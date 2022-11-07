專訪｜《全能司儀選拔大賽》蔡國威甩亞視味不甘被看低 1原因不婚

【蔡國威專訪｜全能司儀選拔大賽】TVB全新綜藝節目《全能司儀選拔大賽2022》於（4/11）週五播出，五男五女參賽者：吳天佑、黃耀英、蔡國威、鞏姿希、王鎮泉、吳紫韻、梁菁琳、黃頌明、黃建東及梁珈詠，經過一連串的挑戰爭奪台慶當晚兩大司儀席位。首集已經相當殘酷，當十名參賽者盛裝亮相節目，無預警下被幕後同事批評及「標籤化」，節目組更安排在場觀眾直接批評他們。今天《01女生》記者亦跟蔡國威（威仔）短暫訪問，大概了解他的參賽的原因及對於自己多年來的演藝之路的小小感想，各位讀者們就一同揭開他的故事吧！



【全能司儀選拔大賽｜蔡國威】TVB全新綜藝節目《全能司儀選拔大賽2022》於（4/11）週五播出，五男五女參賽者：吳天佑、黃耀英、蔡國威、鞏姿希、王鎮泉、吳紫韻、梁菁琳、黃頌明、黃建東及梁珈詠。（ig@frankiechoi828）

全能司儀選拔大賽｜「六合彩之子」蔡國威誓甩亞視味

十名參賽者當中，蔡國威（威仔）是演藝年資最高的一位，他不知不覺入行逾20年，節目上他遭幕後同事狠批「冇壓台感」、「輸身高」及「亞視味濃」等，此時一眾在場觀眾紛紛都為他打氣加油，更表示「亞視味濃唔係問題，亞視好多好好嘅藝人都喺TVB。」在場觀眾的打氣聲一度讓他感動至眼濕濕：「TVB有咁多藝人，好多都好勁，如果畀到機會佢哋，佢哋可能都會畀到驚喜你。」

【全能司儀選拔大賽｜蔡國威】蔡國威（威仔）是演藝年資最高的一位，他不知不覺入行逾20年，節目上他遭幕後同事狠批「冇壓台感」、「輸身高」及「亞視味濃」。（ig@frankiechoi828）

現年49歲的蔡國威，人稱「六合彩之子」。他早於2005年在亞洲電視擔任《六合彩》主持及其他節目的司儀，直到2017年轉戰TVB再度擔任《六合彩》主持，他坦言是次參賽全因「乏人問津」：

我懷疑過自己人生， 你唔係做咗十年司儀同主持㗎喇咩？點解呢邊冇人肯用你蔡國威嘅？我又未至於放棄，我相信自己一日仲喺呢度，我都仲有機會去逐步攞番個機會返嚟。 蔡國威

【全能司儀選拔大賽｜蔡國威】現年49歲的蔡國威，人稱「六合彩之子」。（ig@frankiechoi828）

蔡國威接受《01香港》訪問時，問到他被人稱「六合彩之子」多年會否感到不悦，他直言感到無上光榮，但有時會想如此深入民心的稱號，自己可否跳出框框，在其他方面被欣賞和認同。至於蔡國威在節目上被幕後同事狠批「亞視味濃」，他表示：「以前喺舊公司可能會介懷多啲，因為好似無論幾努力都會被睇低咁，但入咗TVB之後，見到昔日同事好友，煒哥、美儀、傑仔、鮑姐、黑哥等…全部都被大家認同接受。」

【全能司儀選拔大賽｜蔡國威】他被人稱「六合彩之子」直言感到無上光榮。（ATV 《六合彩》）

今次比賽更加有觀眾親口講出完全唔覺得我存在住乜嘢亞視味濃,有乜問題….真係好感動，所以宜家自己都唔介意啦，多一樣嘢俾觀眾記得咪仲好！ 蔡國威

如果真係贏咗，心情會覺得終於爭番啖氣啦，我得咗啦！ 蔡國威

全能司儀選拔大賽｜跟韓君婷昔日共患難終友情決裂

蔡國威（威仔）雖則多年事業平平，多年間與韓君婷共渡患難，二人早於亞視年代已經認識。早年女方更被踢爆搬到蔡國威的住所「同居」，而傳出戀愛緋聞，但是二人堅稱是好友關係。不久後，韓君婷爆出欠債40萬元並承認申請破產，她表示多年間為病母支付六位數字龐大的醫藥費，加上疫情失業致一度零收入。

【全能司儀選拔大賽｜蔡國威】蔡國威與韓君婷，相識22年，多次以「好好好朋友」形容雙方關係嘅二人，近日卻因為破產而反目成仇。（ig@ladybelindahon）

韓君婷破產後，外界都以為她會繼續跟蔡國威共住慳租金，殊不知她跟多年好友蔡國威鬧翻，更指被對方迫遷出單位，當年二人更在網絡展開罵戰。韓君婷表示自己從沒有白食白住，想不到自己破產後，對方卻在言語上「迫遷」。韓君婷的社交平台 unfollow 對方，亦把以往的合照全部刪除。

【全能司儀選拔大賽｜蔡國威】正當她破產後以為會繼續跟蔡國威共住慳租金，殊不知她跟多年好友蔡國威鬧翻，更指被對方迫遷出單位，當年二人更在網絡展開罵戰。（ig@ladybelindahon）

面對韓君婷單方面的指控，蔡國威忍無可忍撰寫長文反擊，更指自己可以對着燈火發誓從來沒有說過「你究竟幾時搬走」，反指是韓君婷個人提出要搬離住所。蔡國威更大爆由韓君婷入往第一天開始，供樓、水電煤費用從未要求對方支付一分錢，他反而因對方搬入而額外租借迷你倉放置自己的雜物，最後更稱「做朋友都仁至義盡」，可見兩人感情不再。不過誰對誰錯，相信只有他倆才知曉。

【全能司儀選拔大賽｜蔡國威】面對韓君婷單方面的指控，蔡國威忍無可忍撰寫長文反擊。（ig@ladybelindahon）

全能司儀選拔大賽｜1原因堅決不婚主義

蔡國威曾接受訪問大方談及自己的家庭狀況，他表示自己出身於單親家庭，出生不久後父母就離婚了，自此跟隨父親生活，直到多年後重見母親及哥哥，不過這次的見面亦是最後一次，此後跟母親及哥哥從此失聯。

【全能司儀選拔大賽｜蔡國威】蔡國威曾接受訪問大方談及自己的家庭狀況，他表示自己出身於單親家庭，出生不久後父母就離婚了，自此跟隨父親生活。（ig@frankiechoi828）

至於跟父親感情都十分疏離，甚少交流。中學畢業後，其父更直言不會再供他讀書。後來他突然醒覺，積極改變想法及努力改變自己的人生，而且想通自己應該盡兒子的責任去孝順父親。由於自小父親把自己托養給婆婆，從不理會自己，內心曾一度憎恨父親。後來才明白父親內歛不懂表達，但內心相當十分疼愛自己。

【全能司儀選拔大賽｜蔡國威】由於小時候在完整的家庭長大，蔡國威從小培養出獨立個性。（ig@frankiechoi828）

由於小時候在完整的家庭長大，蔡國威從小培養出獨立個性，他直言童年陰影為他帶大很大傷害，因此從未有組織家庭的想法。他曾經經歷幾段戀情，最終亦分手告終。他認為戀愛沒有為他帶來開心的感覺，反而得困身及諸多遷就。

三十幾四十歲開始好享受單身生活，唔鍾意受到約束，唔想無理刻意遷就，慢慢變到好似「絕緣體」。 蔡國威

我比較愛自己，好似好自私，但唔學懂愛自己，又點識愛別人呢，只係我將我嘅愛分曬俾我所有愛嘅朋友，好開心好滿足。 蔡國威

踏入30歲後，久而久之對不婚變得更堅定，坦言一個人活得更自在。儘管有女生向他示好，他亦無動於衷，心知自己的內心想法，更不願耽誤對方時間。蔡國威坦言自己愛情觀比起年輕時確實有很大的對比及不同，現時的他比較愛自己，或許十分自私，但明白不懂愛自己，又怎樣愛別人。不過所謂「今日唔知聽日事」，蔡國威表示假如緣份到，可能到時候會找到一個伴。