破毒強人｜陳嘉輝入行初人氣不輸郭天王！跟妻靠1點度過婚姻危機

【破毒強人｜陳嘉輝梁小冰】TVB劇集《破毒強人》本星期一（31/7）正式播出，劇集播出一星期經已引來網民的熱論。《破毒強人》雲集大位好戲之人，陳豪、胡定欣、蕭正楠、蔣志光及張曦雯領銜主演。 首集陳嘉輝所飾演的總警司經已登場，不少人都相當期待往後的劇情。



【破毒強人｜陳嘉輝梁小冰】TVB劇集《破毒強人》本星期一（31/7）正式播出，劇集播出一星期多經已引來網民的熱論。 (《破毒強人》劇照)

【破毒強人｜陳嘉輝梁小冰】TVB劇集《破毒強人》本星期一（31/7）正式播出，劇集播出一星期多經已引來網民的熱論。 (《破毒強人》劇照)

破毒強人｜陳嘉輝於《美麗戰場》演技獲網民大讚

早前，陳嘉輝於《美麗戰場》飾演訓導主任馬老師與蔣家旻飾演的琪琪發展了一段的師生戀，最終馬老師慘遭琪琪出賣，逃走過程中被警方擊斃，為琪琪斷送了一生。蔣家旻跟陳嘉輝二人產生化學作用成功帶動觀眾入戲，讓網民大讚！

【美麗戰場｜陳嘉輝梁小冰】TVB台慶劇《美麗戰場》早於上星期一（3/10）已經正式播出（《美麗戰場》 劇照）

破毒強人｜陳嘉輝入行初期 人氣不輸郭富城

陳嘉輝入行初期原是政府土木工程拓展署的工程師，機緣巧合一次拍廣告而被大台看中，加上他本人對演戲有興趣，因而毅然放棄「鐵飯碗」加入大台展開他的演藝之路。

入行不久備受大台力捧，當年第一部參演的作品《都市方程式》經已跟「四大天王」之一的郭富城一齊擔任男主角，其後再於劇集《我係黃飛鴻》及《螳螂小子》繼續擔正。昔日曾一度跟張衛健、林文龍和劉錫明被力捧為「太陽之子」。

之後，陳嘉輝曾離開大台一段日子，前往台灣、內地、馬來西亞發展，直到2014年重返大台，出演不少劇集《迷》、《平安谷》、《是咁的，法官閣下》、《包青天再起風雲》都獲得觀眾的讚賞。雖則不再是昔日受大台力捧的當紅小生，但陳嘉輝依舊全力用心把角色發揮得最好狀態。近年再憑《愛回家之開心速遞》中「朱展」一角引起觀眾熱論。

【破毒強人｜陳嘉輝梁小冰】近年再憑《愛回家之開心速遞》中朱展一角引起觀眾熱論。 （《愛回家之開心速遞》 劇照）

破毒強人｜跟梁小冰相戀8年拉埋天窗 恩愛如初

多年演藝生涯不但一試男主角滋味，更為為他帶來一個好太太，當年他跟1990年港姐季軍梁小冰因拍攝劇集《兄兄我我》而結緣，之後二人再共同出演《新梁山伯與祝英台》，二人早於8年前早已認識，正好《新梁山伯與祝英台》的播出是二人相戀八周年，便對外宣布二人結婚的消息。

【破毒強人｜陳嘉輝梁小冰】多年演藝生涯不但一嚐男主角滋味跟為他帶來一個好太太（FB@梁小冰）

【破毒強人｜陳嘉輝梁小冰】當年他跟1990年港姐季軍梁小冰因拍攝劇集《兄兄我我》而結緣（FB@梁小冰）

破毒強人｜陳嘉輝與梁小冰靠信任跨過暗湧

如今二人結婚逾20年，多年間恩愛如初是圈中有名的模範夫婦，但原來他們的婚姻曾經出現過暗湧。太太梁小冰是一名虔誠基督徒，未婚前大多飾演賢妻良母的角色，婚後淡出幕前專心相夫教子。

殊不知2012年有媒體爆出太太梁小冰「背夫翹仔」的傳聞，有指緋聞對象是前有線主播王志海。不過當時梁小冰隨即親解傳聞，表示跟王志海是戲劇同學，向來關係不錯，因做出翹手等行為讓大家誤會，最後更表示丈夫陳嘉輝十分支持自己，終靠信任跨過暗湧。

【破毒強人｜陳嘉輝梁小冰】如今二人結婚逾20年，多年間恩愛如初是圈中有名的模範夫婦，但原來他們的婚姻曾經出現過暗湧（FB@梁小冰）

至於陳嘉輝亦曾接受訪問時大談跟太太的相處之道，他表示跟太太簡直就是一指即合，生活雖稱不上大富大貴但相處舒服，結婚多年甚少爭吵，依舊甜蜜如昔。

我哋好sweet，當個仔去咗宿營就係二人世界時間，會一齊行沙灘、食自助餐。 陳嘉輝

【破毒強人｜陳嘉輝梁小冰 Q&A】