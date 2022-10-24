脫單｜從訊息分析曖昧對象有多喜歡你？這行為代表9成機會在一起

在這個階段的情侶們，時常猜測對方的心意，幻想兩個人會如何開始戀情。一邊期待著兩個人進一步的關係，一邊又害怕只是自己想太多。對於真心喜歡的兩個人來說，表白只是一個過程。即使還沒有表白，兩個人的心早就在一起了。



曖昧期是製造親密感的時期，曖昧期愈久，親密感愈高，一旦到了臨界點，一般人便會自然而然地表白，並且一起進入相戀、確立關係的階段。一段美好的關係，需要雙方都努力付出來維護，如果只有一方不停付出，而另一方不停接收，最終將變得失衡。若希望從對方身上得到愛，首先，好好表達你對他的愛，對方才能以同樣的方式來回應你。

日本曖昧心理測驗，透過對話分析你們進一步展開的可能性有多少吧！（點擊放大玩心測）▼▼▼

+ 11

從你所喜歡的曖昧對象的對話訊息觀察，他平時都跟你說些什麼呢？

A. 已讀後馬上回訊息

B. 傳吃的食物照片來

C. 經常對你噓寒問暖

D. 詢問你有哪些興趣

同場加映：戀愛心測｜愛情離你有多遠？你和他的姻緣是「近了」還是「盡了」（點擊放大玩心測）▼▼▼

+ 18

A. 已讀後馬上回訊息

假設是已讀後馬上回話，代表你們在一起的可能性為25%。特殊狀況先不談，不然就會在對話上馬上回話，通常表示他不想被你討厭，因此應該是抱有一定好感的。不過這也可能是細心認真的個性使然，所以不太能斷然認定為百分之百有機會，需要再多觀察看看呢。

B. 傳吃的食物照片來

如果對方有傳吃的照片過來，代表你們在一起的可能性為65%。對方會傳送料理的照片，展現出自己「我喜歡吃這個喔」或「我也會烹飪的喔」的一面，表示他在某種程度上是有那個意思的。不妨也傳些照片回應他，看會不會談話加深之後，讓雙方有更進一步的機會喔。

同埸加映：心理測驗｜憑直覺選出3種顏色 測出你實際上和潛意識的戀愛性（點擊放大玩心測）▼▼▼

+ 19

C. 經常對你噓寒問暖

如果是時常噓寒問暖，代表你們在一起的可能性為90%。明明只是平常上下班，或者放假夜晚之類，稱不上特別重要的時刻，他卻總是像報時般，準時捎來寒暄問候，這代表他非常想要獲得你的注意。此時要是能展開適當回應，你們幾乎可說是百分之百能成為一對。即便只是說聲謝謝，對方也會很開心的啦。

D. 詢問你有哪些興趣

如果是詢問你有何種愛好，代表你們在一起的可能性為40%。針對個人性的問題，有帶著意圖的可能性，起碼也展現出對方想要更瞭解你一步的心態。不過在這過程中，也表示對方正在試探兩人是否契合。因此在回答上需要用點巧思，才能把主控權掌握在自己手中的。

【本文獲「塔羅筆記」授權轉載。】