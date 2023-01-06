李司棋化身長輩級KOL狂吸十萬粉！情路波折曾歷兩度失婚看透愛情

李司棋｜現年72歲的李司棋（司棋姐）近年年紀漸長漸漸淡出電視圈，甚少出演劇集。不過作為潮流一族的司棋姐當然會緊貼潮流，化身長輩級 KOL，活躍於社交平台上，大方分享日常生活的美照及親自示範烹煮不同的菜式，不少網民都大讚她十分可愛，而且打扮非常「潮」！



72歲的李司棋（司棋姐）近年年紀漸長漸漸淡出電視圈。（IG@leeszekee）

昔日大台曾推出不少經典劇，至今依舊為人尋味，不少人都翻煲劇集。李司棋（司棋姐）在劇集《溏心風暴》及《溏心風暴之家好月圓》所飾演的「大契」、「荷媽」成為了不少網民的回憶，當年劇集簡直是無人不識，李司棋更憑劇集勇奪「最佳女主角」的視后榮譽。

李司棋（司棋姐）在劇集《溏心風暴》及《溏心風暴之家好月圓》所飾演的「大契」、「荷媽」成為了不少網民的回憶。（《溏心風暴之家好月圓》劇照）

李司棋憑選港姐入行 勇奪當年冠軍

不得不提，李司棋原來是憑著參選港姐而入行，當年李司棋參選由東方選美公司舉辦的香港小姐競選，並在「香港公主」組別獲得冠軍繼而進入演藝圈。入行不久後，李司棋出演多部經典劇集如《山水有相逢》、《無雙譜》、《逐個捉》、《神女有心》等等，於80年代跟汪明荃、黃淑儀及趙雅芝合稱「TVB四大花旦」。

李司棋原來是憑著參選港姐而入行。（IG@leeszekee）

李司棋情路一波三折 曾歷丈夫不忠而忍痛離婚

提及感情方面，李司棋的情路絕對是一波三折。正在事業高峰時期，李司棋選擇於1971年與法醫葉志鵬結婚，婚後育有一女葉子青，她更不惜為了丈夫決意舉家移民加拿大。可是最終換來是丈夫的不忠，李司棋發現丈夫暗藏小三，最後忍痛提出離婚，女兒選擇跟隨丈夫生活，更甚少與自己聯絡，使母女關係變得疏離。後來女兒放棄跟隨父親，二人關係重修舊好，李司棋亦擔起獨力照顧女兒的重任。

李司棋的情路絕對是一波三折。（IG@leeszekee）

李司棋不幸患癌 一度以拐杖代步

直至1990年，李司棋重回香港投回演藝圈，拍攝多部處境劇，例如《茶煲世家》、《卡拉屋企》，使她人氣一度急升，期間在1995年至1999年演出長篇劇集《真情》。在1999年李司棋確診患上子宮頸癌，治療期間出現骨枯，一度要使用拐杖代步，多年後李司棋末能正式復出。

李司棋確診患上子宮頸癌，治療期間出現骨枯。（《真情》劇照）

兩度失婚 看透「結不了婚的女人不等於是命苦」

李司棋雖然曾經歷失婚，但依舊相信愛情，勇敢尋覓愛的決心。1992年李司棋遇上第二任丈夫何偉強再婚，可是好景不長，二人婚姻只維持三年便分居，並在1999年離婚。李司棋曾表示當時是有種嫁人的衝動，才會再次踏上婚姻之路，惟二人缺乏溝通，導致婚姻失敗告終。

李司棋後來遇上人生的代表作《溏心風暴》系列劇集，更憑《溏心風暴》奪得視后。（TVB 截圖）

儘管兩度失婚後，李司棋沒有一蹶不振，她認為「結不了婚的女人不等於是命苦」。或許人生挫折使她更清楚自己及珍惜眼前所擁有，使她後來遇上人生的代表作《溏心風暴》系列劇集，更憑《溏心風暴》奪得視后。現時她不時在個人社交平台分享生活日常，更養狗作伴享受晚年生活。