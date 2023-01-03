讓女生心動的男生動作Top 10！「這個」男生超不懂？

近日Dcard有一位港人投稿，提出「為什麼女生會喜歡男生」的問題。很多人都會覺得，這不是天經地義的嗎？可是樓主指出了獨特見解，就是男性會喜歡女性，很大程度上是因為被女生的外表和身材吸引，而這些都是女生獨有的；相反，女生喜歡男生的點很多是基於對方的性格，譬如：有上進心、孝順和勤力等等，而這些特質並不是男生獨有的，女生也可以擁有。不過我想異性相吸是與生俱來的，而感情更是無法解釋。YouTuber 77老大最近在IG蒐集了2000位女生的投票，關於男生不知道、女生卻超心動的10個動作，一起來看看吧！



讓女生心動的男生動作 | 第10名：開車的時候

大多數網民均認為男生倒車專注的樣子很帥。（《W兩個世界》劇照）

大多數網民均認為男生倒車專注的樣子很帥，特別是緊急煞車時，一隻手護著女方的行為很暖。而且在這麼小的空間裡，彼此的曖昧之情是很容易加溫的。

讓女生心動的男生動作 | 第9名：解領帶的瞬間

女生普遍很容易被一些小小的細節給吸引。（《藍海傳說》劇照）

「男生扯領帶，霸氣帥總裁」，女生普遍很容易被一些小小的細節給吸引，而這個動作不只是讓女生去想像眼前這個男生工作霸氣、呼風喚雨的樣子，也聯想到他歸家、放鬆，只屬於女生一個人的時候，這種反差感真的會讓女生無法抗拒的。

讓女生心動的男生動作 | 第8名：吃醋在意的樣子

女生會認為男生宣示主權就是在在意、呵護。（《愛的迫降》劇照）

其中一位女生分享自己很喜歡看男友平常很穩重，但突然為了自己吃醋的樣子。女生會認為男生宣示主權就是在意並想呵護她。譬如說：出門前叮囑女朋友不要穿太露、太短，或者女朋友跟一群朋友吃飯，男友突然打電話來問她幾點回家，女生會很享受，甚至周遭的朋友也會說「你男朋友好愛你喔」。

讓女生心動的男生動作 | 第7名：抱寵物、哄小孩

不少女生很喜歡的「爸味」，感覺很溫暖。而男生遛狗、陪貓玩、照顧小孩全都是鐵漢柔情的表現，也就是讓女生有安全感的行為。

讓女生心動的男生動作 | 第6名：男人流汗的時候

男生運動時流汗、辛苦工作，這種投入的感覺會讓女生覺得你很有男人味。（《請回答1997》劇照）

男生運動時流汗、辛苦工作，這種投入的感覺會讓女生覺得你很有男人味。

讓女生心動的男生動作 | 第5名：打蟑螂

當女生很無助、遇到困難的時候，有一個男生突然挺身而出，會讓女生有滿滿的依賴和崇拜感。

讓女生心動的男生動作 | 第4名：做菜的樣子

「想要抓住我的心，先要抓住我的胃」，當吃到喜歡的人煮得的料理時，那種幸福感真的不言而喻。（《宵夜男女》劇照）

所謂「想要抓住我的心，先要抓住我的胃」，當吃到喜歡的人煮得的料理時，那種幸福感真的不言而喻。

讓女生心動的男生動作 | 第3名：傾聽妳說話時

女生是很享受聊天過程的，當你願意看著她，專心傾聽，她會覺得你好懂她。（《無法抗拒的他》劇照）

溫柔的男生絕對是讓女生心動的特質！有很多女生抱怨說，每次跟男朋友說話時，對方要麼聽不到，要麼很敷衍。女生是很享受聊天過程的，當你願意看著她，專心傾聽，她會覺得你好懂她，有一種心被偷走的感覺。

讓女生心動的男生動作 | 第2名：專心工作時

不管是興趣還是工作，只要夠投入、認真和專注，就會發出光芒。女生也會覺得這種男生很可靠、穩重。

讓女生心動的男生動作 | 第1名：付錢的時候

女生其實不是要佔男生的便宜，重點也不在付多付少，而是一種大方的感覺，讓女生覺得你很紳士、會照顧人，霸氣又貼心。

資料來源：Dcard、YouTube @77老大