友情｜面對被朋友斷捨離　悲傷憤怒的情緒怎消化？5個方法療心傷

近年來，斷捨離的概念可說是大為流行，但這不代表只是在丟掉實質的東西而已，其實人際關係也可以做斷捨離。不過，如果你是被好友斷捨離的那一方，想必會感到震驚且不知所措吧？



友誼終止能有無數個原因，可能是隨著成長，大家的步伐調子方向愈走愈遠；也可能是建基於一直未曾化解的誤會，或累積已久的負面情緒；亦可以是其中一方想中斷關係，從而開展人生的新一頁；也有好些時候，是其他無辦法得知的理由。由香港臨床心理學家梁重皿與馮曉青共同撰寫的《心痛診療所──探索內心的自癒練習》，則是想告訴大家無論背後原因是甚麼，當面臨變了調的友誼，該如何與這股失落感共處？

5個被朋友斷捨離的心態調整方法，緣來緣去，緣起緣滅，好聚好散吧~（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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1. 面對友誼中的冷淡

當你無法理解自己做錯了甚麼，亦無法追問得到答案時，你很想求個明白，或至少要得到解釋的機會。兩位心理學家建議這時可以先傳送一、兩個訊息給朋友，平心靜氣地坦白說出自己的感受，並展示出願意溝通及解決問題的態度。不過，在這種情況下切勿以訊息轟炸朋友，亦避免使用人身攻擊或具有傷害性的質問態度尋求對話，嘗試給予對方足夠的空間回應，不要立即妄下判斷，畢竟有時候對方未及回覆其實是正在忙。總括而言，切忌強迫對方溝通，或盲目找尋一個答案，以免只會令事情更加僵化和負面，對改善關係並無益處。

2. 學習接受褪色的友情

假如朋友堅拒回覆，又或直接明言希望與你絕交，也許便是時候學習接受友誼的改變，就如所有關係都一樣充滿變數，亦可能有終結的一天。縱然難受，請嘗試學習尊重對方的決定，同時亦容許自己花一些時間為友誼的終結而難過。有人說和好朋友絕交，心痛的程度堪比和情人分手一樣，但請謹記，即使感情可能隨時間而褪色，卻仍然不減過去這段友誼曾帶給你的快樂回憶。

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3. 反思自我

在情緒緩和過後，你可以嘗試反省自己於這段友誼中需要改善的地方。在反省的過程中，你會慢慢認識及了解不同階段的自我，包括過去的自己和現在的自己，以及你想在將來成為一個怎樣的自己，也許能找到令友誼告終的部分原因，為關係的結束找到解答，同時亦可以慢慢找回內心的平靜。

4. 為自己設限

當一段親密關係終結時，你會不由自主地關注對方的社交動態，很想知道對方在絕交後的言行、活動。然而，這種行為往往只會觸發你的負面情緒，令你倍感孤單與傷痛，因此建議於短時間內停止追蹤對方的社交動態，甚至可以考慮暫時取消追蹤對方帳號，給予自己一個喘息的空間。

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5. 聚焦當下

即使失去一段友誼，仍然不難發現有其他人陪伴在你身邊，而他們亦可能將會於未來和你建立一份更深厚的人際關係。所以，請保持一個開放的心胸，容許自己與其他人建立關係，別因為過往失敗的經歷而封閉心靈。失去友誼難免令人感到寂寞，這段時間不妨以做運動、看電影等不同活動去分散注意力，充實自己的日常生活，避免過分沉溺於絕交的傷痛中，同時為遇上下一份友誼而預備。

【本文獲「WIW - Women In Work」授權轉載。】