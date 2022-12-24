相隔60年再續前緣！79歲婆婆與舊情人結婚 二人機場重逢哭成淚人
撰文：聯合新聞網
出版：更新：
阿根廷一位79歲老婆婆，與年輕時的愛人分離60年後重逢，兩人決定不再錯過，攜手走終身。
根據《Metro》報導，現年93歲的比利時人 Jacques，在1962年搬到布宜諾斯艾利斯工作，並遇到想要攜手一生的 Cristina，但好景不常，Jacques 當時不得不回去比利時，兩人因此分手，在各自的國家建立自己的家庭。
不過經過60年後，上天再度讓兩人重逢，Cristina 的孫女 Valentina Pesci 為祖母製作了一支影片，把他們感人的愛情故事寫在上面。（點擊放大瀏覽）▼▼▼
+11
Pesci 表示，自己的爺爺在2003年過世，祖母獨自一人；而 Jacques 爺爺的太太也離世，剩下他自己。他們在臉書上搜尋到彼此，重新獲得聯繫，並在交往兩年後，決定互相陪伴對方走過餘生。
同場加映：日本超虐心真實愛情故事 感動千萬YT網友觀看 釣出本尊親自留言（點擊放大瀏覽）▼▼▼
+6
而這段感人的故事也在TikTok被廣泛分享，影片內滿是兩人相逢後的幸福合照，也記錄了他們婚禮當天的畫面。許多網友不禁稱羨，更紛紛祝福他們，這段戀情證明愛情沒有年齡，且跨越國界。
大S閃婚韓星具俊曄！當年曾熱戀刺下愛的紋身 相隔20年再續情緣男女之間有純友誼嗎？與朋友上了床後 坦誠與對方溝通再續未了緣6種擁抱姿勢看出恩愛程度 四目相投感情深厚、這姿勢關係疏離脫單｜你最近會在哪裡遇到好姻緣？一字洩露你邂逅未來老公的地點你和伴侶是否3觀契合有將來？交友圈、消費觀及未來目標也要一致男生公認7個完美女友特質 把口講鐘意天然呆實際要求面懵心精！溫柔聽話就能嫁筍盤？戀愛專家：成功男士不屑凡事以他為主的女人
延伸閱讀：
【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】