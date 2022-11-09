兩性｜試用男性的4種思維談戀愛：不再被愛情衝昏頭腦、一昧討好

很多女生一有對象後就深陷愛情無法自拔，不是每日在煩惱為什麼男友沒有秒回自己的信息，就是常常圍繞著男友打轉導致失去了自己的朋友圈甚至生活圈。但在一段正確且健康的戀愛關系中，是應該兩人都能互相成長並從中獲得歸屬感的。



所以與其開始談戀愛後就逐漸失去自己，那倒不如看看你家的男朋友，用他們的男性思維來談戀愛，從此拒絕當舔狗和戀愛腦吧！

學習男性的4個戀愛思維，女生們學起來！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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1. 對待愛情的態度

愛情在生活中很重要，但也可以不那麼重要。人生除了愛情還有事業、友情、親情和自己。在我們都把重心全放在男友身上時，別忘了首先我們還有自己這個個體，經營愛情之際別忘了那些我們原本就擁有的事業、朋友和家人，那些人際關系也需要我們花精力去經營，我們自己本身的價值和技能也需要花時間去升級。

2. 給彼此適當的自由

有的女生和對象發信息時總會計較對方為什麼沒有秒回，但實際上在長久的戀愛關系中我們不可能要求對方只把中心放在我們的身上。我們在談戀愛前就已經擁有著自己的生活，除了談戀愛無論是男生或女生都有各自的生活要經營，所以只要對方在合理的時間內回覆，或者事後交代之前忙什麼去了的話，那秒不秒回其實也沒那麼重要。

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3. 保持情緒穩定

情侶之間有些摩擦或鬧矛盾吵架是必不可少的，但大吵大鬧甚至直接升級矛盾提出分手，這顯然是不理智的。首先有矛盾了女生要先保持情緒穩定，不要胡思亂想擴大自己的想象力。遇到讓人憤怒的情況時，女生可以生氣或發脾氣，但除了要拿捏好節奏與力度之余，事後還是要和男友心平氣和地提出問題並與對方商討解決辦法的。不然以後相同的情況還會再發生，而男生卻會以為矛盾在很久以前就已經解決了。

4. 大方表達自己的想法

女生在談戀愛時總希望男生可以浪漫點，給自己多點儀式感。但有時碰到比較木訥的男生時是真的沒轍了，那這時女生要做的就是大方表達自己的需求，可以和男友簡單商量希望在生日或紀念日收到對方的心意（當然這是互相的，不能只要求對方單方面付出），而不是要男友去無底線地盲目猜測自己的心意和想法，最後導致消耗雙方的感情而不自知。

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其實說到底，女生們要懂得戀愛是我們生活的調劑品而不是必需品這個道理，我們只有首先要學會愛自己，才能更好地去愛別人。如果在一段關系中你發現自己並沒有變得更開心、自己並沒有從中獲得任何幸福感，那或許這時的你就該重新審視這段關系是否真的是你想擁有的了。

【本文獲「Goody25」授權轉載。】