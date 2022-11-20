脫單｜拜過月老仍未出pool？細列出10個條件助你成功找到真命天子

很多渴望找到另一半的人都曾經去拜過月老，有些人的確成功覓得自己的真愛，但也有一些人拜了多次都仍然單身。如果你確定自己都完成所有的順序，也誠心誠意發願了，但為啥人家已有真命天子，你還獨守寒窯無人問津，難道你真的沒有異性緣嗎？其實很可能你沒有將自己的夢想伴侶列明，月老難以為你選出正確人選啊！



愛情當然是隨緣的，但如果想要加速得到屬於自己的緣分，那麼就一定要將自己的真命天子天女清單列好，讓月老有頭緒要如何為你「準備」適合人選。現在，來檢視一下你的清單有沒有列好，有錯漏的那麼就找個周末去找月老懺悔自己錯怪了月老，然後再重新祈願吧！

在還未開始祈願前，先要知道你要列出的是與你共度一生的另一半，所以條件不可能隨便馬虎，所以一定要想清楚自己想要的是什麼。

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1. 外表

請清楚說明自己喜歡的外形一一列出來，列得越清楚月老才能更準確地安排你的對象。如果你喜歡高大的人，那麼不能只說：喜歡高的人，最好能說明高度，如：175公分以上的人。不然，你要求高大的人，月老只給你高瘦的人，這樣就有點出入了。

2. 優點

如果你曾經談過戀愛，那麼應該清楚知道自己想要對方有什麼優點，這些都是對你來說很重要的一些特質，所以也應該要列明，如：要有幽默感、有創意、懂浪漫、貼心等等，不喜歡大男人/大女人主義等等。喜歡或不喜歡都要列清楚，這樣月老就不會搞錯啦！當然，也要有點邏輯，因為世界上沒有完美無缺點的人存在。

3. 經濟條件

經濟是生活中的重要環節，尤其是有些休閒娛樂是自己特別喜歡的，當然在未來也希望能與另一半一起進行。因此，先將自己喜歡的活動先換成貨幣單位，例如你喜歡潛水，那麼你就要祈願希望你的對象可以一年去潛水兩次，而不會因此有難以負擔的經濟壓力。但一定要記得不可貪心，條件差太遠月老也很難處理啊！

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4. 明確事項

喜歡的優點一定要明確說明，而不是只講概念。舉個例子來說，你想要個喜歡運動的對象，但運動種類那麼多，月老不會知道你喜歡哪一種運動類型，所以你一定要說明是爬山，還是遊泳，或者跑步等等，都要說明。如果你喜歡善良的人，那麼就要說明熱心公益或熱心救助小動物的對象。

5. 三觀

雖說三觀是可以磨合，但我們當然希望能直接遇到三觀超合的對象。但是，在求月老的時候千萬別說：我希望遇到和我三觀契合的對象。喂，月老哪里懂你的三觀是什麼哦！所以應該說明：我希望我的另一半和我一樣能品嘗美食，又或者可以說走就走去冒險等等。

6. 家庭關系與社交生活

雖說愛情是兩個人之間的事情，但是也與兩家人和兩個社交圈也有關系。因此，許願的時候就必須說明想要找到一個與自己一樣注重家庭關系的對象，能平衡地維持家庭與社交圈子的人等等。

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7. 感情瓶頸

曾經經歷感情問題的你一定要檢視一下自己過去的感情中遇到最大的問題是什麼，如果你是很需要安全感的人，那麼就要說明你希望對方可以給你足夠安全感的對象；如果你是個很需要獨立空間的人，那麼就要說明你希望對方可以讓你偶爾獨處、有me time的對象。

8. 將優點加強

前面提及你列出的優點，但是這些優點一定要對你自己有效才算是你的真命天子。因此，在剛才提及的優點要加強一點，如他必須要有幽默感，要強調：他的幽默感可以讓我每天都感到愉快或者他很有創意，可以經常給我驚喜的人。

9. 確認自己的要求

好了，剛剛許了這麼多願望，但你開的條件是否與自己的條件差別太遠，不然月老要替你找個合適對象的條件而且又能同時喜歡你就有著一定的難度了。提出來的條件自己也要真的能搭配才匹配，所以想要遇到不錯的人自己當然也要提升和進步，吸引力法則就會讓這個你心目中的對象更加快來到你面前。

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10. 參考而已

前面提出的只是讓你做參考，在自己許願的時候一定要根據自己的需求來發願，這樣才能願望成真，遇到自己心目中的真命天子哦！

仍然單身的你趕快整理一下前面8題問題，下次到月老面前記得要清晰列明才能成功覓得良人哦！

【本文獲「Goody25」授權轉載。】