愛情心測｜對他情有獨鍾暗戀已久　測測看你何時才能讓男神動心？

生活中的很多感情都是單相思，自己很喜歡一個人時，對方未必會知道。所以想要得到對方的心，自己就要做出一些努力了。



只有讓對方看到你的閃光點，他才會開始關注到你，慢慢的就會喜歡上各方面都很不錯的你。那麼你要花多久才能讓他動心呢？快來測一測吧！

測你要花多久才能讓他動心！（點擊放大玩心測）▼▼▼

+ 15

1. 你生活中聽到的肯定比較多還是否定比較多呢？

肯定多→2 否定多→3

2. 你每個月花在買衣服上的錢多嗎？

比較多→4 比較少→3

3. 你更喜歡運動型的男生還是學術型的男生呢？

運動型→4 學術型→5

4. 當朋友起哄你跟你暗戀的對象時，你會不開心嗎？

會開心→6 不開心→5

5. 你喜歡的人有對象了，你還會繼續喜歡他嗎？

不會→A 會的→6

6. 如果被喜歡的人拒絕，你會覺得特別的尷尬丟臉嗎？

會的→D 不會→7

7. 你是否認同你在某些方面上還是比較優秀的呢？

是的→B 沒有→C

同場加映：脫單｜從訊息分析曖昧對象有多喜歡你？這行為代表9成機會在一起（點擊放大玩心測）▼▼▼

+ 11

↓↓↓↓↓↓看答案↓↓↓↓↓↓

A. 你花一周就能夠讓他動心

你是一個非常積極主動的人，尤其是遇到愛情以後你會發起猛烈的攻擊。你很懂得揣摩人心，並且你知道怎麼做才能讓對方注意到你。可以說在愛情裏你經常是很快就能夠靠個人魅力就把對方牢牢的吸引住，讓對方為你傾心不已。所以你只需要一周就能讓他動心，並且很快就能跟對方走到一塊。

B. 你花兩個月可以讓他動心

你是一個很有目的性的人，並且你很懂得循序漸進去靠近一個人，去牟取對方的心。感情對你來說並沒有那麼難，因為你懂得謀定而後定，先了解對方喜歡什麼再去慢慢的吸引誘惑對方。也許前期你需要花一點時間，但是等到你真正了解對方以後，你的感情簡直是手到擒來。只要兩個月的時間，你就能真正的讓對方為你心動，為你不顧一切。

同埸加映：脫單｜小紅書爆紅心測 選你最愛的一束花 找出與你最投契的星座（點擊放大玩心測）▼▼▼

+ 12

C. 你花一年可以讓他動心

當你喜歡上一個人時，就會很用心的去打扮自己。之前的你會比較樸素，沒有什麼亮點，對比起其他女生來說，也顯得很普通。但是你深知男人都是所謂的視覺動物，所以你會開始不斷的跟身邊擅長打扮的女生請教，你會讓自己變得越來越好看。正是如此，你差不多用一年時間就可以讓對方動心。

D. 你花三年才能夠讓他動心

現實生活中的你是比較安靜內斂的那種性格，你不擅長表現自己的優點，所以他眼中的你就會比較平庸普通。你喜歡一個人時，並不會很直截了當的說自己的心意，而是會通過各種小細節來表達。所以剛開始對方無法知曉你的心意，但是你只要堅持足夠久，對方就會慢慢發現你的存在，差不多三年他就會對你動心。

【本文獲「星座屋」授權轉載，微信公眾號：xzwcom】