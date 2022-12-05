輕·功｜朱敏瀚求突破靠1招甩「萬年細佬」！入行兩段情皆分手收場

【輕·功｜朱敏瀚】繼上星期五台慶劇《超能使者》完結，今晚九點半將會播出小品劇集《輕．功》，由視帝黎耀祥、龔慈恩、蔣祖曼、朱晨麗、朱敏瀚、鄭子誠、歐瑞偉、韋家雄、寶珮如、王綺琴及楊卓娜等演員攜手演出。劇集以武師作為劇集背景，講述電影武師洪十一（黎耀祥 飾）與家人，以及一班片場老友記的故事。



輕·功｜朱敏瀚跟視帝黎耀祥再續父子緣

今年30歲的朱敏瀚（朱仔）近年備受大台力捧，不少大熱劇集《換命真相》、《拳王》、《痞子殿下》都看到他的身影。今次在《輕·功》再度挑戰演技，劇中朱敏瀚所飾演黎耀祥的兒子，個性隨和但欠缺上進心，多個經歷後蛻變成為一個「舉重若輕」的男子漢，同時跟視帝黎耀祥再續父子緣。繼《拳王》後再度飾演黎耀祥的兒子，朱敏瀚表示感到好開心，而且有一排開工猶如回到家中般。

輕·功｜朱敏瀚跟視帝黎耀祥再續父子緣（《輕．功》劇照）

輕·功｜繼《拳王》後再度飾演黎耀祥的兒子（《拳王》劇照）

輕·功｜朱敏瀚誓甩「萬年細佬」 靠實力奪最佳男配角

朱敏瀚於《萬千星輝頒獎禮2020》撃敗多位小生，憑《反黑路人甲》、《機場特警》及《C9特工》勇奪「飛躍進步男藝員」獎，繼「飛躍」後朱敏瀚在今年再下一城獲得「最佳男配角」，由入行至今捱足12年終於備受外界肯定。

我細個每一餐飯都係用電視撈飯，電視劇對我影響好大，好多謝自己17歲揀咗行演員條路。 朱敏瀚

輕·功｜朱敏瀚誓甩「萬年細佬」 靠實力奪最佳男配角（TVB《萬千星輝頒獎禮》截圖）

輕·功｜朱敏瀚為求突破 不惜一星期5日操肌

朱敏瀚入行多年來星途一直平平，而且做演員收入向來都不穩定。加入大台多年都接拍一些不起眼的角色，始終未找到屬於自己的定位。直到《機場特警》，劇中朱敏瀚飾演機場特警組隊員，有多個特訓場面，必須要時刻保持高體能，自己瘦弱身形毫無說服力，因此為了角色及劇集朱敏瀚不惜花數個月操肌，一星期操練五天，他更嫌自己太白男子氣概不足而曬太陽燈。

輕·功｜朱敏瀚為求突破不惜一星期5日操肌（Instagram@brianchu0523）

輕·功｜朱敏瀚練到好Fit！（Instagram@brianchu0523）

朱敏瀚自小愛演戲，加入大台一心為求演戲成為出色的演員。不過早年他一度被公司安排擔任《都市閒情》主持，他曾直言對此確實受到打擊，後來發現《都市閒情》是一種鍛練，亦十分感激大王安德尊及監制的照顧。其後，退出《都市閒情》後便沒有穩定的收入，更一度無法給予家用。

輕·功｜朱敏瀚曾一度被公司安排擔任《都市閒情》主持（Instagram@brianchu0523）

輕·功｜朱敏瀚兩病纏身 痛失角色感自責

2017年朱敏瀚正在拍攝劇集《是咁的，法官閣下》，突然受兩病纏身，口水腺生石以及扁桃腺發炎，讓拍劇間相當辛苦。拍攝結束即時入院做手術，但術後康復需時，使他失去《包青天再起風雲》一個戲份重的角色，感到自責且認為自己不爭氣。幸得皇天不負有心人，朱敏瀚之後終於獲得不少演出機會。

輕·功｜朱敏瀚兩病纏身痛失角色感自責（Instagram@brianchu0523）

輕·功｜朱敏瀚入行兩段情皆分手收場

入行早年朱敏瀚跟「反骨琪」蔣家旻曾交往接近兩年，直到劇集《換命真相》二人在劇中飾演情侶及有接吻戲，當時二人都直言沒有尷尬感覺，女方更大讚朱敏瀚人品及氣場好好。

輕·功｜朱敏瀚跟蔣家旻曾交往接近兩年（HK01）

跟蔣家旻這段情後，朱敏瀚跟華姐冠軍余思霆的一段情最為人熟悉，在2019年因拍劇集《好日子》一拍即合，二人自交往一直都被外界看好，而且二人感情相當穩定。朱敏瀚曾表示視對方為結婚對象，努力工作同時亦不忘抽時間與女友見面。可惜今年7月二人毫無預警下宣布分手的消息，結束3年情，當時二人在個人社交平台寫道：「謝謝你的付出和留下的美好回憶，以後我們仍是像家人一樣的好朋友，一如以往支持對方，謝謝你，我們都變得更好。」據悉分手主因是疫情關係下致聚少離多，從而令感情變淡。