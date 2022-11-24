7特徵疑指向汪小菲？台主播教你避開巨嬰：有事就找家長河東獅吼

徐熙媛（大S）、汪小菲在去年結束了10年婚姻，大S也再次找到屬於自己的幸福，但近日汪小菲突然在個人微博上掀起罵戰，雙方連日來在社交平台上互有回應，在昨日（11月24日）大S 歸還床褥以及汪小菲在微博發文「我什麽都不說了。」在看似要落幕時，在昨晚汪小菲的母親張蘭代表他針對大S的聲明作回應，羅列了十點想再次掀起紛爭。這讓不少網友對汪小菲的評價都是「媽寶」、「巨嬰」，在台灣就有一位女主播高毓璘於11月22日疑似就連日來大S、汪小菲爭議事件，在最新的Facebook帖文寫出了7個巨嬰伴侶的特徵，以此來提醒各位「善男信女」在戀愛時記得要避開這類人。



台灣主播高毓璘近日在Facebook上發文「巨嬰總是有跡可循」，教大家在戀愛時避開巨嬰（截自 主播 高毓璘Facebook）

巨嬰伴侶特徵1：很喜歡叫另一半顧他的父母

巨嬰伴侶特徵1：很喜歡叫另一半顧他的父母（《未來媽媽》劇照）

尤其步入婚姻後，其中一方可能會覺得我的父母不就是你的父母，幫忙照顧他們不是應該的嗎？但事實並不是如是，如果出自真心的幫忙那就最好，但把它當成硬性要求，那就很奇怪！

巨嬰伴侶特徵2：ㄧ有事就找家長出來河東獅吼

巨嬰伴侶特徵2：ㄧ有事就找家長出來河東獅吼（《BB來了》劇照）

「ㄧ有事就找家長出來河東獅吼」，網民就認為汪小菲近期似乎完美演繹這一點，在昨日（11月23日）就汪小菲的母親張蘭代表他發聲明再次掀起紛爭，在聲明中足足羅列了十點批評徐熙媛，婚姻關係尚在時沒把汪小菲放在心上，暗示女方婚內出軌，又質疑女方精神狀況有問題等等，指控徐熙媛（大S）言行不一。這種離婚後依然不放過對方，還找家人幫忙的太可怕了！

巨嬰伴侶特徵3：開口閉口就是我媽我爸

巨嬰伴侶特徵3：開口閉口就是我媽我爸（《幸福三重奏》劇照）

「開口閉口就是我媽我爸」的巨嬰，總是離不開「我媽說⋯⋯」、「以前我媽⋯⋯」、「我媽都是⋯⋯」，這類人在交往時依然不避諱地覺得全天下女性，就只有我媽最好，有些還會每天都把交往細節跟媽媽分享，凡事都先詢問媽媽意見，甚至媽媽覺得不好就分手。

巨嬰伴侶特徵4：罵另一半也是先問候你媽你爸

巨嬰伴侶特徵4：罵另一半也是先問候你媽你爸（《未來媽媽》劇照）

兩個人的爭執把對方家人牽扯其中，就太莫名其妙了！像是在這場大S、汪小菲爭議中，汪小菲就多次在微博帖文中罵女方的妹妹徐熙娣（小S），他先是責罵徐熙娣「踩在她姐腦袋上的小丑」，又指徐熙娣長年服用不經醫生處方的安眠藥；又接著把徐熙娣丈夫、22年前的男朋友都責罵一通。把原本兩個人的問題牽扯到對方無辜的家人，這樣的人絕對要遠離。

巨嬰伴侶特徵5：覺得自己所有的願望都該得到滿足，世界是他的

巨嬰伴侶特徵5：覺得自己所有的願望都該得到滿足，世界是他的（《BB來了》劇照）

從小出身家庭優越，在媽媽極力保護下長大，自然覺得自己所有的願望都該得到滿足。筆者記得曾看過有關徐熙媛和汪小菲的節目，印象很深的一段是徐熙媛提到汪小菲母親張蘭第一次拜訪她家，張口就是「我們家就是滿族人，滿族人以後就麻煩你們多擔待。」在這樣皇族氣圍下長大，自然就覺得世界都是他的。

巨嬰伴侶特徵6：「朕不給的你不能搶」，高興反悔就反悔，就算有法律效益也是管你去死

巨嬰伴侶特徵6：「朕不給的你不能搶」，高興反悔就反悔，就算有法律效益也是管你去死（《幸福三重奏》劇照）

口頭承諾反口很常見，但就連有法律約束的都能反悔，只遵循自己的想法和心情。就像在這場爭議事件的開始就是汪小菲沒有遵守協議支付贍養費，而原因只是前任已經再婚了﹐沒必再付款給她和現任丈夫花。但在對方還是妻子時不好好珍惜，離婚了，「協議財產分配」也是在雙方同意下簽了，具有法律效益，結果心情不好就反悔，這樣做法就是不負責吧！

巨嬰伴侶特徵7：我不好過、你也別想好過

巨嬰伴侶特徵7：我不好過、你也別想好過（《我的上流世界》劇照）

一位台灣網友這樣說︰「這場爭議事件中，最無辜的是床褥」。汪小菲在連日來的微博帖文都被台灣和中國網民嘲笑，其後他就發一篇帖文，除了提到自己為曾經的家花了多少錢，就連床褥也能牽扯其中，讓徐熙媛（大S）立即讓人把床褥歸還到汪小菲在台產業的S Hotel。簡直是「我不好過，你也別想好過」的典型例子，也是恐怖前任的最佳例子！