？有行為分析學家指出，伴侶之間有其中一人改變了日常生活習慣時，身邊的人也會跟著改變行為，例如如果伴侶開始計算卡路里或經常量體重，自己也會不經意地跟著做，體重也會自然下降！那麼，大家擔心自己堅持不到減肥的話，不妨試著叫另一半先開始減，可能減肥效果會更顯著！