熱戀期過後如何讓愛情保鮮？4大相處秘訣與愛人保持甜蜜不煩厭

戀愛總是美好的，而熱戀期可說是戀愛中最高濃度的愛。在這段期間，戀人總會情話綿綿、互相許下承諾希望能相廝相守直到大家優雅老去。



有許多戀人在熬過了熱戀期後，感情就起了變化，不再甜蜜。因此，我們需要學習如何在日常生活中添加一些甜蜜細節，讓熱戀期可以更加長久。

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＃1 將「我們」掛在嘴邊

當兩人成為了戀人，單位就有需要做出一些改變，從你、我變成我們。兩個人在一起開心生活，生活中的大小事情都應該是一起分享。就算大家工作環境不一樣，但也可以將各自的趣事帶回家一起討論、分享，這樣兩人可以互相融合。以較遠的計劃來看，兩人共同策劃未來的目標、生活方向、一起努力前進，「我們」這個詞彙就變得強而有力了。當大家在聊天的時候，經常以「我們」來當主要的詞語，這樣可以讓兩人之間的情感更加深刻，因為不管在做任何事情都加入了對方進自己的考量中，大家互相參與對方的生活，可以讓對方更有歸屬感。

＃2 假設性的問題

無論兩人的三觀有多接近，有時候還是會遇到想法、觀點不一樣的時候。這是因為兩人的成長環境不一樣，思考模式自然也會因為各自家庭所灌輸的方式而顯得不一樣。要更加深入對方，不妨來個假設性的問題，譬如說：你認為結婚後，一定要和老人家住嗎？你覺得婚後的生活，大家應該以怎樣的模式來進行家事？將來當爸媽後，孩子的成長需要怎樣的教育法？這些問題除了更了解對方之外，還可以考慮清楚兩人是否真的適合對方。當然，在進行這些假設性的問題時，不要讓對方覺得是一種套路而覺得壓力。

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＃3 屬於兩人的專屬平台

現在處於資訊發達的時代，要傳達訊息的方式有很多，如果可以為兩人尋找一個專屬平台，將工作和朋友都撇除開，純屬兩人的平台。在這裏可以分享任何事情，將幸福傳遞，這樣感情也會甜蜜得多。只要特別的訊息鈴聲響起，就知道是幸福的訊息來著了。

＃4 閨蜜

感情中需要磨合的地方很多，但只有理性的磨合才是有效的溝通方法。一旦其中一方失去理智而賭氣說了氣話，或者做了一些傷害對方的事情，失去眼前的靈魂伴侶就實在是太可惜了。當自己意識到自己的心情已經到達了某個快爆破的頂點、快失控的時候，趕緊找個閨蜜聊聊，讓自己心中的憤怒有處可以發泄的地方。好的閨蜜除了要有一雙好耳朵，還可以適時給出理性的建議，轉個頭就可以與另一半更好的磨合。

人的一生中，最棒的是兩人為了愛和未來許下承諾，願與對方共渡細水長流的日子。要讓兩人的熱戀期延長餘生，就需要為兩人的關係常保鮮。

【本文獲「Goody25」授權轉載。】