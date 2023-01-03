賈曉晨為愛甘願忍受蜚語！於事業上升期結婚　曾訴家庭主婦辛酸

【賈曉晨｜樊少皇】在剛踏入2023年，驚傳出樊少皇宣布離婚消息！原來是賈曉晨（JJ）分享與丈夫樊少皇的恩愛合照慶祝結婚7周年，而樊少皇竟在轉發時寫道：「我們要離婚了」，在兩次修改後寫下：「我們換個冬天不冷的地方生活吧。」讓不少網民吃驚並猜測他們是難逃七年之癢，幸好其後兩人有再度現身解畫破除婚變傳聞，但也有不少網民留言：「喜歡JJ，總覺得他配不上你！」網民細想之下，認為賈曉晨在事業發展期時，踏入婚姻生子，為這段婚姻付出不少！



賈曉晨與樊少皇破婚變消息 網民紛替感不值

賈曉晨與樊少皇於微博破除婚變消息 ，就有網民替賈曉晨感不值（weibo@樊少皇）

在婚變消息瘋傳後，賈曉晨於微博發文：「吃瓜吃到自己頭上了，等後續，出來解釋吧@樊少皇，我就看你怎麼說。」看來賈曉晨也愕然並不知道發生甚麼事，後來樊少皇亦有發文解釋「原本想打『我們離開這裏了』沒想到這個可惡的聯想字，加上楊康（冠狀病毒病康復）之後疑似出現腦霧後遺症，還有兩個孩子一直在鬧！哎呀！手滑了出事了。」看來只是因為一時不小心打錯了，但在這數則帖文中，都有不少網民留言替賈曉晨感不值，希望她能復出拍戲。

賈曉晨於事業上升期嫁樊少皇 誕下兩名可愛女兒

賈曉晨於事業上升期嫁樊少皇，誕下兩名可愛女兒（Instagram@jj_fatumai）

現年40歲的賈曉晨，在24歲時以模特兒身份參加TVB節目《美女廚房》，成功奪得「美少女廚神」冠軍，其後再參與TVB節目《味分高下》中擔任味之天使「梳打」走紅，後來再漸漸參演《矮仔多情》、《耀舞長安》、《怒火街頭2》等多部電視劇及電影，當時形象相當入屋。在2016年正值事業上升期之際，宣布與丈夫樊少皇結婚，其後在2017年和2020年，分別誕下大女兒「小飯兜」和小女兒「小飯兜」，一直長居中國專心照顧女兒。

賈曉晨兩度想復出拍戲

賈曉晨二度想復出拍戲（Instagram@jj_fatumai）

近年甚少在幕前演出的賈曉晨，其實兩度想復出拍戲，她曾透露小女兒「小飯兜」是意外懷孕，當時已經準備開拍古裝劇，但發現懷孕只能推掉劇集。賈曉晨當時對於小生命的到來也非常開心，因為大女兒可以有個伴，但在誕下細女「小飯團」一年後，就多次公開表示想要復工。

賈曉晨為愛回歸家庭 曾抱怨：無人理解、沒有半點成就感

賈曉晨為愛回歸家庭，曾抱怨：無人理解、沒有半點成就感（Instagram@jj_fatumai）

其實在2021年7月賈曉晨有出演過樊少皇主演的電影《獵黑行動》，但其後就再次回歸家庭。賈曉晨經常在微博分享育兒，就曾抱怨：「做家庭主婦是最吃力不討好工作！我嘗試了、理解了、終於明白了。雞毛蒜皮嘮嘮叨叨幾乎佔據了全部生活，無人理解，別人幫不上忙，必須自己扛。可怕是沒有半點成就感！更多的是壓力疲憊憤怒。」

很真實的家庭主婦生活，而無人能理解的辛酸，也讓當時的賈曉晨更想復出，爭取更多工作機會，現在她的小女兒都2歲了，希望有更多機會在螢幕上看到賈曉晨！

賈曉晨為女兒健康 忍受抑鬱斷藥及賀爾蒙變化

賈曉晨為女兒健康，忍受抑鬱斷藥及賀爾蒙變化（Instagram@jj_fatumai）

要提到賈曉晨為家庭的犧牲，不僅如此，她曾透露與樊少皇戀愛時，曾被指是「第三者」，令她備受爭議而患上抑鬱症。在反覆受抑鬱症困擾的賈曉晨，在2020年初曾嘗試停用抗抑鬱藥，但身體在短時間內難以適應，而且當時更要忍受因懷孕帶來的賀爾蒙變化，讓她情緒再度波動，更有出現幻聽情況。

而且當時是疫情嚴峻期間，懷上第二胎的賈曉晨非常擔心，試過兩個月不曾踏出家門，情緒很受影響，數次在微博上提及悶到以為自己抑鬱病發。但幸得丈夫樊少皇在身邊幫忙照顧女兒，不時為她會親自下廚，讓賈曉晨很感動。

賈曉晨曾患嚴重抑鬱症 數度想自殺及放棄與樊少皇的感情

賈曉晨曾患嚴重抑鬱症， 數度想自殺及放棄與樊少皇的感情（weibo@JJ賈曉晨）

而賈曉晨曾提及自己是一個有嚴重抑鬱史的人，而這個抑鬱症也與樊少皇離不開關係。賈曉晨與樊少皇是在共同好友洪天明婚禮上認識，很快就戀愛了，當時樊少皇也有向賈曉晨坦白自己的過往。樊少皇在二人認識前，曾與前同居女朋友育有兩名子女，後來也與一名杭州女生戀愛四年，賈曉晨也歷經掙扎決定包容他的過去。

但在二人公開戀情後，賈曉晨竟被罵是第三者及破壞別人家庭，受盡責罵和輿論，讓她壓力大至患上抑鬱症，更曾多次有自殺念頭，最嚴重一次是在社交平台公開遺言，幸好當時朋友及時趕到阻止。後來賈曉晨再形容這段時間：「說每一句話都想哭」，更想過放棄與樊少皇的感情。

賈曉晨未婚時大膽借錢予樊少皇 幫他買下安身之所

賈曉晨於兩人未結婚時就大膽借錢予樊少皇，幫他買下安身之所（weibo@JJ賈曉晨）

賈曉晨對樊少皇的無條件付出，讓不少人都被她感動。賈曉晨就曾於微博上分享，樊少皇一直努力拍動作戲，但他不擅於理財且對朋友非常大方，自己無儲蓄很心疼他，也怕他老了沒地方住。賈曉晨當時就借錢給樊少皇付首期，買下他人生中第層樓，更開玩笑說要是當年知道樊少皇會是自己老公，房子寫她名字就好了。沒想到賈曉晨即使在兩人仍未是夫妻時，就能大膽借出一筆相信不是小數目的金錢給對方，真誠、大方的性格也是她成功收服樊少皇原因之一。