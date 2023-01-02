共度餘生不一定是情人！2女生建「柏拉圖伴侶」關係 可各有男朋友

大家身邊有沒有感情好到想一起生活，將彼此視為人生第一順位的閨蜜呢？現在時常聽到「伴侶出軌」、「感情騙子」、「七年之癢」等超奇怪的分手原因，不少人都逐漸害怕戀愛或步入婚姻。兩位25歲新加坡女生April和Renee互相約定對方為「柏拉圖式生活伴侶」，她們並不是情侶，卻過著如同婚後的生活，更接受了外媒ABC News採訪，分享了二人的生活。



2位25歲新加坡女生Apri和Renee互相約定對方為「柏拉圖式生活伴侶」（IG@aprillexilee）

「柏拉圖式生活伴侶」（Platonic life partners）指二人關係是建立深厚及忠誠下，在這種關係下，二人會視對方為主要生活伴侶，過著如同情侶或夫妻般的生活，但當中完全不涉及任何浪漫元素和性。而這2位新加坡女生April和Renee是在今年初公開了友好關係，二人如今正正就是過著「柏拉圖式生活伴侶」的生活模式，讓許多網民都相當好奇。

April在外讀書時，發現自己沒法信賴任何一個男性或幻想自己與他未來的發展，但卻想像自己與Renee未來的生活（IG@aprillexilee）

April和Renee在中學時已經認識，一直都是很要好的朋友，見證彼此成長，但在中學畢業後April決定到美國升學，而Renee則在新加坡。但她們並沒有因為遠距離而影響感情，反而逐漸意識到對方的重要性，她們的生活早以不能沒有彼此。而April甚至發現自己沒法信賴任何一個男性或幻想自己與他未來的發展，但卻想像自己與Renee未來的生活，也認為她比任何一位男友都更了解自己。

Apri和Renee的公開影片中，見到他們久別重逢激動相擁，再配上文字解釋，讓不少網民為她們的友誼感動。（TikTok@psychottie）

April和Renee的公開影片中，見到他們久別重逢激動相擁，再配上文字解釋，讓不少網民為她們的友誼感動。影片分享到她認識了11年以及經歷了5年的遠距離友誼後，決定成為彼此人生永遠的第一順位「柏拉圖式生活伴侶」，而Renee亦於2021年9月搬到美國與April同居，過著如同婚後的同居生活，一起養貓、一起旅遊、知道對方的財務狀況、買樓計劃甚至打算未來一起領養小孩，她們要無數的生活藍圖，比起現在很多真實的夫妻關係更親密。

而Apri和Renee她們並不是情侶關係，所以可以自由約會，當其中一方戀愛了﹐不僅不會爭風吃醋，反而會送上衷心的祝福（IG@aprillexilee）

April和Renee的「柏拉圖式生活伴侶」關係，減去了夫妻間的出軌風險，因為閨密永遠都是最支持也不會背叛妳的人，而且她們都認為女生把自己的一生，託付給一名男生、一段愛情關係風險太大了，她們更信任彼此。

而她們並不是情侶關係，所以可以自由約會，當其中一方戀愛了﹐不僅不會爭風吃醋，反而會送上衷心的祝福！而最近April和一名男生約會，Renee也十分支持他們，甚至不時在April的Instagram上看到三人的合照，相處得很好！

April和Renee還一起紋下專屬紋身，證明對方是一起共度餘生的人。（IG@aprillexilee）

同時April和Renee對於彼此可以自由約會，也定下一個原則，與她們約會的男生必須理解「戀愛對象永遠不會是我人生第一順位，我的閨密才是！」但對於這種新穎的「柏拉圖式生活伴侶」關係，有網民會覺得很羨慕，有這樣一位互相扶的閨密。但當然也有網友會覺得她們把一段關係過於理想化，而April的回應則是：「假如今天我們是男女朋友，就不會受到如此大的質疑！我並不認為我們的關係，會輸給任何一個情侶間的戀愛承諾。」