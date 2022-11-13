前度｜一生中有最多男女朋友的5個星座　雙子愛新鮮、天秤衰心軟

戀愛要談幾次，很多時候掌控權並不在我們自己手上，甚至大多數人也不想經歷好幾次的分手與失戀。



但根據12星座對於愛情的態度，可以歸類出幾個通常會談很多段感情的星座，不過切記就算有很多前任，也不能把對方歸類在玩咖，畢竟身不由己的可能性也很高，所以只要當下能真心對待另一半，談過幾段戀情也沒差～

一生中會有最多前度的5個星座！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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雙子座

很多人都喜歡說雙子座花心，但事實上他們口才好又活潑開朗，而且也很願意主動，這樣的性格本身就很討人喜歡，而有的雙子很講究新鮮感，就容易戀愛一段又談過一段，不過如果是比較穩定的雙子，可是可以愛情長跑好幾年都不會變得呢！

天秤座

擁有不錯的外貌條件，一直是天秤座的優勢，異性緣自然也會不錯，但最容易讓他們會談很多段戀愛的原因，則是因為他們的「選擇困難」以及「容易被感動」，所以同時遇到好幾個人追求的時候，就容易搖擺不定，加上又不是很會拒絕人，使得他們容易擁有豐富的情史。

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+ 8

天蠍座

說到天蠍的戀情，容易因為自己強烈的佔有慾與控制欲，導致時常讓一段感情充斥著不安全感，同時也讓自己患得患失，導致感情最終走不下去，而且就算經歷過好幾段感情也很難有改變，所以容易陷入感情但同時也會反覆因為相同的問題而結束。

人馬座

人馬這種說走就走的處事態度，個性有趣又自由自在的靈魂，不僅容易吸引異性的目光，他們自己也不會陷入愛情盲點裡，所以如果有不適合的對象、不愉快的感情，他們可以說斷就斷，去追求自己想要的感情，也在幾次戀愛過程中，越來越曉得自己要的是什麼，前任的數字當然不會少。

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雙魚座

感性又浪漫的雙魚，是非常需要愛情的，而且他們對於愛情的幻想絕對有自己的一套標準，加上他們也喜歡拿別人的戀情來對比自己的愛情，導致很容易為了對方做不到的要求而吵架，很難好聚好散，然後也會不斷地去追尋能滿足自己對戀愛想像的對象，如果沒有太好的運氣，肯定是要試過好幾次才有機會遇上對的人。

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