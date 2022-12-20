天師執位｜80年代花旦翁美玲巔峰之作再重播！當年死因至今仍是謎

【天師執位｜翁美玲】TVB經典劇集《天師執位》接檔《男親女愛》於昨晚深夜時段（19日）重播，當年劇集成為不少觀眾的「神劇」，平均收視亦突破60點！大台為了慶祝55周年台慶，早前於網上推出《我揀我想睇》投票活動，並分為「我們的…」和「難忘記…」兩個系列，讓網民選出最想重溫的經典劇集，最終「難忘記…」系列第一位是由苗僑偉、翁美玲及劉丹主演的《天師執位》，以29.8%總票數佔據首位。



【天師執位｜翁美玲】TVB經典劇集《天師執位》接檔《男親女愛》於昨晚深夜時段（19日）重播。（劇集《天師執位》）

天師執位｜翁美玲事業巔峰之作 火速成眾影迷心中女神

劇集不但成為觀眾心中的「神劇」，而且亦成為了已故女主角翁美玲的事業巔峰之作。當年翁美玲正於事業上升期，在1983年憑著劇集《射鵰英雄傳》中飾演「黃蓉」一角爆紅，火速成為眾多影迷心中的偶像，翁美玲更「帶挈」男主角一同上位，之後大台先後為二人打造成「金童玉女」，並合作了《決戰玄武門》、《天師執位》、《生鏽橋王》、《楚留香之蝙蝠傳奇》共四部劇集。

1985年翁美玲自殺震驚香港娛樂圈。（《射鵰英雄傳》劇照）

翁美玲入行不久後，已經獲得不少演出機會。1983年翁美玲主演劇集《射鵰英雄傳》，劇中她飾演冰雪聰明卻又刁蠻任性的「黃蓉」，憑著美貌及精湛的演技成為不少人心中的女神，更被封為「最美黃蓉」，翁美玲版本的黃蓉直到今時今日在眾多影迷心中都是無人可以超越 。翁美玲亦因黃蓉一角讓她的演藝事業達到巔峰，瞬間令她聲名鵲起，該劇亦成為大台十大全球收視率最高劇集之一。

翁美玲參選82年港姐入行。（影片截圖）

翁美玲版的黃蓉仍無人能超越。（影片截圖）

天師執位｜翁美玲惟天生嬌小 無緣三甲

其實翁美玲高中時期一度於英國居住，之後參加英國倫敦華裔小姐選美獲得亞軍的佳績。後來她回流香港參選香港小姐競選，並成功於千名參賽者脫穎而出，順利成為15位入圍者之一，惟翁美玲天生比較嬌小身高慬159厘米，最終無緣三甲獲得第八名。選美後亦順理成章地加入大台，並簽訂5年演員合約。同年，翁美玲首度亮相在劇集《十三妹》，並且憑這部戲開展了她跟湯鎮業的戀情。

【天師執位｜翁美玲】80年代，湯鎮業因拍攝劇集《十三妹》，遇上了翁美玲，兩人因朝夕相對而互生情愫，後來更高調認愛，當時是圈中備受祝福的金童玉女。（《十三妹》劇照）

天師執位｜翁美玲之死至今依舊是謎

翁美玲跟湯鎮業二人因朝夕相對而互生情愫，後來更高調認愛，成為是許多人稱羨的金童玉女。可惜，兩人工作繁忙聚少離多，加上二人當年同是大台力捧小生及花旦，且交往間時常傳出湯鎮業在外面花天酒地的傳聞；1985年更傳出二人在化妝間內爆發一段激烈的吵架。不久後，翁美玲就被發現在九龍塘廣播道寓所內開煤氣自殺，最終搶救不治終年26歲，翁美玲之死有不少人都猜測是跟湯鎮業有關。

【天師執位｜翁美玲】湯鎮業翁美玲昔日珍貴合照曝光！（《星光匯聚成翡翠》截圖）

天師執位｜湯鎮業拒澄清「翁美玲之死」

翁美玲死後，湯鎮業亦背上「負心漢」的罵名。事隔24年，2009年湯鎮業在港台中文台DJ車淑梅主持的香港有線電視玄學節目《人生命書》中擔任嘉賓接受訪問，主持人提及當年他是否受了冤屈，望他親自揭開謎團。但湯鎮業直言事過境遷，只謂自己對得住天地良心，婉拒澄清的要求。作為二人好友兼拍檔苗僑偉亦曾公開替湯鎮業澄清，表示翁美玲自殺之前，二人已經分手。

翁美玲因「黃蓉」一角而迅速躥紅。（《射鵰英雄傳》劇照）

【天師執位｜翁美玲】（TVB《娛樂直播》截圖）

雖則至今翁美玲之死依舊是一個謎，但正如湯鎮業所言事過境遷，人事已非，只希望佳人安息，繼續追究下去也是無法解決或重回過去。



【天師執位｜翁美玲 FAQ】