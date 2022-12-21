羅敏莊攜愛女移居泰國與陳國邦分隔兩地　靠奶茶主動追求奪愛郎

羅敏莊與陳國邦結婚13年，向來是圈中數一數二的恩愛夫妻，於今年7月，羅敏莊與女兒移居泰國，老公則留在香港工作，至於為何會有移居海外的決定？羅敏莊早前就接受了港台節目《一起走過》的訪問，透露了當日決定移居泰國的原因。隻身帶著女兒到異地居住，羅敏莊要一邊母兼父職照顧女兒，一邊苦讀泰文自我增值陪囡囡讀書！



羅敏莊陳國邦｜今年7月，羅敏莊就與女兒移居泰國，老公則留在香港工作！（mimilomanchong＠IG）

羅敏莊因年少氣盛初入行就遭冷藏 曾由上位歌手淪落至電台接線生

羅敏莊是屋邨出身，後來在香港演藝學院修讀戲劇，在1995年獲音樂製作人賞識，以歌手身份入行，出道不久隨即在《叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》中奪女新人銀獎。羅敏莊的歌唱事業看起來一帆風順，但事實並非如此，羅敏莊當時年少氣盛，有很多不滿之處，所以跟經理人意見不合，鬧得不太愉快，結果慘被雪藏，令事業瞬間跌至低谷。

歌手夢來得快，去得也快，不但做不到歌手，在合約期間連其他幕前工作也做不到，眼看著同期出道的歌手開始冒起，而自己就停滯不前，其後靠朋友介紹，轉到電台擔任幕後工作，幫手接電話、安排禮物、設計節目環節等等！

羅敏莊陳國邦｜羅敏莊坦言早年因年少氣盛，有很多不滿之處，所以跟經理人意見不合，鬧得不太愉快，結果慘被雪藏，令事業瞬間跌至低谷。（mimilomanchong＠IG）

內心雖有不甘，但現在回想起來，羅敏莊就認為每個人都有不同經歷、不同去向，「每一個人有不同的路要走，而我走的路就是這樣！」經過這件事，羅敏莊可說是經一事長一智，嘗試學習變得圓滑，到約滿後靠朋友幫忙讓她加入TVB，重返幕前，開始有不少拍劇的機會。

想不到，在TVB工作的日子令羅敏莊的歌聲再獲肯定！2010年，羅敏莊在《超級巨聲2》中與參賽者合唱，獲評判倫永亮大讚：「希望香港樂壇有多些羅敏莊這類歌手！」這句話令深深地刻在羅敏莊心裡，更令她當場落淚，就像為她過去幾年的「過山車人生」打開了一扇窗，其後開始有越來越多擔任主持的機會，令她的演藝事業逐漸走上正軌。

羅敏莊陳國邦｜經過這件事，羅敏莊可說是經一事長一智，嘗試學習變得圓滑。（mimilomanchong＠IG）

羅敏莊靠奶茶主動追求奪愛郎 因父去世感悟人生攜女兒移居泰國

人生中有很多事都要靠自己努力爭取，包括愛情，而羅敏莊的終身幸福就正正是由她主動爭取得來。羅敏莊與陳國邦因合作拍攝劇集《雲海玉弓緣》而結緣，羅敏莊當時因為陳國邦認真的工作態度而對其留下深刻印象，所以決定對對方展開主動追求！

羅敏莊陳國邦｜羅敏莊與陳國邦因合作拍攝劇集《雲海玉弓緣》而結緣，羅敏莊當時因為陳國邦認真的工作態度而對其留下深刻印象，所以決定對對方展開主動追求！（mimilomanchong＠IG）

羅敏莊當時得知陳國邦喜歡飲奶茶、吃椰堆，所以就每天為他買1杯奶茶及椰堆，在門口等待對方，知道陳國邦在清水灣工作至凌晨，更會等待他到收工，駕車送他回屯門住所，再返回自己紅磡的家，日夜接送陳國邦。最終陳國邦也被羅敏莊誠意感動，兩人開始交往，並在2009年結婚，修成正果。

是上天安排我來照顧你。 羅敏莊

羅敏莊陳國邦｜最終陳國邦也被羅敏莊誠意感動，兩人開始交往，並在2009年結婚，修成正果。（mimilomanchong＠IG）

羅敏莊與陳國邦婚後育有女兒陳禛，誕下女兒後，羅敏莊因遭受同事無禮對待，在意氣之下決定不再續約，隨後正式離巢TVB，全心全意照顧囡囡。羅敏莊兩夫妻早年在泰國置業，並計劃舉家移居泰國，而羅敏莊終於在今年7月帶同9歲囡囡移居當地，但因為老公陳國邦在港有不少工作，所以未能陪伴她們母女兩人久留泰國，兩夫妻分隔兩地。

羅敏莊陳國邦｜羅敏莊兩夫妻早年在泰國置業，並計劃舉家移居泰國，而羅敏莊終於在今年7月帶同9歲囡囡移居當地，但因為老公陳國邦在港有不少工作，所以未能陪伴她們母女兩人久留泰國。（mimilomanchong＠IG）

羅敏莊日前就在節目《一起走過》中坦言決定移居泰國的原因，她透露指因為父親在約7、8前去世，爸爸離世時還很年輕，只得60多歲，如果現在開始倒數，她也只剩下20多年命，接下來的人生會是怎樣其實沒有人會知道，所以認為應該珍惜現有的時光做想做的事情。

因為自己喜歡泰國又很怕凍，去過英國、加拿大，一凍起來真是不能，於是選擇一些熱一點，多點陽光的地方，加上泰國生活使費少好很多。 羅敏莊

羅敏莊陳國邦｜獨個兒帶著囡囡移居海外，羅敏莊母兼父職照顧女兒。（mimilomanchong＠IG）

獨個兒帶著囡囡移居海外，羅敏莊母兼父職照顧女兒，囡囡陳禛在當地升讀國際學校，羅敏莊亦陪女兒一同努力學習泰文及融入當地文化，簡直是廿四孝媽媽！