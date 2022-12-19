【麥沛東結婚｜正義迴廊】麥沛東憑著電影《正義迴廊》中「唐文奇」一角而成功上位，在戲中一句：「屈我啦！屈我啦！我無問題㗎」，令人留下深刻印象，首次擔正男主角，就勇奪香港國際電影節「新秀電影競賽（華語）最佳男演員」。麥沛東亦在日前（17日）與拍拖5年的圈外女友舉行婚禮，正式結婚，可說是事業愛情兩得意！



【麥沛東結婚｜正義迴廊】麥沛東在日前（17日）與圈外女友舉行婚禮，正式結婚，可說是事業愛情兩得意！（大會提供）

現年33歲的麥沛東，畢業於香港演藝學院戲劇學院表演系，是全職舞台劇演員，首次參演的電影是《媽媽的神奇小子》，在戲中飾演蘇樺偉的「神奇隊友」，而《正義迴廊》就是麥沛東第二套參演的電影作品。第二次參與電影演出，不但隨即擔上男一角色，更勇奪香港國際電影節「新秀電影競賽（華語）最佳男演員」，實力絕對無可置疑！

【麥沛東結婚｜正義迴廊】麥沛東第二次參與電影演出，不但隨即擔上男一角色，更勇奪香港國際電影節「新秀電影競賽（華語）最佳男演員」。（《正義迴廊》海報）

正義迴廊｜麥沛東對演戲充滿熱誠 考3次演藝學院才獲取錄不放棄

麥沛東是家中的獨子，從小到大對很多事情都是三分鐘熱度，唯獨是對戲劇、對演戲卻是相當認真！麥沛東當年有意考入演藝學院，可惜初次投考並未獲取錄，但他沒有放棄，最後足足考了3年才成功入讀，看得出他對演戲充滿決心與熱誠，而麥沛東也相當感激父母對自己的支持！

麥沛東曾提到，父母本來對自己決定走演藝路不太支持，因為這條路並不易走，又擔心麥沛東只抱著玩玩下的心態，但看到他足足投考了演藝學院3次都未有放棄的打算，又看到他積極參與劇社，就開始支持兒子追夢，母親甚至悄悄地詢問朋友一些美國及台灣的戲劇課程，即使演藝學院最後也未有取錄兒子，麥沛東也可到外國追演藝夢，所以麥沛東也非常感謝父母的默默支持。

【麥沛東結婚｜正義迴廊】麥沛東當年有意考入演藝學院，可惜初次投考並未獲取錄，但他沒有放棄，最後足足考了3年才成功入讀！（makmakman＠IG）

正義迴廊｜麥沛東厚面皮自薦參演《正義迴廊》 增重40磅博盡演出

麥沛東與楊偉倫由合作演舞台劇開始已是好友、好拍檔，麥沛東有閒聊中得知楊偉倫有份參與《正義迴廊》演出，就厚著面皮地透過好友向劇組自薦：「我本身是奇案迷，兇手身邊有個肥仔，好適合我做！」後來也成功得到試鏡機會，最終亦被選中，有幸在《正義迴廊》中飾演「唐文奇」一角。

【麥沛東結婚｜正義迴廊】麥沛東有閒聊中得知楊偉倫有份參與《正義迴廊》演出，就厚著面皮地透過好友向劇組自薦！（《正義迴廊》截圖）

麥沛東在戲中把「唐文奇」這角色演繹得淋漓盡致，令其演技獲激讚，而他在背後花的工夫與努力也不可忽視，看得出他的敬業精神！麥沛東為了更全神地演繹角色，在一個月內增磅40磅至200磅，但他依然覺得還未足夠，覺得增至230磅才差不多。其中有一場鯨吞「咖啡飯」的一場戲，麥沛東在拍攝是真的有吃，為這部電影的確是博盡演出。

【麥沛東結婚｜正義迴廊】麥沛東在戲中把「唐文奇」這角色演繹得淋漓盡致，令其演技獲激！（makmakman＠IG）

正義迴廊｜麥沛東娶圈外女友事業愛情得意 感激妻子支持追演藝夢

在愛情方面，麥沛東曾透露，與圈外女友是在中英劇團邂逅，拍拖不久已認定對方為終身伴侶，更在2021年跟女友求婚成功。麥沛東當時在社交平台上分享求婚點滴，指出：「之前我說你比我自己更加了解我自己，是真的。當我不需要說任何說話，但有個人會明，而這個人更會很瞭解你，又會同你有話題，生活上可以互補不足，更要很快樂。這一刻你就會知道你遇上對的人。」

麥沛東曾經坦言，做演員搵錢確實很艱難，曾經因為經濟問題而不敢結婚，今次毅然決定結婚的原因，麥沛東就回應指：「因為在對的時間遇上對的人。」當演員收入不穩定，麥沛東表示曾經試過一個月只得$2,000－$3,000收入，甚至整個月都無工開，但幸好女友不怕捱，願意陪伴男友共度時艱，更百分百支持男友繼續追夢。

【麥沛東結婚｜正義迴廊】麥沛東感激女友不怕捱，願意陪伴自己共度時艱，更百分百支持男友繼續追夢。！（makmakman＠IG）

【麥沛東結婚｜正義迴廊】麥沛東與圈外女友是在中英劇團邂逅，拍拖不久已認定對方為終身伴侶，更在2021年跟女友求婚成功。（makmakman＠IG）

去年求婚成功，兩人在本月17日舉行婚禮正式結婚，找到一個願意體諒自己，無懼現實問題全力支持自己追夢的另一半相當難得，祝福他們永遠幸福快樂，白頭到老！