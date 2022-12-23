2022最後脫單機會！4大星座桃花運極旺　獅子、山羊主動即出pool

最近天氣又變冷啦！而冬天裡最暖人心的是什麼呢，當然是溫暖的懷抱囉！12月一過，這一年就真的落下帷幕了。想戀愛的人兒們，如果不想把今年的遺憾留到明年，趕快來看看上天發送的桃花有沒有你吧。



就算沒有被點到名，最後一個月還是要好好衝一把，才對得起自己。12月裡有哪些星座能收穫愛的火花呢？科技紫微網現在來為你揭曉。

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獅子座

本月獅子座的桃花熱鬧綻放，那些讓你頭疼的爛桃花可以不要去理會了，因為你馬上就能在很多不同的場合結交到新朋友。多跟人聊聊時下熱門的話題，就能有效篩選出跟自己三觀相似、志同道合的人。部分單身的獅子們將有機會跟對象正式確立關係，或者跟剛認識的異性迅速混熟。

雖然這個月你的異性緣很好，走到哪裡都很受歡迎，在活動場合中也總能引起他人的注意。但就算人氣旺，想脫單的話還是要有明確的行動，否則不太可能有進展哦。如果彼此都確定有好感，就不要太被動了，甚至可以嘗試主動出擊。

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山羊座

本月的桃花來源都很「正式」，不是朋友正式介紹，就是透過相親等途徑招來的異性緣。過程中，你會有久違的溫馨與浪漫體驗。若你對某人已有好感，宜主動出擊，創造相處的機會。處於試探、曖昧階段的人，也建議你調整策略，坦率直球對決，能帶給對方一種新鮮的衝擊感。

另外記得在各種場合多多發言，表達自己的觀點和喜好，並在裝扮上多花點心思，自然會吸引到興趣相似的人，對方會主動向你靠攏喔！本月遇到正桃花的機率很大，因此不要太被動，莫等到錯過才來惋惜。

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巨蟹座

水星在月初進入巨蟹座的婚戀宮，你會遇到很聊得來的人，本月的桃花多數來自聊天產生的火花。如果有人介紹對象，先不要急著推辭，聊一聊，說不定就能點燃愛的火苗。若是在工作上需要與某個同事或客戶頻繁交流，或許你會在哪個瞬間，與對方突然來電。

月中受滿月影響，你可能會結束一段無果的暗戀或曖昧，雖然有些感傷，但停止無謂的消耗也是好事一樁。而到了月底，由於進入本年度最後一次水逆期，會把你拉入濃濃的懷舊情緒中，不排除跟前任復合或糾纏的可能。總體來說，本月的桃花品質參差不齊，因此穩定好自己的心緒是重中之重。

金牛座

想談戀愛的牛牛們，不要再擺爛啦！把那些順其自然的佛系心態都丟一丟，本月只要好好打扮一下，多安排一些社交活動，就能輕鬆吸引到不少青睞的目光，桃花會妥妥地砸到你的頭上！

有些乍見平平無奇的人，相處之後反而會讓你有心動之感喔！自信起來，展示你的長處，部分金牛座會因為工作能力受到對方的欣賞與認可，而進一步發展成辦公室戀情。但受水逆影響，月底感情生活會略有波折，要做好心理準備。

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