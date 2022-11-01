戀愛心測｜男友出軌你何時會發現？這類人第六感極差　最後一個知

有人說，愛情是盲目的，談了戀愛以後就一頭栽進這粉紅泡泡裡，不問是非、不管對錯，就算那些旁觀者清的提醒，也一概聽不進去。



究竟你是在戀愛中就會變得神經大條，還是其實仍相當敏銳呢？

讓我們一起從唐綺陽的心理測驗來分析，你在戀愛裡的第六感是好是壞吧！（點擊放大玩心測）▼▼▼

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題目：你很疼的20歲姪女被學校校草追求，你的直覺是？

1. 長輩擔心又反對

2. 姪女很理智，還在考慮

3. 煩惱的是該如何拒絕

4. 很快就陷入戀情

選好了嗎？

↓↓↓↓↓↓讓我們往下看解答↓↓↓↓↓↓

選擇1. 長輩擔心又反對：第六感敏銳度50%

你沒有天生的直覺，尤其在熱戀期時，你會自動把探測的天線拔掉，封鎖自己的第六感，完全沉浸在愛情裡，也願意相信對方，是個標準的戀愛腦。只是，當你開始發現好像有什麼事情不對勁，就會再把探測的天線給裝回去，瞬間你就會看得非常清楚了！雖然稍微慢了一點，但至少你還能及時看清一些事實。

選擇2. 姪女很理智，還在考慮：第六感敏銳度120%

你擁有極度敏銳的第六感，稍微有問題你就會瞬間找到癥結點，雖然可以在第一時間洞察一切，但也會讓另外一半覺得壓力很大，感覺隨時都要被找碴，加上你太理智，導致自己也沒有辦法好好享受感情的浪漫，和你戀愛也會少點意思。

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選擇3. 煩惱的是該如何拒絕：第六感敏銳度80%

你很會觀察人心，然後時常會在許多小證據裡面找尋蛛絲馬跡，是個很厲害的「愛情偵探」，想要瞞過你並不容易，只是雖然你會找到問題，但可能也會選擇隱忍，然後繼續觀察，直到出現一槍斃命的證據才會死心。

選擇4. 很快就陷入戀情：第六感敏銳度20%

你是只要走進戀愛裡，就會無條件信任對方，完全付出一切，眼前只看得見對方的美好，所以任何事情總是後知後覺。如果對方也很愛你，那肯定會幸福得不得了，然而如果他做了什麼對不起你的事，往往你也會是最後一個才知道。

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【本文獲「女人我最大」授權轉載。】