溫柔聽話就能嫁筍盤？戀愛專家：成功男士不屑凡事以他為主的女人

無論是華人社會甚至於整個亞洲，都存在著不少「大男人主義」的思維，也導致即便過了好幾代，即便近年女力崛起在職場發光發熱，但在面對感情時，許多女性就會收起自己的鋒芒，做個溫柔聽話的小女人。



甚至如果對方條件更好的時候，就會更想默默地做成功男人背後的小女人，但如果妳是這樣想，戀愛專家可就不認同囉！

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成功的男性看不上「以男人為主」的女性

戀愛專家麗子凱福特在自己的作品《讓男人追著妳跑》中坦言，在社會上事業成功、條件優秀的男人，是絕對不會挑選「凡事以男性為主」的女性，在他們眼裡，女性這樣的想法與舉動，並不是溫柔貼心，而只是軟弱，而這樣軟弱的女性並沒有辦法成就他們的人生。他們會更傾向挑選能和自己相匹的能力或氣質的伴侶，才能共同進步，並增添自己的人生色彩。

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感情裡軟弱的女性，吸引的是「自卑的男人」

但麗子凱福特也表示，刻板印象裡乖巧聽話的女性當然有其市場，但通常會喜歡軟弱、對另一半言聽計從的女性，這男人往往也是對自己沒有自信的人，所以才會選擇更加犧牲奉獻自我的女性，好來填補自己的自卑感。而這樣的男人，若是在生活上或者社會上不如意時，就會把情緒發洩在伴侶身上，藉此來排解壓力。

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別讓妳的溫柔，成為異性利用的工具

過度為男性任勞任怨的「阿信」，並不是一個該有的「賢內助」狀態，因為對男人來說，這只是拿來利用的工具而已。就像是回到家什麼都不用做，就有人會伺候得好好的，這不是愛，不是伴侶，更像個奴隸而已。所以如果妳還抱持著做個聽話的女人，就會有人好好疼惜，那可是大錯特錯，因為絕大多數正常的男性，都會希望另一半是可以互相提升的伴侶，這也和我們常見為家庭奉獻一切，卻還換得老公外遇的事件相符。

所以，別再把委曲求全、把對方放在第一位當作是追求幸福的辦法，那不是妳該要的關係，更不是妳該要的人生。

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