心測｜感情關係經常無疾而終的原因　第1眼看到這項代表控制欲強

談過幾場無疾而終的戀情，有時候會歸咎於運氣不好或者眼光太差，但其實也有一種可能是，你在感情中的慣性與盲點，讓你的小缺點成為感情容易失敗的原因之一。



現在就從國外超準的圖像心理測驗，來一窺你在感情裡不自覺的習慣與個性，可能就會成為壓垮你戀情的稻草！

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這張圖，你第一眼看見的是什麼呢？

1. 海上的臉

2. 摘果子的人

3. 樹上的臉

4. 空中的鳥

5. 天空的母子臉

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選好了嗎～一起來看解答吧↓

1. 海上的臉

你不喜歡讓自己陷入混亂的狀況，所以會不自覺地想控制一切，而這樣強烈的控制欲，會讓對方覺得很痛苦，而你自己也會因為這樣的糾結而讓自己過得很不舒服。建議要放下這樣的執著，不一定要事事都掌握住，給彼此一點空間和自由，感情才能走得更順遂。

2. 摘果子的人

雖然渴望談感情，但每當進入感情後，你就會把心思又擺回在事業上，把更多的時間留給工作，導致疏忽了對另外一半的照顧。所以，如果你之後沒有心思談感情，就不要先走入感情才怠惰經營，不要去傷害對方，也能讓自己不會工作、感情兩邊都落空。

3. 樹上的臉

你個性屬於比較害羞的人，所以時常不是主動的那一方，會讓另一半覺得你不好親近，或者防備心太重，猜不透你在想什麼，而讓彼此的隔閡一直存在著。所以建議你還是要適時放下你的武裝，敞開心胸與人真誠相處，也可以減少很多誤會產生，感情也能更快地提升。

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4. 空中的鳥

你有很豐富的想像力和夢想，不過常常說得很多做得很少，給人有種沒有計劃、眼高手低的感覺，自然也會損失不少另一半對你的安全感，也得不到未來的規劃。所以雖然有夢想很好，但也不要過得不切實際，才能給予彼此更多的安定的感覺。

5. 天空的母子臉

你是很在意他人看法的人，尤其是身旁親朋好友的建議，更是時常左右你對於自己戀情的看法，如果伴侶得不到你親朋好友的好感，你自己也會因此被影響、走心，進而也鬆動你對另外一半的支持。所以切記，感情是兩個人的事情，雖然身旁的人能給予客觀的判斷，不過也要加上自己的觀察與相處，不要一味在乎他人看法而失去自己。

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【本文獲「女人我最大」授權轉載。】