90後興起簽婚前協議　丈夫夜不歸宿妻子可收每小時100元空床費？

婚前協議已經不再是富人階層的專屬。據《中國青年報》的調查顯示，5年前約57%的受訪者認為婚前協議有必要，而在12年前，這個數字只有10.3%。隨著90後們步入婚姻，協議的內容也發生顯著的變化。財產約定上，除了房子、車子，還會納入虛擬資產，比如遊戲裝備、比特幣，除了孩子，貓狗的「撫養權」，同樣重要。另外，也有人將如何杜絕冷暴力、如何協調兩邊父母意見，寫入協議中，以此判斷彼此的價值取向是否相符……

撰文：洪冰蟾 責編：倪楚嬌（一条）



一条採訪了3位簽訂婚前協議的當事人，以及婚姻家庭事務的內地資深律師郝惠珍。紙短情長，背後是一代年輕人婚戀觀和法律意識的進步，他們想要明明白白地走進婚姻。

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01 用商量 「究竟甚麼會讓我們分開」，來消除結婚恐懼

我之前從沒想過自己會結婚。男朋友是產品經理，我們在大廠認識的，剛開始有工作上的交集，和感情糾纏在一起，經常吵架。在一起3年後，男朋友提出他想結婚，態度非常堅決。我比較搖擺，總覺得這個決定，是在愛情上加一個更高的門檻，被賦予太多的期待和太高的意義，擔心一旦破裂，雙方都會付出比感情本身更沉重的代價。理性一點想，結婚之前，我得解決「儘可能小地減少離婚帶來的負面影響」這個問題，就自然而然想到了婚前協議。換句話說，我是用它來消除恐婚情緒。

於是，在一個天氣不錯的周末，我們跑到西湖邊的一家咖啡館，面對面坐著，一人一台電腦，各自擬婚前協議。我是這麼跟他商量的：我們想一想究竟什麼會造成我們分開，把最壞的場景都想到，把各自的底線寫下來，那結婚之後應對美好的事情會更加輕鬆。他去找律師朋友要了一個模版，其實非常簡單，一式兩份，雙方簽字。先寫兩個人是誰，身份證號，男方女方準備於什麼時候履行結婚登記手續，有哪些財產。我們倆工作沒幾年，財產很少。主要就一套婚房，婚後一起還貸，還有一部車，婚前婚後都是AA制，這部分沒什麼可寫的。這份協議的重點是在「其他」，我列了6條。

最關心的是溝通問題，所以規定了發生冷暴力，最長時間為半個月，之後雙方必須進行談判，決定和解或離婚。其實是設置一個期限，迫使我們溝通。關於吵架，我問過每一任男朋友。前面的三位，全都是模稜兩可的。我問，吵架怎麼辦？他說，我們怎麼會吵架呢？有時候，我們女生不是單純為了試探你愛不愛我，而是真的想要約定一個規則。

我老公聽了這個問題，非常認真地考慮了怎麼辦。達成的結論是，為了杜絕不溝通，當天的事情必須當天解決，哪怕熬夜不睡覺。緊接著就是吵架規則的細化：同樣的吵架內容不能再吵一次。當我們對沖突的時間和內容都有了限制，就可以很好地規避因為一件事情喋喋不休和翻舊賬。

我們沒有孩子，但還有一個家庭成員就是貓，它的「撫養權」是需要討論的。我就寫了雙方因感情不和決定離婚，需要進行石頭剪刀布，三局兩勝者獲得貓。平時也會石頭剪刀布決定要吃什麼這種小事情，一局定勝負，貓歸誰是很嚴肅的問題，就得上升到三局。我寫完之後，老公又在底下打了一行字，也是他唯一主動加的一條：男女雙方不得拒絕生育，生理條件除外，否則雙方協議離婚。既然這件事情會讓他開心，我覺得沒什麼不可以的。

我知道我們都願意有美好的期望，而不想接受壞的結果，所以結婚以前談離婚，很多人就沒法接受，彷彿不去想就不會發生。有的人即使當時規定好了，之後又找理由推翻從前。我們經驗裏都有這樣的人，他們無法剝離感情本身和做事準則：「我那時是愛你的，所以說了那樣的話，但我現在不愛了，就不願意這麼做了。」

簽婚前協議，我們更接近一種價值觀上的確認，一種試金石，確認對方是自己想要的人。商量的過程，其實在互相了解，確信彼此都會以更理智地心態面對婚姻。結婚兩年來，我們從沒有因為這份協議有裂痕，反而對這段關係更加認真。

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02 簽著簽著，我們決定立遺囑

我是一個特別沒有安全感的人。父親在七年前去世，母親一個人在北京，我有後顧之憂。簽婚前協議的出發點就是，一旦有一方突然離世，父母和孩子要怎麼照顧。我丈夫是德國人，職業是老師，我是北京人。因為疫情的關係，他回不來我過不去。為了見面，2020年我們決定結婚辦居留，我搬去德國生活。

我打趣說我們是二手的夫妻，二手的親子關係，二手的父母。兩個人之前都離過婚，他和前妻有兩個未成年的小朋友，我沒有孩子。結婚之前，我們諮詢了律師，了解德國的婚姻法。結婚手續辦完之後，他的律師起草了一份婚內協議，我找了熟悉的翻譯，從德文翻成中文，修改之後達成一致。

首先就是錢的問題：雖然我的錢比他多，但到德國後我沒有工作。我跟他開玩笑，你騙我感情可以，但是你不能騙我的錢。35歲之前的十年，我可能幹了別人20年、30年的工作量。因為怕犯錯，精神高度緊張，曾經有一年，8個月我都在生病，身體透支得厲害。那個時候我就決定要提早退休，攢夠錢，還把北京的房子賣了。

我們現在的房子，房子的房貸由我來還，家裏的生活費是他在承擔。但他和前妻的財產分割官司沒有打完，至今房子還是在他和前妻名下。我們想象的都是最糟糕的可能，一旦他不在了，前妻完全有權利住進這房子裏，而我還會惹一身官司。因為他們的事情，孩子們已經左右為難，如果真有一天，連繼母都要和生母去打官司，對孩子傷害太大，是我們最不願意看到的。於是他為此立了遺囑，一併交給律師保存：他把所有的財產和房子的份額都留給我，而不是我還要再和孩子們分。

這件事不是兩個人在算計對方的錢，而是讓對方感覺到尊重和信任，就跟他為我學漢語，我為他學德語一樣。何況要真為這房子，用北京話說，您那仨瓜倆棗，我在北京賣一套兩居室在這可以買三層樓，我何必費那麼大勁呢。如果將來我們有孩子，德國、北京兩個地方怎麼操作？德國的法律，監護權是共享的。我們達成的共識是，如果離婚，他同意孩子跟我回北京，我不需要他給撫養費，想看孩子隨時來。

養老問題上，一旦我將來出現任何意外，我要留足夠的錢給母親養老，保障她的生活，我的保險，所有的受益人，有且只有我母親一人，在這一點上，他沒有異議，當然我也承諾會留出錢給他。

我們沒有簽忠誠條款。其實我經歷過背叛，上一段婚姻的男人堂而皇之把情人帶回家。那時候婚姻真的只剩一張紙，過往的山盟海誓，寫什麼都沒用。受過傷之後，有人說有多愛我，甚至勝過愛自己，其實我都不太相信了。簽這份協議，一是為了自我保護，也是為了告訴對方，簽或不簽，結與不結，我都是獨立的個體，離開誰我都可以過得很好。

到德國以後，我第一次做全職主婦，儘管他分擔了很大一部分家務，但我好像失去了自己的時間。以前沒有當媽的經驗，一下要照顧兩個孩子，永遠刷不完的碗和做不完的飯。但我又很感激，孩子和我很親近，做家務可以犯錯，午餐便當做得鹹了淡了，都沒問題，家人都會包容你，以前工作的時候可是連一個標點都不敢錯的。經歷過親人突然離世，我總害怕身邊的人會突然消失，但這個新家和這份協議給了我最大的安全感。

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03 領證當天，我在民政局大廳拿出婚前協議

我和老公是法學院的同學，兩個人都是法律從業者。交往七年後結的婚，現在第三年了。如果不是對方是律師，我想我應該不會考慮這份協議。簽它有幾個原因，一個是我們都懂《民法典》，商量起來沒什麼門檻。第二個是因為財產很複雜，需要做一些釐清，所以核心主要是財產協議。

領證當天早上，我想到馬上要結婚了，得趕緊寫下來，就手寫了一份，為了寫這個東西還遲到了。在民政局大廳等待的時候，我直接把協議拿到桌子上，說你看一眼。剛好卡在那個節骨眼，他還跟我說：「你趁人之危，脅迫我，這是不平等條約。」當然這是玩笑啦，條款都是雙方接受簽字的。

我婚前的房產，有父母投資購房，登記在我名下的，也有我個人婚前收入出資購買的。他那邊也有類似的情況。再加上婚後我們有一套婚房，婚前婚後的不動產、債務這些，混同得很厲害。我們對雙方家裏的財產都比較了解，我就大致羅列了一下。婚前的不動產，列的格式是某某名下坐落於哪的房產，登記在誰人名下，由誰出資、由誰還貸，房產所有權和增值收益歸誰所有。婚後的部分，他沒有給我彩禮，但買了婚房，只登記在他名下，又因為我父母和我也有出一部分錢，當時他父母就說房子也是給我的，所以我就在共有這一欄列了這套房子。這一條是他付出和讓渡得比較多。

婚前協議比較敏感的地方就是，中國人的傳統是常常口頭上約定一些事，比如我把什麼留給你，作為感情上的付出。但真到白紙黑字寫下來的時候，又會覺得刺眼，這是隱晦的，不應該說得這麼直白。我從不認為這個文件跟感情有什麼關係，只是兩個自然人的民事約定。說開了，把事實寫在紙面上而已，我的就是我的，你的就是你的，更何況，背後不只是自己一個人的，是兩代人、三代人的財產。

協議本身沒有什麼惡意，真要有的話，那惡原本就深藏在內心了。我們離婚案件看得多了，有女方想約定彩禮歸屬於她，男方不同意，想轉一次手拿回來，那還不如攤開來說，免得被騙。如果因為這種事情分手，那只是把將來的隱患提前了。

除此之外，我們約定如果出軌、性向改變的話，賠償對方20萬-30萬，雙方都沒異議。這個金額是有講究的，定一個超過損害程度的大小，沒有必要，更多出於財產上的補償，倒不是為了挽回感情，但凡陷入拿忠誠協議說話的境地，就已經很偏激了。

每一代的婚姻觀念不同。我父母那一代，認為夫妻的錢一定要放在一起，這是增進家庭穩固度的手段，我們家現在是混同+AA制，家用共同承擔，理財上各管各，還會競賽。在婚前協議這個階段，我們大可以思考下是不是一定要用傳統的經驗管理婚後財務。我們覺得未必。

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04 關於婚前協議的Q&A

郝惠珍，從業超過35年，被認為是婚姻家庭領域最有聲望的律師。她是北京市人大常委會立法諮詢專家，中國法學會婚姻家庭研究會理事，曾代理我國第一起涉及13個億的離婚案件。我們就婚前協議的法律釋義，弱勢一方如何通過婚前協議保護自己，採訪了郝律師。

Q1：哪一些人群，您會建議考慮婚前協議？這一代和前面幾代相比，對此有更迫切的需求嗎？

A1：確切地講，這個協議最早來源於西方國家的資本家和名人，和我們傳統的婚姻觀有衝突。但改革開放以後，出現越來越多的涉外婚姻，以及年齡差距大或者家庭背景懸殊的夫妻。我上一代的法官判離婚案，一個肥皂盒都要分我要蓋你要底，現在大家身上都有財富積累。

到了這一代90後00後，婚戀觀念已經大不同。大家有主動要求，希望能規範地簽署婚前協議，這在法律意識上是一個很大的進步，對自己負責任的問題上也是很大的進步，就是想要明明白白地結婚。但婚前協議，對咱們普通老百姓，尤其沒有鉅額財產的，不是必須要簽的。幾類人群需要考慮一下。

一個是年齡相差懸殊，這會涉及到一方去世後遺產的歸屬。一個是雙方資產相差懸殊，除了傳統的豪門，像近些年冒出網路新貴，積累了雄厚資產，婚姻涉及到股權分配，從企業經營穩定層面考慮，也會提前做約定。還有一個就是再婚的。因為有過一段婚姻，一來是有風險意識，二來也會牽扯到是不是有上一段婚姻未理清的事情。

我曾給一個富豪做婚前協議，細到什麼程度呢，他規定婚後多少年，會給女方一套面積多少的房子，價值多少錢，位置在哪裏，裝修什麼風格。離婚的時候，不少於多少套房子，多少錢。如果第一個孩子是男孩，給多少錢，分手了孩子歸誰，家庭保姆、車輛怎麼承擔……能想到的日常環節都寫到了，還特別提出，男方的其他財產與女方無關。

Q2：當我們聊婚前協議的時候，要商議的是哪些方面的條款？怎樣簽署才有法律效力？

A2：婚前協議指男女雙方在領取結婚證之前，對有關婚後的生活方式、財產債務、子女撫養作出約定的協議。它是一種民事協議，形式上，只要書面形式，雙方自願簽署，沒有違反法律的禁止性規定和公序良俗，就是有效的。

什麼叫禁止性規定？比如「出軌就不能提離婚」，就違反了婚姻自由的原則。但僅僅是這個條款無效，不標誌協議全部無效。而且簽署協議，不需要見證人和公證程序。如果要公證也可以，相當於多加一道保險。也不光一定發生在婚前，婚後的協議只要雙方自願簽署，也是有同等效力的。

Q3：目前來看，婚前私有財產已被《民法典》婚姻家庭編隔離，還有必要付諸婚前協議來理清嗎？

A3：像我們最關心的房子問題。過去的法律有規定，夫妻婚前財產8年以後就變成共同的了。但現在不這樣了，婚前買的房子，永遠是婚前那個人的。但有個特別情況要注意：婚前一方的財產在婚後產生的收益，除孳息和自然增值外，屬於夫妻共同財產。比如說婚前買的房屋，買的時候100萬，婚後漲到1000萬了，這屬於自然增值的部分，還是個人的。但房子如果出租了，那出租的收益就是夫妻共同的。再比如婚前一方購買的股票，永遠沒動，孳息屬於個人的。如果婚後炒股，收益就是夫妻共同的。

現在很多的情況是一方婚前付房子首期，登記在一方名下，婚後雙方共同還貸。這個《民法典》有明確規定，離婚的時候，房子屬於登記方所有，但婚後共同還貸的部分等額換算到房價（包括自然增值）的比例，屬於夫妻共同的。如果首期是婚前兩人支付的，登記在一方名下，有約定的從約定，沒有約定的就按實際出資比例按份共有了。

還有一些爭議是，婚前協議裏寫了一方願意將名下房子的一半送給另一方，也就是大家常說的加名，但沒有辦手續，離婚的時候這條款有效嗎？這屬於沒有完成的贈與行為，有了爭議就無效了。還有一些有惡意嫌疑的，比如剛簽了贈與協議不久，就去辦離婚，法院會考慮這種情況下的動機。

Q4：忠誠協議有必要寫嗎？像「某一方出軌就淨身出戶」的條款，目前司法上的態度是什麼？

A4：我的角度來看，有必要寫。法律雖然規定了夫妻之間有相互忠實的義務。但這是一個倡導性的條款，並不具體。當年有個典型案例，夫妻雙方約定，如果丈夫在午夜零時至清晨七時不歸宿，按每小時100元的標準支付空床費給妻子。這約定離婚的時候也得到法官支持了。但有的忠誠協議寫得太離譜，像拿走100%的財產，另一方未來的生活得不到保障，法官也不能都照著寫的判。真碰上個不著調的，感情上得不到，用金錢得到些補償，未嘗不可。

Q5：在生育問題上，「不得以任何形式拒絕生育」，這樣的條款是否涉及侵犯人身權？

A5：這個問題是個雙面劍。現在的《婦女權益保障法》已經賦予女性決定生與不生，什麼時候生的權利。她自己的安排，可能和男方和家庭的想法不一樣。這一條確實限制了女方的自由。

另一方面，家庭有它的職能，不只是女性自己的事情。如果男方以對方拒絕生育，雙方感情破裂為由，提出離婚，也是可以的。孩子問題上，我的態度是，雙方都別動不動就拿權利至高無上來說事，重點不在協議怎麼寫，而在雙方平常的商量。

Q6：一些年輕夫婦不生孩子，婚前協議裏寫的是寵物「撫養權」，這種現象您有觀察嗎？

A6：現在不光分貓分狗，還會列虛擬資產怎麼分，比如NFT、比特幣、遊戲裝備。法律也在緊跟時代的步伐，資產不管虛擬還是現實，只要在婚姻存續期間產生的，都會涉及到分割，自然可以在婚前作出約定。

Q7：對於計劃做家庭主婦的女性，是否有必要在婚前協議中對家務、育兒勞動，所謂的婚姻中的剩餘價值，做出規定？

A7：當然可以，我甚至很提倡。家庭勞動是有價值的。最好約定全職太太的每個月的工資不得少於多少錢，離婚的時候不得少於多少。而且不要等到離婚的時候才去要，每個月就要有積攢，自己要有意識，這跟外頭掙錢是一樣的。

婚後一方犧牲事業，另一方得到了家庭的扶持，自身的價值越來越高，背後當然有另一方的勞動。一旦沒有收入的全職太太面臨離婚，現在的規定是，如果女方對家庭付出較多，男方需要給予補償。標準是保障她的生活水平不低於當地最低生活水準。我們一直在呼籲不應遵照最低，而應保持婚內的標準，也希望法律上把關於婚姻裏的剩餘價值，尤其是家務勞動，體現得更明確一點。

我們聽過一個故事，一個著名女明星嫁人後回歸家庭，想吃一根抹茶雪糕，丈夫不許，她就沒吃成。我們要握住吃抹茶雪糕的自由，那背後是經濟的自主權。

Q8：婚前協議的曖昧之處是，當兩個人決定成為一個情感和責任的共同體時，卻先要分很清楚什麼是你，什麼是我。所以很多人不敢開口談，怕傷感情，您有如何開口的建議嗎？

A8：我覺得可以把婚前協議當成一次談話的契機。我們要結婚了，不管出於什麼角度，都要認真地談一次，以後我們該如何共同生活，收斂各自的不足，考慮對方的需求，因為越不敢說，將來積攢的問題越多，越曖昧越麻煩。

一開始就從性格秉性入手，統一一下生活習慣的和個人作息，再引申往下談，很多不好開口的問題就好開口了。很多人覺得成家挺簡單的，你想我們徵兵的年紀是18歲，結婚的年紀要20歲，意味著你都可以上戰場了，但都不具備成為家庭主人的條件。很多人一下被推著走進婚姻了，沒有人教TA如何成為好的伴侶，不如把婚前協議當作我們缺失的婚姻課。

Q9：您一直在抖音上給公眾普法，今年出了新書《別怕，總會有辦法》，給女性的法律自救錦囊。婚姻裏的弱勢一方，如何在婚前協議這一步保護自己，您有什麼小妙招嗎？

A9：請對方給自己買一份保險，被保險人和受益人都填自己。很多時候我們光顧著當前財產的部分，而忘了長遠的投資。保險一年花不了很多錢，分期付款，沒那麼難開口，一旦離婚對自己是一個保障。如果保費沒有交完就分手了，儘量不要中途退保，因為保費屬於夫妻共同財產，最好由自己再繼續交完。

婚姻本身就是有風險的。如果遇到了不幸，試著在法律的範圍之內，去解決實際的問題，把它當成人生的一個小插曲。法條永遠是冷冰冰的，但是掌握法條和制定法條的人永遠是有溫度的。

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