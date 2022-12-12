商天娥不甘於現狀兩度離巢力求突破！年少曾為情迷失晚婚終遇真愛

商天娥｜昨晚（11日）播出的TVB節目《開心無敵獎門人》，由錢嘉樂率領的「不可能任務隊」大戰「歌星隊」。嘉賓方面有久違露面的商天娥，繼去年劇集《寶寶大過天》商天娥飾演「烏龍奶奶」一角讓一眾觀眾大感驚喜。不過她曾是TVB 80年代當紅一線花旦之一，一出道已經備受關注，幾年後更榮獲第9屆香港電影金像獎最佳女配角提名。



商天娥去年劇集《寶寶大過天》商天娥飾演「烏龍奶奶」一角讓一眾觀眾大感驚喜。（《寶寶大過天》劇照）

商天娥曾是TVB 80年代當紅一線花旦之一。（《寶寶大過天》劇照）

商天娥入行即備受力捧 躋身成「一線花旦」

現年59歲的商天娥在1983年畢業於電視藝員訓練班後，入行不久後首部出演是作品為《摩登幹探》，次年憑着跟張國榮（哥哥）一同演出劇集《儂本多情》而一劇而紅。隨後備受大台力捧成功躋身「一線花旦」行列，其中於劇集《鹿鼎記》、《季節》、《義不容情》皆獲得不俗成績。

商天娥跟張國榮（哥哥）一同演出劇集《儂本多情》而一劇而紅。（《儂本多情》劇照）

「上升期」階段接拍三級片

不過商天娥的演藝生涯中最「豁出」的一次，不得不提她於全盛時期接拍三級片《三狼奇案》，當年此電影更評為第III級「有非常強烈的暴力場面」，電影中她飾演鄭則仕的太太，更因此角她榮獲《第9屆香港電影金像獎》的「最佳女配角」提名。

商天娥「上升期」階段接拍三級片。（WEIBO@商天娥）

可是此後商天娥受捧程度不及從前，而且大台亦漸漸開始力捧邵美琪及羅慧娟等花旦，眼見人氣下滑的她其後決定離開大台另覓新機會，直到2003年，商天娥正式重返大台，開始飾演「師奶」、「媽媽」的角色，如《隔世追兇》、《與敵同行》、《師奶股神》、《忠奸人》，直到2015年商天娥拍攝完劇集《樓奴》後再次宣布離巢，跟大台再次結束賓主關係。事隔6年，商天娥三度重回大台，跟由馬國明及岑麗香合演《寶寶大過天》劇集合作，劇集一播出後隨即引來不少熱議，商天娥劇中飾演的角色更讓外界眼前一亮。

商天娥眼見人氣下滑的她其後決定離開大台另覓新機會（WEIBO@商天娥）

商天娥曾為情迷失 晚婚終遇真愛

在感情方面，商天娥入行後曾跟同劇男演員陶大宇、張國榮以及吳啟華傳出緋聞。年輕時期的商天娥外貌姣好，她更演被公認韋小寶最美的老婆阿珂。不過她接受訪問透露自己年輕時都曾為愛情而迷失自我，更覺得戀愛大過天，幸得身邊的朋友提點，令自己明白世上不只有愛情，於是她就學懂好好愛自己，尋覓自己的興趣及努力發展事業。

商天娥曾為情迷失晚婚終遇真愛（WEIBO@曾華倩）

2010年她宣布跟交往4年的圈外男友李偉誠「拉埋天窗」。（WEIBO@商天娥）

商天娥的情路看似不太順利，2010年她宣布跟交往4年的圈外男友李偉誠「拉埋天窗」，或許對於老一輩而言，當年48歲的商天娥才結婚成為人妻都被歸類為晚婚，但是對於她本人而言這正是剛剛好。

結婚是人生大事，一生人只有一次，所以一定要多花時間去了解才下決定。 商天娥

我們似同屋主、朋友、生意拍檔，最主要我們是一對夫妻，他好錫我和我的家人。 商天娥

其實商天娥一直希望生兩個女兒，惟她到了48歲才結婚，故此婚後至今夫婦膝下無子。（YOUTUBE@TVB 截圖）

去年，商天娥接受電台節目《舊日的足跡》訪問，她大談婚後跟丈夫的甜蜜生活以及對生兒育女的看法。其實商天娥一直希望生兩個女兒，惟她到了48歲才結婚，故此婚後至今夫婦膝下無子，亦明白不能強求。夫妻二人曾考慮過領養，但是丈夫有潔癖，擔心小朋友父母 DNA 有問題，擔心有惡習脾性，最終打消念頭：「兩個人相親相愛就夠。」